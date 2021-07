Anmeldelse: OnePlus Nord 2

Den korte anmeldelse

Historisk set har OnePlus været garant for at lave high-end telefoner til en lavere pris end konkurrenterne. Det samme kan dog ikke siges om den nyeste serie af telefoner, OnePlus 9-serien - den opgave pådrager OnePlus Nord 2 sig derimod gerne.

Markedet for telefoner i mellemklassen er et ekstremt konkurrencepræget miljø, med gode muligheder fra Google Pixel 4a til Samsung Galaxy A52 5G, men OnePlus Nord 2 kommer med specifikationer, der bestemt gør den konkurrencedygtig.

OnePlus Nord 2 er faktisk én af de allerbedste telefoner i dette segment. Den har nogle imponerende specifikationer indbygget, inklusive det primære bagsidekamera på 50MP, 65W hurtig opladning og en 6,43’’ 1080 x 2400 skærm med en opdateringsfrekvens på 90Hz.

Det er en god oplevelse at bruge skærmen, selvom nogle vil være skuffede over, at firmaet ikke har valgt en opdateringsfrekvens på 120Hz. Når det er sagt, tager telefonen nogle billeder af høj kvalitet til en brugbar størrelse for de fleste.

Kuriøst er det, at firmaet for første gang har valgt at bruge et chipsæt fra MediaTek, men det lader til at være den rigtige beslutning, da telefonens ydeevne under vores tid med telefonen var bedre end på den originale OnePlus Nord.

Det andet højdepunkt ved OnePlus Nord 2, er dens stærke batterilevetid. Vores oplevelse var, at den altid holdt en hel dag, selv når man skubbede telefonen til det yderste. Og hvis du alligevel skulle løbe tør for strøm, er der også 65W hurtig opladning, der tager telefonen fra 0% til fuldt opladt på bare 30 minutter.

OnePlus Nord 2 har ikke nogle nytænkende funktioner, men som en samlet pakke tilbyder den en oplevelse i top, som mange vil sætte pris på – særligt når man sætter den op mod andre lignende telefoners pris, hvor OnePlus Nord 2 slår dem alle.

Så hvis du leder efter et billigere alternativ til en flagskibsmodel, bør du overveje OnePlus Nord 2. Den har et fremragende kamera og en imponerende batterilevetid for blot at nævne nogle få positive ting.

OnePlus Nord 2 udgivelsesdato og pris

OnePlus Nord 2 kan købes ved alle større forhandlere i Danmark eller direkte på OnePlus’ egen hjemmeside. Den kommer med to forskellige konfigurationer: 8GB RAM og 128GB lagerplads eller 12GB RAM og 256GB lagerplads. Førstnævnte står i 3.299 kr., mens den dyrere model kommer til at gøre dig 3.899 kr. fattigere. Af farver findes en grå variant, som OnePlus har døbt ’Gray Sierra’, eller en blå variant der bliver kaldt ’Blue Haze’.

Design

OnePlus Nord 2 adskiller sig ikke meget fra firmaets første telefon i mellemklassen, den originale OnePlus Nord, men designet har dog ændret sig på et par punkter. Det er stadig en solidt bygget telefon, selvom nogle muligvis vil mene, at designet er en smule idéforladt.

Bagsiden er lavet af glas og føles godt at holde om. Kameraet stikker en smule ud fra toppen af telefonen, men det er en trend, man ser hos de fleste moderne smartphones.

Bagsiden af enheden er beskyttet af Gorilla Glass 5, mens et nyt modulært kamera design, inspireret af OnePlus 9, sidder øverst i venstre side.

Billede 1 af 3 Bagsiden af OnePlus Nord 2 - designet har en speciel brug af skygger, som kan være svær at se på billedet. (Image credit: Srivatsa Ramesh) Billede 2 af 3 I bunden af telefonen sidder indgangen til SIM kortet, USB-C opladning og en højttaler. (Image credit: Srivatsa Ramesh) Billede 3 af 3 På højre kant finder du stilleknappen, der er unik til OnePlus telefoner. (Image credit: Srivatsa Ramesh)

Telefonen føles ikke synderlig stor, og den ligger godt i hånden. Den vejer 189 gram og er 8,2mm tyk.

På den venstre kant kan man justere lydniveauet, og på den modsatte kant er stilleknappen (en funktion unik til OnePlus telefoner på Android markedet) og tænd/sluk knappen. Stilleknappen lader dig skifte mellem en stille indstilling, en vibrationsindstilling eller at have telefonen på lyd. I bunden af telefonen sidder USB-C indgangen såvel som en højttaler og indgangen til SIM kortet.

Den er ikke vandtæt – her er ingen IP-vurdering – så vi ville ikke anbefale at sænke den ned i vand. Telefonen er tilgængelig i en grå (Gray Sierra) og blå (Blue Haze) variant.

I denne anmeldelse har vi brugt den blå model. OnePlus har et ret unikt design med deres farver, hvor skyggerne spiller på en helt speciel måde. Det kan være lidt svært at få en fornemmelse af på billeder, så vi anbefaler, at man går ned og ser det selv i en butik.

Skærm

OnePlus Nord 2 har en 6,43’’ AMOLED skærm med en opløsning på 1080 x 2400, omkring 409 pixels per tomme og en opdateringsfrekvens på 90Hz. Det gør, at billedet er lækrere end på andre telefoner til samme pris, men det er ikke lige så flot som skærmen, man finder på en OnePlus 9 Pro eller andre Android telefoner i topklassen.

Det kan være lidt frustrerende, hvis man kommer fra en telefon med 120Hz, men det hører også til sjældenheden. Højst sandsynligt har din nuværende telefon en 60Hz skærm, og hvis det er tilfældet, vil du stadig mærke en forbedring, selvom det ikke er en skærm i absolut topklasse.

Billede 1 af 2 Videoer på OnePlus Nord 2s skærm tager sig flot ud. (Image credit: Srivatsa Ramesh) Billede 2 af 2 Frontkameraet flugter pænt med skærmen. (Image credit: Srivatsa Ramesh)

Udover det er skærmen på OnePlus Nord 2 en fornøjelse at bruge, og den inkluderer også en god fingeraftryksskanner, der sidder indbygget i skærmen. Den virkede hurtigt og effektivt, hvilket ikke altid er en selvfølge på telefoner til den her pris.

Telefonen har tynde kanter på siderne og en tykkere kant i bunden og toppen. Øverst til venstre sidder udskæringen til frontkameraet, der falder godt ind med skærmen, og man lægger knapt mærke til den, når man bruger telefonen. Man kan aflæse skærmen fra mange forskellige vinkler, men den udendørs læsbarhed er desværre kun middelmådig.

AMOLED skærmen er flad, og den er meget lig den, vi så på den originale Nord. Men takket være den tilføjede teknologi fra MediaTeks, er der blevet tilføjet brugbar kunstig intelligens, der bidrager til nogle sprudlende farver – særligt når du ser videoer på telefonen.

OnePlus Nord 2 understøtter også HDR afspilning og HD-streaming på apps som Amazon Prime Video og Netflix.

Kamera

OnePlus Nord 2 gør brug af et modulært kamera design, der efterhånden er standard på moderne smartphones. (Image credit: Srivatsa Ramesh)

Bagsiden af OnePlus Nord 2 har tre kamera elementer, hvor den primære er en 50MP Sony IMX766 sensor med en blænde på f/1,88 og optisk billedstabilisering (OIS). Den samme sensor findes også på OnePlus 9 Pro’s ultrabrede kamera.

Udover det sidder der en 8MP ultrabred linse (f/2.25) og en 2MP mono linse (f/2.4). På forsiden har Nord 2 et 32MP enkeltlinse kamera, der kan virke som en nedgradering fra dobbeltkameraerne på den originale Nord, men OnePlus har brugt en bedre sensor, Sony IMX615, på den nye model, der gør det ganske imponerende.

OnePlus Nord 2 har et meget kompetent primærkamera, der både gør det godt ved højlys dag og på steder med mindre lys, som f.eks. om natten. Kameraet er næsten lydløst og gengiver gode farver.

Farvemætningen, den dynamiske rækkevidde og hvidbalancen er alle lige i øjet. HDR-indstillingen fungerer godt, og vi vil anbefale dig at tage alle billeder med HDR slået til, så alle dine billeder står skarpt og er klar til at smide på de sociale medier.

Nord 2 bruger kunstig intelligens til at justere farver og kontraster på både billeder og video. Telefonen er god i dagslys, men er noget helt særligt i scenarioer med mindre lys. Med nat-tilstand slået til kan Nord 2 tage fremragende billeder, hvor den bibeholder farver og en høj detalje grad.

Billede 1 af 9 Eksempler på billeder med nattilstand. (Image credit: Srivatsa Ramesh) Billede 2 af 9 Nat-tilstand TIL (Image credit: Srivatsa Ramesh) Billede 3 af 9 Nat-tilstand FRA (Image credit: Srivatsa Ramesh) Billede 4 af 9 Nat-tilstand TIL (Image credit: Srivatsa Ramesh) Billede 5 af 9 Nat-tilstand FRA (Image credit: Srivatsa Ramesh) Billede 6 af 9 Nat-tilstand FRA (Image credit: Srivatsa Ramesh) Billede 7 af 9 Nat-tilstand TIL (Image credit: Srivatsa Ramesh) Billede 8 af 9 Nat-tilstand FRA (Image credit: Srivatsa Ramesh) Billede 9 af 9 Nat-tilstand TIL (Image credit: Srivatsa Ramesh)

Selvom billederne ikke er perfekte, er nat-tilstanden stadig den bedste, vi har set i denne prisklasse, og den er bestemt værd at lege med. Det tager omkring fem sekunder at tage et billede med indstillingen slået til, men det er ventetiden værd.

Telefonen tager også imponerende gode billeder med 2x og 5x digital zoom, og det 8MP ultrabrede kamera tager gode, brede billeder om dagen, men har det sværere om natten, hvor den mister en del detaljer på billedet.

Billede 1 af 4 Ultrabredt kamera (Image credit: TechRadar) Billede 2 af 4 Standard kamera (Image credit: TechRadar) Billede 3 af 4 2x zoom (Image credit: TechRadar) Billede 4 af 4 5x zoom (Image credit: TechRadar)

Selfies håndteres af en 32MP Sony IMX615, den største frontkamera sensor på nogen OnePlus telefon, og resultatet var tilfredsstillende.

OnePlus Nord 2 kan optage op til 4K video med 30fps, selvom chipsættet er i stand til at håndtere 4K ved 60fps. Kvaliteten var god, og telefonen gjorde fin brug af OIS til at stabilisere optagelserne.

Opsummeret betyder det, at OnePlus Nord 2 har et fremragende sæt kameraer, der tilbyder en god allround ydelse – om dagen, om natten, selfies og video. Hvis du leder efter et alsidigt kamera, er det her et fint valg.

Eksempler på kameraet

Billede 1 af 27 (Image credit: TechRadar) Billede 2 af 27 A 5x digital zoom shot from the OnePlus Nord 2 (Image credit: TechRadar) Billede 3 af 27 (Image credit: TechRadar) Billede 4 af 27 (Image credit: TechRadar) Billede 5 af 27 (Image credit: TechRadar) Billede 6 af 27 OnePlus Nord 2: day light samples, food (Image credit: Srivatsa Ramesh) Billede 7 af 27 (Image credit: Srivatsa Ramesh) Billede 8 af 27 (Image credit: Srivatsa Ramesh) Billede 9 af 27 (Image credit: Srivatsa Ramesh) Billede 10 af 27 (Image credit: Srivatsa Ramesh) Billede 11 af 27 (Image credit: Srivatsa Ramesh) Billede 12 af 27 OnePlus Nord 2: day light samples 一 1x (Image credit: Srivatsa Ramesh) Billede 13 af 27 OnePlus Nord 2: day light samples 一 2x (Image credit: Srivatsa Ramesh) Billede 14 af 27 OnePlus Nord 2: day light samples 一 5x (Image credit: Srivatsa Ramesh) Billede 15 af 27 (Image credit: Srivatsa Ramesh) Billede 16 af 27 (Image credit: Srivatsa Ramesh) Billede 17 af 27 (Image credit: Srivatsa Ramesh) Billede 18 af 27 (Image credit: Srivatsa Ramesh) Billede 19 af 27 (Image credit: Srivatsa Ramesh) Billede 20 af 27 OnePlus Nord 2: day light samples 一 portrait (Image credit: Srivatsa Ramesh) Billede 21 af 27 (Image credit: Srivatsa Ramesh) Billede 22 af 27 (Image credit: Srivatsa Ramesh) Billede 23 af 27 (Image credit: Srivatsa Ramesh) Billede 24 af 27 (Image credit: Srivatsa Ramesh) Billede 25 af 27 (Image credit: Srivatsa Ramesh) Billede 26 af 27 OnePlus Nord 2: day light samples 一 5x feels like macro shots (Image credit: Srivatsa Ramesh) Billede 27 af 27 OnePlus Nord 2: day light samples 一 5x (Image credit: Srivatsa Ramesh)

Specifikationer og ydelse

For første gang i firmaets historie har man ikke brugt en Qualcomm processor. I stedet har OnePlus valgt at bruge et MediaTek Dimensity 1200-AI chipsæt, der er eksklusivt til det kinesiske mærke. Det nye chipsæt forbedrer både kameraet og skærmen, men giver også mulighed for at tilføje ekstra funktioner til telefonen.

Ved dagligdagsbrug kører Nord 2 rigtig godt. Vi oplevede ikke nogen problemer med apps, mens vi brugte telefonen, og på ren CPU kraft slår Nord 2 både den originale Nord og den nyligt lancerede OnePlus Nord CE.

Den originale OnePlus Nord (til venstre) sat op mod OnePlus Nord 2 (til højre). (Image credit: Srivatsa Ramesh)

Det betyder dog ikke, at den er lige så hurtig som en telefon fra øverste hylde, men den er stadig i stand til at klare enhver opgave, det påkræves af en smartphone – til tider kan du dog opleve at skulle vente et par sekunder mere, før en app loader færdig.

På Geekbench 5 scorede telefonen 2.808. Det er betydeligt højere end Galaxy A52 5Gs 1.623 og Google Pixel 4a 5Gs 1.565. Det er dog vigtigt at nævne, at OnePlus har bekræftet, at de har manipuleret med bestemte apps ydeevne på deres seneste telefoner – og det er også tilfældet på OnePlus Nord 2.

Firmaet har siden sagt, at man vil give forbrugerne muligheden for at slå dette fra i den næste software opdatering, men i mellemtiden bør du vide, at nogle apps kan give bedre ydelse på grund af manipuleringen. OnePlus kalder det selv for ”ydelsesoptimering”, og det er tvivlsomt, at du selv kommer til at mærke noget til det ved hverdagsbrug, men det er stadig værd at vide.

Du har muligheden for at købe OnePlus Nord 2 med 8 eller 12GB RAM og henholdsvis 128 eller 256GB lagringsplads. Telefonen understøtter ikke MicroSD, da OnePlus aldrig har tilbudt det i deres telefoner. Telefonen er klar til 5G, så den kommer til at virke med den næste generation af internet.

Software

Som en del af sammensmeltningen af OnePlus og Oppo, er man i gang med at integrere deres eget styresystem, OxygenOS, med Oppo’s ColorOS. OnePlus har udtalt, at man næppe kommer til at mærke noget til denne ændring, da den sker bag kulisserne, men det er ikke tilfældet med det nye Oxygen OS 11.3 på OnePlus Nord 2. Det er dog ikke en dårlig ting.

OxygenOS er stadig en af de bedste oplevelser med en software, du kan få på en Android. OxygenOS 11.3 føles som en blanding af det OxygenOS, vi kendte fra tidligere OnePlus enheder, krydret med nogle funktioner fra ColorOS.

OnePlus Nord 2 kører på det nyeste OxygenOS 11.3. (Image credit: Srivatsa Ramesh)

Nogle af de større ændringer er følgende: ændringer i personliggørelse, privatsikkerhed, skærm, lagerplads, værktøjer, batteriindstillinger og notifikationers UI-elementer. Men OnePlus har også beholdt mange af deres egne softwarefunktioner som FPS-meter, forstyr ikke, forebyggelse af fejlagtige tryk og grafikoptimering.

Mens nogle af ændringerne er mærkbare, foregår andre under overfladen, og vi var overordnet set glade for det nye OxygenOS på OnePlus Nord 2. Det er desuden også den mest stabile version af en software, vi i lang tid har testet på en OnePlus enhed. Under vores tid med telefonen, stødte vi ikke på nogle bugs, glitches eller generel træghed.

OnePlus har også bekræftet, at OnePlus Nord 2 kommer til at få to større Android opdateringer og tre års sikkerhedsopdateringer. En af hovedpointerne bag sammensmeltningen med Oppo er at give hurtigere software opdateringer, og hvis OnePlus holder, hvad de lover og lancerer opdateringerne til tiden, ser det lovende ud for entusiaster af firmaet.

Overordnet set føles OxygenOS på OnePlus Nord 2 en smule anderledes, men i store træk som det altid har gjort. Android 12 er lige rundt om hjørnet, og det betyder, at alle kvalificerede OnePlus enheder kommer til at flette sammen med den nye kodebase fra Oppo, der kan give en mere poleret oplevelse.

Batterilevetid

OnePlus Nord 2 er IKKE vurderet til at være vandtæt. (Image credit: Srivatsa Ramesh)

Indeni OnePlus Nord 2 finder man et 4.500mAh batteri, og det skulle gerne være nok til at holde en hel dag på en fuld opladning. Vi er af den opfattelse, at batteriet er ganske solidt.

Efter hver dag havde vi stadig mindst 15% tilbage, og det er kun, hvis du bruger telefonen til særligt krævende ting, at du kan risikere at løbe tør for juice. OnePlus har dog inkluderet en vifte af gode funktioner, der kan holde telefonen opladt.

Telefonen bruger betydeligt mere strøm, når skærmen er på den højeste lysindstilling, og derfor anbefaler vi, at man lader den automatiske justering være slået til, hvis man oplever at løbe tør for strøm for hurtigt.

En stor opgradering på denne telefon, er introduktionen af 65W hurtig opladning, der fungerer ekstremt godt, når du har travlt med at få din mobil ladet op hurtigst muligt. OnePlus hævder, at telefonen kan lade fra 0 til 100% på 30 minutter, og det holdt stik under vores tests - det er ganske enkelt imponerende.

Der er dog ikke trådløs opladning, hvilket vil være en skuffelse for nogle. Når det er sagt, er det dog heller ikke en normal funktion i denne prisklasse, så det er der heller ikke så mange af konkurrenterne, der har.

OnePlus inkluderer også en oplader i boksen, hvilket ikke længere er tilfældet for alle smartphone producenter. Med den er du klar til at bruge 65W opladningen med det samme.

Bør jeg købe OnePlus Nord 2?

OnePlus Nord 2 i aktion. (Image credit: Srivatsa Ramesh)

Køb den hvis...

... du vil have hurtig opladning

OnePlus var en af de første firmaer til at tilbyde hurtig opladning, og nu har firmaet taget et stort spring fra 30W på den originale Nord til 65W her, der kan oplade telefonen helt på bare 30 minutter. Det kommer til at være brugbart oftere, end du tror.

... du tager billeder om natten Mens OnePlus Nord 2 gør et fremragende stykke arbejde med kameraerne om dagen, skinner telefonen virkelig ved fotografering med sparsomt lys. Det skyldes i høj grad den imponerende nat-tilstand, der er det bedste, vi har set i denne prisklasse.

... du vil have en allround god telefon

OnePlus Nord 2 brillerer ikke på nogle områder, men det er heller ikke det, du nødvendigvis vil have fra en billig telefon som denne. Hvis du leder efter en håndholdt, der kan bære mange forskellige hatte, er den her et rigtig godt valg.

Køb den ikke hvis...

... du vil have et spændende design

Det er ikke let at finde en telefon med et spændende design i denne prisklasse, og det er OnePlus Nord 2 et glimrende eksempel på. Hvis du vil have en telefon der springer i øjnene, skal du lede andetsteds.

... du vil have en skærm i topklasse

OnePlus Nord 2 har ikke den bedste skærm i denne prisklasse, og mens vi ikke havde noget imod at bruge den, kan det være værd at kigge på nogle alternativer.

... du vil have trådløs opladning

En af de få funktioner i den luksuriøse ende der mangler ved OnePlus Nord 2 er trådløs opladning. Firmaet har åbenbart ikke vurderet, at deres nye mellemklasse telefon skulle have den teknologi indbygget, så hvis du forsøger at blive fri for ledninger, må du kigge på andre telefoner.

Først anmeldt: Juli 2021