OnePlus 10T-mobilen er landet. Indtil nu har T-modellerne enten været billigere alternativer til topmodellerne i de forskellige serier (som OnePlus 8T (opens in new tab)) eller der har været tale om let forbedrede versioner, med opgraderet teknologi (som OnePlus 7T (opens in new tab)).

OnePlus 10T er midt imellem. Den er en lidt billigere og mere avanceret version af OnePlus 10 Pro. Den har superhurtig opladning på 150 W, et nyere chipsæt med Snapdragon 8+ Gen 1, 16GB RAM og nyere software. OnePlus understreger, at filosofien bag 10T handler om hastighed.

Telefonen har dog også et par nedgraderinger. Kameraerne er ikke lige så gode og batteriet ser ikke ud til at holde så længe. Den velfungerende alert-slider til at slå lydløs og vibration til og fra er forsvundet. Desuden har 10T ikke en skærm med flotte buede kanter, som 10 Pro har.

Vi er stadig i gang med at teste OnePlus 10T, så vi kan lave en grundig anmeldelse, men i mellemtiden får du her vores første indtryk af den nye OnePlus-mobil.

OnePlus 10T lancering og pris

OnePlus 10T (Image credit: Peter Hoffmann)

OnePlus 10T koster 5.499 kr. for versionen med for 8GB RAM og 128GB lagerplads - der er også en 16GB/256GB version til 6.299 kr. Dermed er OnePlus 10T noget billigere end OnePlus 10 Pro (7.299 kr. for 8/128GB og 7.999 for 12/256GB), selv om OnePlus 10T altså kommer i en version med hele 16GB RAM.

Så OnePlus positionerer OnePlus 10T et niveau under forgængeren. Men prisforskellen er ikke så stor, som vi måske havde forventet. Det kan gøre det til lidt af en udfordring at vælge mellem dem. Fans af billige telefoner har dog også hele OnePlus' Nord-linje af budget- og mellemklasse-telefoner (opens in new tab) at vælge imellem.

Telefonen er lanceret den 3. august, og OnePlus 10T 5G bliver sat til salg i butikkerne den 25. august, og kan forudbestilles nu hos Proshop, 3, Telia og Callme eller på OnePlus.com (opens in new tab). Frem til den 24. august er det muligt at købe den som bundle hos de danske partnere, hvor man får Nord Buds med i købet til en værdi af 399 kr.





OnePlus 10T design og skærm

Det fælles DNA mellem OnePlus 10T og 10 Pro er mest tydeligt i telefonens design - de ligner hinanden ret meget.

OnePlus 10T har den samme firkantede kameramodul, den samme glasbagside og selvfølgelig det samme store OnePlus-logo. Det er også lykkedes at lave en bagside, hvor kameramodulet er integreret, så der er tale om én sammenhængende bagside, hvilket ser virkelig flot ud. Og hvis du kigger nærmere efter, kan du også se andre forskelle.

OnePlus 10T har ikke den velkendte OnePlus-slider på siden (Image credit: Peter Hoffmann)

Én af ændringerne har allerede skabt utilfredshed blandt OnePlus-fans. Producenten har nemlig valgt at fjerne den alert-slider, som har siddet på tidligere OnePlus telefoner. Det er den lille kontakt, der gør det muligt at skifte mellem lydløs, vibration og fuld lyd, og det har været en vigtig funktion på OnePlus' enheder.

En anden ændring, som ikke er så mærkbar, er at skærmen i OnePlus 10T ikke har en buet kant. DMen da selve rammen stadig er buet, så er det næppe noget, der brugerne vil lægge mærke til. Selfiekameraet er flyttet fra venstre side af skærmen (når den vender imod dig) til midten, hvilket heller ikke er noget stort problem.

Skærmen er et 6,7" FHD+ 120Hz HDR10+-panel med FHD+ 120Hz - man kan altid regne med, at OnePlus bruger flotte skærme på sine telefoner.

OnePlus 10T (Image credit: Peter Hoffmann)

OnePlus 10T kamera og batterilevetid

Den største nedgradering i forhold til OnePlus 10 Pro er kameraerne. Det vil sikkert være en skuffelse for nogle brugere, for de er ikke på niveau med forgængeren.

Hovedkameraet på 50 MP bruger Sony IMX766-sensoren. Det er en virkelig god sensor, som vi tidligere har rost, da den er god til fotografering i svagt lys. Men normalt sidder den i billigere mobiltelefoner.

De andre kameraer er et 8 MP ultravidvinkelkamera og 2 MP makrokamera. Ultravidvinkel ser ud til at tage virkeligt gode fotos, men makrokameraet ser ud til at tage billeder i skuffende lav kvalitet. Vi har set billigere telefoner med nøjagtig samme kameraspecifikationer (som Realme 9 Pro Plus eller den nye Nothing Phone (1) (opens in new tab)), så det er lidt skuffende at se en så dyr telefon dukke op med disse kameraer.

Til deres forsvar kan det siges, at OnePlus´ selv fortæller, at de med denne mobil har fokus på hastighed og ydelse frem for fotografi. Og kameraerne er... ja, de er fine. Billederne er ret mættede, grænsende til overmættede til tider, men de ser fine ud - især fotos med hovedkameraet ser ud til at have dybde og karakter.

Bagsiden af OnePlus 10T, hvor kameramodul og bagsiden går ud i et. (Image credit: Peter Hoffmann)

Manglen på optisk zoom er skuffende, men der ikke er noget telelinse, så du er i stedet afhængig af digital zoom, som kun er på 10x zoom. Samtidig er nogle af Hasselblad-kameratilstandene blevet droppet, men det skyldes nok, at der er tale om en nedgradering af kameraerne. OnePlus 10T hører ikke til blandt de bedste kameramobiler på markedet, så hvis din mobil primært skal bruges til mobilfotografering, skal du finde en anden.

Når virksomheder laver smartphones, skal de ofte vælge mellem batterikapacitet og hurtig opladning - jo større batteriet er, jo mindre plads er der til opladningsteknologi. Og OnePlus har helt klart besluttet sig for hurtig opladning med 10T.

OnePlus angiver ikke nogen batterilevetid, OnePlus 10T har 150W opladning, en superhurtig hastighed, som få andre mobiltelefoner er i nærheden af lige nu. OnePlus vurderer, at telefonen ved denne hastighed vil lade op fra 1-100 % på kun 19 minutter - det er utroligt hurtigt.

Batteriet er på 4800 mAh, og ifølge OnePlus kan du lade op til en hel dags forbrug på bare 10 minutter, når 150W SUPERVOOC opladning er slået til.

Hovedkameraet tager glimrende billeder, men har kun digital zoom. (Image credit: Peter Hoffmann)

Hvorfor bruger vi OnePlus' estimat i stedet for vores egen test? Det skyldes, at vi først lige har fået telefonen i hånden, og den har stadig masser af strøm. Så du må vente til vores fulde anmeldelse med at se, om det passer. Det er værd at nævne, at telefonen som standard er indstillet til kun at lade op ved 80W. For at få de fulde 150W hurtigladning, skal du ind i indstillinger og aktivere funktionen. Det er for at skåne batteriets sundhed. Det er selvfølgelig ikke særligt betryggende, at hurtigopladning måske kan skade batteriets levetid, men her kan du altså vælge, hvad du har brug for.

OnePlus 10T ydelse og specifikationer

OnePlus 10T er en meget kraftfuld telefon takket være Snapdragon 8+ Gen 1. Det nyeste top-end Android-chipsæt er endnu mere kraftfuldt end den version - Snapdragon 8 Gen 1 - som sidder i OnePlus 10 Pro.

I OnePlus 10T er det kraftige chipsæt parret med enten 8 GB eller 16 GB RAM. OnePlus siger, at 16GB-versionen understøtter 35 apps, der kører samtidigt, men vi kan ikke helt forestille os et brugsscenarie, hvor vi for alvor har brug for det. På den anden side er prisforskellen mellem de to versioner ret lille, så måske er det rart bare at have den ekstra ydelse til rådighed... hvis du nu får brug for det en dag.

Den sorte OnePlus 10T har en let rillet overflade, der giver et godt greb. (Image credit: Peter Hoffmann)

Telefonen ser ud til at være fantastisk til spil, og den har nok kraft til at skrue grafikken og billedfrekvensen helt i vejret. Den store skærm gør super velegnet til et hurtigt spil Apex eller PUBG.

Softwaren her er OxygenOS, OnePlus' fork af Android, med et par ekstra funktioner som Zen Mode til at reducere forstyrrelser og med et swipe-down dashboard til nogle ekstra funktioner.

OnePlus har lovet, at OxygenOS 13, der er baseret på det kommende Android 13, vil blive lanceret hen mod slutningen af 2022 med nogle design- og funktionsjusteringer. Styresystemet kommer først til 10 Pro, men 10T vil få det kort efter.

Telefonen har den udfordring, at OxygenOS tydeligvis er designet omkring, at telefonerne har en alert-slider til at skifte fra lyd til lydløs eller vibration, og det er ikke så praktisk at gøre det i softwaren, som det er på andre OnePlus-telefoner. Det tog os et stykke tid at finde ud af det.

Første indtryk

OnePlus har lavet et kølende cover til OnePlus 10T (Image credit: Peter Hoffmann)

Vi er vilde med at OnePlus er gået all ind på at lave en mobil, der har virkelig meget power. Men det er lidt skuffende, at kameraet er blevet nedgraderet. Der vil altid være op- og nedgraderinger, medmindre der er tale om de absolut dyreste telefoner på markedet. Men kameraet er en af de forholdsvis vigtige ting for brugeroplevelsen.

På trods af at have en processor, der giver hurtigere benchmark-scores, føles Plus-versionen af Snapdragon-chipsættet efter kort tids brug ret identisk med den version, der bruges i 10 Pro. Det samme kan siges om opladning - på trods af at 150W på papiret er meget hurtigere end 10 Pros 80W, er opladningshastigheden i praksis kun ca. 10 minutter hurtigere.

Nedgraderingerne som de svagere kameraer og den lidt dårlige batterilevetid har stor indflydelse på den måde, du bruger din telefon på, hvilket gør, at dette føles som en dårlig efterligning af OnePlus 10 Pro. Der er dog ingen tvivl om, at den kraftige telefon vil fungerer godt til gaming, og som gamermobil får du her meget for pengene. Men almindelige brugere vil nok foretrække den lidt OnePlus Pro 10, som godt nok ikke er helt så kraftig eller lader helt så hurtigt op, men som til gengæld har fremragende kameraer.

Dette er kun vores første indtryk, så du må vente med vores endelige dom over OnePlus 10T til vores fulde anmeldelsen.