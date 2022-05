Anmeldelse: OnePlus Nord 2T

Anmeldelsen kort

OnePlus Nord 2T er udkommet og afløser sidste års OnePlus Nord 2 (opens in new tab), der var en fantastisk tilføjelse til markedet for smartphones under 4000 kr., der gav en god ydeevne og kamerakapacitet til en meget lav pris. OnePlus Nord 2T fortsætter i samme spor.

Nu er OnePlus Nord 2T landet med en mindre opgradering i specifikationer - og ja, det er også en fremragende mobil - men de forholdsvis små ændringer, byder, at OnePlus 2T ender med at konkurrerer med OnePlus Nord 2. OnePlus Nord serien er en stor succes for OnePlus, og herhjemme er der flere og flere, som får øjnene op for brandets telefoner. Derfor forventer vi også, at der vil komme en OnePlus Nord 3 på et tidspunkt.

Med stort set den samme 6,43" AMOLED-skærm med 90 Hz som Nord 2, næsten identisk ydeevne og næsten ens kamera- og batterisystemer er der tale om en revision snarere end en helt ny model.

Den er dog ikke helt identisk med Nord 2. OnePlus Nord 2T har nogle gode forbedringer på opladning og kommer med OnePlus Suervooc - den hurtige 80W-opladning, som også findes på topmodellen OnePlus 10 Pro. Den nye version har samtidig fået en mere effektiv Dimensity 1300-processor. Kameraet kan nu optage superslow video med 940 billeder i sekundet (720p) imod 240 (720p) i forgængeren.

Ét vigtigt punkt, sikrer dog, at OnePlus Nord 2T er en af de mest attraktive mellemklasse-mobiler lige nu: Prisen.

Med en pris på 3.299 kr. for 8/128GB-versionen er OnePlus Nord 2T svær at komme uden om i mellemklassekategorien.

Dens pæne design, enkle software, skarpe fotografier og gennemførte allround-ydelse får mange telefoner til 4.000-5.000 kr. til at se for dyre ud.

Så på den ene side, er der ikke de vilde forbedringer set i forhold til forgængeren, men alligevel ender OnePlus Nord 2T med at være en rigtig god smartphone i mellemklassen.

OnePlus Nord 2T (Image credit: Peter Hoffmann)

Pris og tilgængelighed

OnePlus Nord 2T med 8GB RAM og 128 GB lagerplads: 3.299 kr.

OnePlus Nord 2T med 12 GB RAM og 256 GB lagerplads: 3.899 kr.

OnePlus Nord 2T kom i butikkerne den 24. maj 2022 med de to versioner af mobilen.

Den billigste model kommer med 8 GB RAM og 128 GB intern lagerplads til en pris på 3.299 kr. Den (marginalt) dyrere model giver dig 12 GB RAM og 256 GB intern lagerplads og koster 3.899 kr.

Det betyder, at OnePlus Nord 2T og OnePlus Nord 2 faktisk koster præcis det samme hos OnePlus. Dertil kommer, at OnePlus lige nu giver dig et sæt gratis OnePlus Buds Z2 til en værdi af 849 kr. med i købet.

Design

Der er ikke sket så meget med designet fra OnePlus Nord 2 til OnePlus Nord 2T. Igen føles den dejlig nok at holde i hånden, med Gorilla Glass på forsiden og bagsiden og en plastikramme med metaleffekt. Men selve designsproget ligner sig selv. De nye farver Jade Fog (som vi testede) og Grey Shadow virker lidt afdæmpede.

Den største forskel her synes at komme fra det reviderede kameramodul, som er blevet lidt større og mere firkantet og har fået større mørke ringe omkring selve kameraobjektiverne. Derudover ligner de to hinanden, så hvis du var glad for Nord, vil du også kunne lide OnePlus Nord 2T.

En hånd holder OnePlus Nord 2T med synligt kameramodul -udendørs i en park (Image credit: Peter Hoffmann)

Den har næsten nøjagtig samme størrelse som OnePlus Nord 2, plus/minus en lille millimeter, med dimensioner på 159,1 x 73,2 x 8,2 mm. Den vejer kun et enkelt gram mere på 190 g.

Alt dette betyder naturligvis, at Nord 2T føles relativt kompakt i lommen. Sammen med den velkendte kant, der buer imod bagsiden, ligger den ret godt i hånden, selv om vores Jade Fog-model ind imellem har tilbøjelig til at vise dine fingeraftryk.

Skærm

OnePlus Nord 2T har en 6,43 tommer AMOLED-skærm, som alle Nord 2-ejere vil kende. OnePlus har bekræftet, at det er den samme skærm som i Nord 2 med den lille tilføjelse af dobbelte sensorer for til at opfange lys fra omgivelserne.

Sidstnævnte hjælper OnePlus med bedre at justere skærmens lysstyrke i forhold til dine omgivelser. Det er ikke den slags ting, du vil lægge mærke til, men det er ikke desto mindre en god forbedring.

Som tidligere er der tale om en pænt proportioneret, tilstrækkeligt skarp 1080 x 2400-skærm med en 90 Hz opdateringsfrekvens, hvilket er rigtig godt uden at være det bedste i prisklassen.

Farverne er præcise, mens den maksimale lysstyrke godt kunne være lidt højere.

Skærmens fingeraftrykssensor er pålidelige og hurtige, og skærmen er generelt behagelig at bruge og se underholdning på.

OnePlus Nord 2T (Image credit: Future)

Kamera

Med fare for at gentage os selv har OnePlus Nord 2T nøjagtig samme hardware til bagkameraet som OnePlus Nord 2.

Det betyder en 50MP Sony IMX766-widesensor fra Sony IMX766 med OIS, en 8MP 120-graders ultra-wide sensor med 120 grader og en 2MP mono-sensor. Du får også det samme 32MP selfiekamera.

Endnu en gang handler det dog om den primære sensor. Sony IMX766-sensoren er en enorm 1/1,56" sensor, hvilket er langt større end vi er vant til at se i denne prisklasse - bortset fra Nord 2.

Resultaterne er lige så imponerende her som hos forgængeren med masser af detaljer. Den valgfrie AI-assistent pumper farverne op, hvilket nogle vil foretrække, men det er en smagssag, og funktionen er nem at slå til eller fra.

OnePlus Nord 2T har fåe større kameramodul end forgængeren (Image credit: Future)

Når du tager billeder af motiver, får du en flot naturlig dybdeskarphed og flotte naturlige hudtoner.

OnePlus hævder, at de virkelige forbedringer her er AI-baserede, og at især kvaliteten af billeder i nattilstand har taget et skridt fremad. Og det ser ud til at virke, for vi var bestemt tilfredse med de skarpe, jævnt oplyste aftenbilleder, vi fik. De er ikke helt flagskibsstandard, men de er langt tættere på flagskibskvalitet, du finder i kvalitet på high-end-telefoner end på billigere telefoner.

Det er ikke overraskende, at det 8 MP ultravidvinkelkamera ikke kan måle sig med den fremragende hovedsensor. Her er der ikk enær så mange detaljer, især i situationer, hvor der er mindre lys. Billederne bliver også lidt fladere i farven. Ultravidvinkel giver nogle fine, brede fotos, men det meste af tiden er det hovedkameraet, der leverer varen.

Optagelser med 2x zoom er overraskende brugbare i betragtning af manglen på et dedikeret zoom-kamera. Det kan du igen takke den store, skarpe, pixelfyldte hovedsensor for.

Videooptagelse er også blevet forbedret af OnePlus' AI-push, med en AI Highlight-tilstand, der med succes hjælper med at udjævne modlys-scener, så motivet holdes klart oplyst. Der er også understøttelse af slo mo-videoer med 960fps.

Selfie-optagelser er generelt udmærkede (dette er det samme selfie-kamera som OnePlus 10 Pro), og selfie-kamereat formår også at styre modlys, så du kan tage billeder i meget lyse omgivelser og stadig få detaljer med. Jeg tog et billede foran altandøren. Da jeg var ved at tage billedet, kiggede jeg (selvfølgelig) på skærmen, og her var vinduet bag mig bare én stor lys plet. Så HDR fungerer altså effektivt.

Fotoeksempler

Billede 1 af 13 Farverne bliver friske og levende med Nord 2T. (Image credit: Future) Billede 2 af 13 Zoomede billeder i dårlig belysning bliver reddet af den store hovedsensor. (Image credit: Future) Billede 3 af 13 Taget midt på aftenen, mens lyset forsvinder (Image credit: Future) Billede 4 af 13 Det ultravidvide kamera kæmper for detaljer, især ved ikke-optimal belysning (Image credit: Future) Billede 5 af 13 Taget med Nord 2Ts nattilstand (Image credit: Future) Billede 6 af 13 Nattilstand er usædvanligt avanceret for en telefon til denne pris (Image credit: Future) Billede 7 af 13 Stærke farver og masser af detaljer (Image credit: Future) Billede 8 af 13 Zoomede billeder er overraskende brugbare (Image credit: Future) Billede 9 af 13 Her en selfie i modlys. Da jeg kiggede på skærmen, var vinduet bare en hvid plet - så her virker HDR effektivt. (Image credit: Peter Hoffmann) Billede 10 af 13 Taget indendørs uden optimal belysning (Image credit: Future) Billede 11 af 13 Taget uden AI-assistenten (Image credit: Future) Billede 12 af 13 Billede med zoom (Image credit: Future) Billede 13 af 13 I god belysning laver det ultrabrede kamera rigtig gode fotos (Image credit: Future)

Ydelse og specifikationer

Måske er den første forskel mellem OnePlus Nord 2, skiftet fra en Dimensity 1200-chip til en Dimensity 1300-chip.

Den nye chip er fremstillet med en ny produktionsproces, der er mindre med 6nm (vs. 7nm), hvilket betyder at Nord 2T kører lidt køligere og mere effektivt.

Rent ydelsesmæssigt virker forskellen dog ubetydelig. Faktisk tyder forskellige benchmarks på, at den nye mobil er cirka 10 % hurtigere end forgængeren. Til gengæld kører download og installation 14% hurtigere. Selv om det klare forbedringer, så er det langt fra en større revolution.

En hånd holder OnePlus Nord 2T med kamera-menuen åben foran en bygning (Image credit: Peter Hoffmann)

Selvfølgelig have Nord 2 en ydelse, der lå noget højere end forventet i sin prisklasse, så med denne forbedring ligger OnePlus Nord 2T også i toppen af mellemklassen. At kunne spille det notorisk krævende Genshin Impact på High/60fps grafiske indstillinger uden at det hele bliver bremset til et-cifrede billedfrekvenser er ret imponerende her.

Ydelsen får en stor hjælpende hånd i form af enten 8 eller 12 GB RAM, hvilket er noget, du igen vil forvente at få i topmodeller, og som derfor er en stor overraskelse i en mellemklassemobil. Prisen for de to modeller på hhv. 8/128GB og 12/256GB er 3.299 kr. og 3.899 kr., hvilket virker utroligt billigt, og det vil helt klar være vores anbefaling at købe den 12/256 GB-udgaven, for så får du virkelig flagskibsniveau til indkøbspris.

Brugerflade

OnePlus har udstyret Nord 2T med sin egen Oxygen OS 12.1 brugerflade, som ligger oven på Android 12. OnePlus understøtter to store Android-opdateringer og tre års sikkerhedsopdateringer på telefonen.

Oxygen OS har mistet lidt af sin glatte glans i det seneste år eller deromkring, takket være sammenlægningen med Oppos ColorOS. Det deler de samme base, selv om det stadig har OnePlus-brandets lidt mere smagfulde menuer.

OnePlus Nord 2T (Image credit: Peter Hoffmann)

You get the option of OnePlus’s own OnePlus Sans font (though we preferred Google’s Roboto) and stylish always-on display graphics and wallpapers. Otherwise, the menus and structure are decidedly Oppo.

One ‘enhancement’ we weren’t too fond of was the OnePlus Shelf. Drag down from the top right corner, and a shortcut menu will come down, offering access to weather widgets, a step track, and instant note prompt, a Spotify widget, and various apps.

Batterilevetid

Ligesom OnePlus Nord 2, for ikke at nævne vigtige rivaler som Realme 9 Pro Plus og Redmi Note 11 Pro Plus, har OnePlus Nord 2T et batteri på 4.500 mAh.

I praksis kan vi komme igennem en lang dag med moderat brug med omkring 40% strøm tilbage i tanken. På en mere intens dag, som omfattede 4 timer og 15 minutter med skærm på og et par kampe i det krævende spil Apex Legends Mobile, havde vi lige under 30 % tilbage.

Det er på ingen måde enestående batteriydelse, men det er fuldt ud acceptabelt og virker som en mindre forbedring i forhold til OnePlus Nord 2. Det er selvfølgelig umuligt at være 100% sikker, for det er den enkeltes brug, der afgør, hvor længe mobilen holder, men som udgangspunkt er vi tilfredse med batterilevetiden.

Et aspekt, der virkelig er forbedret er opladningshastigheden. OnePlus giver dig her nøjagtig samme 80W-oplader med som til flagskibsmobilen OnePlus 10 Pro. Det er imponerende, og den oplader telefonen fra 1 til 67 % på bare 15 minutter, så der er intet behov for at oplade din telefon natten over.

Selvfølgelig var forgængeren OnePlus Nord 2's 65W-opladningsogså hurtig og gav en fuld opladning på under 30 minutter. Nogle vil måske savne den trådløse opladning, men når telefonen er fuld opladet på så kort tid, er det bestemt ikke noget, vi har savnet, imens vi testede den.

OnePlus Nord 2T (Image credit: Future)

Skal du købe OnePlus Nord 2T?

Køb den, hvis...

Du vil have en oplevelse tæt på topmobilerne

Ligesom sin forgænger gør OnePlus Nord 2T et godt stykke arbejde med at komme tæt på oplevelsen af en flagskibstelefon med et fantastisk kamera, hurtig ydeevne, hurtig opladning og en god kvalitet.

Du vil have hurtig opladning

OnePlus Nord 2Ts 80 W-opladning svarer til flagskibet OnePlus 10 Pro, hvilket betyder, at du kan få strøm til en hel dag, mens du holder kaffepause. Når først du har prøvet det, er det svært at gå tilbage til langsommere modeller.

Du vil have masser af RAM

OnePlus Nord 2T fås i en version med 12 RAM og 256 GB lagerplads. Det er det samme, som du får i topmodeller, men her er prisen altså under 4.000 kr. Det er ret vildt.

Køb den ikke, hvis...

Du vil have det nyeste design

Selv om den er godt bygget og har en pæn størrelse, er OnePlus Nord 2Ts design ikke super spændende. Farverne er fine, men selve designet har udviklet sig minimalt i denne model.

Du vil have den hurtigste skærm i mellemklassen

Opdateringshastigheden på 90 Hz er udmærket, men der findes mobiler i samme prisklasse med en opdateringshastighed på hele 120 Hz.