Anmeldelse: OnePlus Nord CE 5G

OnePlus Nord CE er firmaets nye telefon i mellempris klassen. Den har fine specifikationer og en fantastisk software oplevelse til en tålelig pris. Kameraerne er dog ikke de bedste, og der er et par faste bestanddele, man har valgt at udelade – alligevel er OnePlus Nord CE den prisvenlige telefon fra firmaet, mange har ventet på.

Med lanceringen af OnePlus 9 serien tidligere i år, nåede firmaet nye højder i forhold til deres priser, hvilket efterlod mange loyale fans skuffede og higende efter en tilbagevenden til budgetsegmentet. Deres bønner er nu blevet hørt i form af den nye OnePlus Nord CE.



CE står for ’Core Edition’, en reference til, at maskinen skulle beholde essensen af den originale OnePlus Nord, men til en lavere pris. Telefonen er den billigste smartphone fra firmaet i mange år i Indien og blandt de billigste i Europa.

Selv med det billigere prisskilt giver OnePlus Nord CE stadig den klassiske OnePlus oplevelse, vi alle sætter stor pris på – et rent software udseende, der altid reagerer hurtigt og effektivt, et minimalistisk design med personlighed og tilstrækkelig hardware til at sikre, at telefonen kører godt.

Det starter med Oxygen OS, der er en af de eneste softwares, der er fri for bloatware og tilføjede tjenester i denne prisklasse. Denne gang kører det ovenpå Android 11, og det er lige så hurtigt og let at bruge som altid. Alle funktionerne og mulighederne for at tilpasse telefonen, fans elsker, er der stadig.

Telefonen har en 90Hz AMOLED skærm, hvor enhver interaktion ser elegant ud. Med en Snapdragon 750G som hjertet, var telefonen i langt de fleste tilfælde kraftfuld nok, til at holde tingene kørende, og med understøttelse af 5G kommer OnePlus Nord CE til at være klar til den næste generation af netværksforbindelse, når infrastrukturen er blevet sat op.

Selvfølgelig er det ikke en perfekt telefon, og OnePlus har været nødsaget til at skære et par hjørner for at nå denne pris. Der er ingen Gorilla Glass beskyttelse på skærmen, og bagsiden er lavet af et polykarbonat materiale. Den elskede ’alert slider’ har også måttet lade livet. De valg gør dog telefonen en del mere behagelig at holde, da den er lettere og tyndere end mange andre telefoner. Og selv med den spinkle form har OnePlus formået at klemme et 3,5mm jackstik ind.

Kameraerne fortsætter med at være gennemsnitlige, som det var trenden med de ældre OnePlus enheder, men de bør tilfredsstille entusiaster af mærket. Batteriets levetid overraskede os dog – et stort batteri parret med et effektivt chipsæt gjorde Nord CE til en mester i denne henseende. Warp Charging er også til stede og kan oplade telefonen fra nul til 65% på cirka 30 minutter.

OnePlus Nord CE er muligvis ikke den bedste billige smartphone, men det er den nemmeste telefon at anbefale til langt de fleste brugere, takket være en behagelig gennemgående oplevelse med telefonen og langt færre negativer end plusser.

OnePlus Nord CE pris og tilgængelighed

OnePlus Nord CE blev annonceret d. 10. juni og kommer til både Europa og Indien. OnePlus ser ikke ud til at have planer om at lancere telefonen på det amerikanske eller australske marked.

Man kan få telefonen i to forskellige modeller. Den billigste har 8GB RAM og 128GB hukommelse og koster 2.699 kr. Alternativt kan du betale lidt mere, 3.199, og få 12GB RAM og 256GB hukommelse. Begge varianter er tilgængelige på OnePlus’ egen hjemmeside, hvor telefonen bliver sendt inden for 24 timer.

OnePlus Nord CE vs OnePlus Nord

Nord CE Nord Processor Snapdragon 750G Snapdragon 765G Skærm 6.43" FHD+ 6.44" FHD+ Opdateringsfrekvens 90Hz 90Hz RAM 6/8/12GB 6/8/12GB Hukommelse 128/256GB 128/256GB Kamera 64+8+2MP 48+8+5+2MP Frontkamera 16MP 32+8MP Batteri 4500mAh, 30W 4115mAh, 30W Hovedtelefonudgang Ja Nej Vægt 170g 184g Tykkelse 7,9mm 8,2mm

Design

Vægt: 170 gram; Tykkelse: 7,9mm

Mat finish

Farve: Blue Void, Charcoal Black og Silver Ray

Designet på OnePlus Nord CE giver halvdelen af forklaringen på dens lave pris.

Bagsiden af telefonen er lavet af et kompositmateriale og en aluminiumsramme langs kanten af telefonen. Den har ikke Gorilla Glass beskyttelse på bagsiden, som man finder det hos OnePlus Nord. Det blanke udseende på bagsiden er også skrottet til fordel for en pæn, mat finish.

Blue Void varianten minder om en blanding af en grøn og blå farve, og den leder også tankerne hen på Glacial Green udgaven af OnePlus 8 fra 2020. Siderne har en tone af lilla, og det sorte bagpanel ændrer farve mellem det blå og grønne spektrum alt efter lysindfaldet.

(Image credit: Truls Steinung)

Tænd knappen sidder på højre side og kan nemt nås med én hånd, mens du kan styre lydstyrken på venstre side af maskinen. I bunden sidder et 3,5mm jackstik til hovedtelefoner, en enkelt højttaler og en USB-C indgang. På venstre siden har du også porte til dual SIM.

OnePlus Nord CE måler 159.2 x 73.5 x 7.9mm og vejer kun 170 gram. Det gør den en del tyndere og letter end OnePlus Nord. Du vil især nyde at holde denne telefon i dine hænder, hvis du er fan af kompakte telefoner. Den føles ekstremt komfortabel og let i hånden, og takket være det matte design, får du også et solidt greb om telefonen.

Her er ingen Alert slider at finde (Image credit: Truls Steinung)

Mens den ikke er så kompakt som Asus 8Z, er OnePlus Nord CE en velkommen ændring for dem, der kommer fra mere klodsede telefoner. Telefonen glider heller ikke nemt ud af hænderne, så medmindre du har smørfingre, bør du være sikker. OnePlus giver også et gratis silikonecover med i boksen, der er meget lig den, vi fik med den originale Nord telefon.

Den største funktion telefonen mangler, er alert slideren. OnePlus Nord CE gør N serien selskab ved at udelade den ikoniske funktion, der har været en elsket funktion siden OnePlus 2. For de uindviede er alert slideren en hurtig knap, der sidder på siden af de fleste OnePlus telefoner, der nemt lader brugeren skifte mellem telefonens stille, vibrer og lyd indstillinger.

(Image credit: Truls Steinung)

OnePlus har sagt, at de ville give deres varemærkefunktioner som alert slideren til deres mere eksklusive enheder. Vi savnede dog stadig denne funktion under vores tid med telefonen.

Til gengæld gør 3,5mm jackstikket et comeback, der vil være til glæde for mange. Enheden har ikke nogen officiel vandresistent vurdering, men telefonen giver nok beskyttelse mod vandsprøjt og en smule støv.

På bagsiden kan man se de tre kameraer samlet med et lille bump, der er løftet et par millimeter. Hvis du lægger telefonen på en flad overflade, vakler den en smule, men hvis du har et cover på, vil det ikke være noget problem.

Alt i alt kan vi godt lide designet på Nord CE, selvom der mangler et par nøglefunktioner som alert slideren og Gorilla Glass beskyttelse på bagsiden. Følelsen af telefonen i hånden er fantastisk, og ergonomien af telefonen er noget af det bedste, vi har oplevet i nyere tid.

Skærm

6.43 tommer AMOLED skærm

Opdateringsfrekvens på 90 Hz

Understøttelse af HDR10, HDR10+, HLG og Widevine L1

Lysstyrken på OnePlus Nord CE er stærk nok til, at telefonen kan bruges i direkte sollys (Image credit: Truls Steinung)

OnePlus Nord CE har en AMOLED skærm på 6,43 tommer, der gør den til den mindste telefon i OnePlus Nord og N serierne. Den har en 2400 x 1080p opløsning, 20:9 skærmformat og en opdateringsfrekvens på 90 Hz. Gorilla Glass beskyttelse finder du ikke her, men OnePlus har bragt DragonTail beskyttelse tilbage. Det er ikke lige så holdbart som Cornings Gorilla Glass, men det beskytter skærmen fra at blive ridset alt for let.

Oven i det kommer OnePlus Nord CE også med en basal præinstalleret skærmbeskytter, der skal beskytte mod ridser.

Fronten af telefonen er domineret af skærmen, men den nedre skærmkant sidder lidt højere end på mange andre dyrere modeller. Det betyder ingenting i praksis og er højst sandsynligt et resultat af, at OnePlus skulle spare på omkostningerne. I forlængelse af besparelserne, vil man også lægge mærke til den sorte plastikkant mellem skærmen og aluminiumsrammen. Det er typisk for billigere telefoner at have dette, og det giver en lidt mindre luksuriøs fornemmelse. Dog er det ganske forventeligt af en telefon i denne prisklasse.

Selve skærmen gør det dog fremragende, takket være AMOLED og en opdateringsfrekvens på 90 Hz. Her har OnePlus tydeligvis ikke villet indgå nogle kompromisser. Skærmen understøtter endda HDR-indhold, og indhold fra for eksempel Netflix og YouTube ser virkelig godt ud.

Opdateringsfrekvensen på 90 Hz gør det også behageligt at scrolle gennem internettet, og du har endda muligheden for at sætte frekvensen ned på 60 Hz, for på den måde at spare på batteriet.

Frontkameraet er diskret placeret, og man lægger næsten ikke mærke til det under daglig brug. (Image credit: Truls Steinung)

Da skærmen er en AMOLED skærm, har du muligheden for ambient-visning, der gør, at du kan se advarsler og notifikationer på din skærm, uden at skulle tænde den – du kan selvfølgelig selv indstille, hvilke ting der skal vises på skærmen.

Kvaliteten på skærmen er uden tvivl høj, men i en direkte sammenligning med OnePlus 9 Pro, er der en mærkbar forskel i farvegengivelsen. Her har sidstnævnte en mere naturlig hvid tone, mens OnePlus Nord CE hælder mod et grønligt skær. Det er ikke vildt iøjnefaldende og ses mest ved en direkte sammenligning, men er alligevel værd at tage med i overvejelserne. Lysstyrken er fortrinlig, og telefonen kan fint bruges under direkte sollys, selvom den dog stadig halter lidt bagefter førnævnte topmodel, OnePlus 9 Pro.

Telefonen er en af de eneste telefoner i denne prisklasse, der har en indbygget fingeraftryksscanner. Scanneren er en smule langsommere end på dyrere modeller, men den virker ganske pålideligt. Du har også mulighed for at aktivere 2D ansigtsgenkendelse, så begge dele bliver aktiveret på samme tid, når du låser din telefon op – det skulle gerne resultere i, at telefonen låser hurtigere op.

Ydeevne

Snapdragon 750G

Op til 12GB RAM og 256GB hukommelse

Understøtter 5G

Ydeevne er et andet område, hvor OnePlus er blevet nødt til at skære ned på, for at holde prisen nede. Den er udstyret med en Snapdragon 750G med otte kerner, mens grafikken bliver håndteret af en Adreno 619 GPU. OnePlus Nord CE understøtter 5G, så telefonen kommer til at være klar til 5G, når du en gang ude i fremtiden får mulighed for at koble dig op på netværket.

Snapdragon 750g er et godt chipsæt, der leverer god ydelse, når det kommer til dagligdagsopgaver som at køre flere apps på samme tid, skifte mellem dem og spille spil. Alligevel er det dog ikke den hurtigste OnePlus, vi har brugt. Nogle apps og spil tog et sekund eller to mere at åbne, end vi havde håbet på. På Geekbench 5 fik telefonen en score på 1812, hvilket er ganske respektabelt, men der findes bestemt telefoner med bedre ydeevne i samme prisklasse.

Telefonen har LPDDR4X RAM og UFS 2.1-lagring, der begge er lidt ældre teknologier, hvilket kan være noget af forklaringen på den lavere ydeevne.

Geekbench scores, Gaming options (Image credit: Srivatsa Ramesh)

I Call of Duty Mobile med grafikken sat til ’very high’ og en ’very high’ opdateringsfrekvens, fik vi hovedsageligt en fps på 60 med stabil forbindelse – det er ganske solidt og giver en fin spiloplevelse. Batteriet faldt med 6% efter 20 minutter.

OnePlus giver også nogle ganske smarte spilværktøjer med, som for eksempel FPS-måler, mulighed for at stoppe notifikationer, når du spiller, deaktivering af den automatiske lysstyrkejustering og afværgelse af fejlagtige berøringer på skærmen. Skærmens opdateringsfrekvens på 90 Hz giver en glat og lækker oplevelse, selv når der er meget action og bevægelse på skærmen.

Alt i alt er OnePlus Nord CE en hurtig nok telefon til dem, der leder efter en god telefon i mellemklassen. Det er ikke den hurtigste i sin prisklasse, men den er bestemt stadig værd at overveje.

Kameraer

(Image credit: Truls Steinung)

Primært kamera på 64MP

Ét selfie kamera

Kameraer har aldrig været den primære årsag til at købe en OnePlus telefon, hvad enten det var flagskibet eller mellemklasse telefonerne, men det ændrede sig dog en smule med den nyligt lancerede OnePlus 9 serie – desværre indfrier OnePlus Nord CE ikke helt forventningerne. På OnePlus Nord CE telefonen får du 3 kameraer på bagsiden og ét kamera på fronten – et kamera mindre på hver siden sammenlignet med OnePlus Nord.

Det primære kamera er 64MP med en blændeåbning på f/1.79, og standardindstillingerne giver billeder på 16MP. Det sekundære 8MP kamera er et vidvinkelkamera med 119 graders billedvinkel og en f/2.25-blænde, der også har EIS. Det sidste kamera er et 2MP sort/hvidt kamera med en blænde på f/2.25.

Billede 1 af 9 (Image credit: Srivatsa Ramesh) Billede 2 af 9 (Image credit: Srivatsa Ramesh) Billede 3 af 9 (Image credit: Srivatsa Ramesh) Billede 4 af 9 (Image credit: Srivatsa Ramesh) Billede 5 af 9 (Image credit: Srivatsa Ramesh) Billede 6 af 9 (Image credit: Srivatsa Ramesh) Billede 7 af 9 (Image credit: Srivatsa Ramesh) Billede 8 af 9 (Image credit: Srivatsa Ramesh) Billede 9 af 9 (Image credit: Srivatsa Ramesh)

Billederne vi tog i 16MP indstillingen var lyse, farverige og livlige. Farverne var en smule overmættede og skar kontrasterne en smule op, men det er acceptabelt med den livlighed, det giver. Den dynamiske spænd var også ganske fint.

Automatisk HDR gør et godt stykke arbejde med at sikre, at billederne ikke bliver for mørke eller overeksponerede. Vi opdagede dog et par fejl med hvidbalancen med en lidt grønlig tone på nogle af billederne.

Vælger man at tage billeder med 64MP indstillingen, bliver størrelsen mere end dobbelt så stor, som det gør med 16MP billederne. De giver dog en større detaljerigdom og bedre mulighed for efterredigering af billederne.

Billede 1 af 2 Natte-indstilling - PÅ (Image credit: Srivatsa Ramesh) Billede 2 af 2 Natte-indstilling - AF (Image credit: Srivatsa Ramesh)

Natte-indstillingen tager op til syv billeder og fletter dem sammen for at bringe flest mulige detaljer frem. Du får betydeligt lysere billeder, end de faktiske lysforhold viser, og det gør det muligt at tage nogle billeder om natten eller i mørke, der ikke ellers ville være mulige at tage. Det betyder dog ikke, at funktionen kan konkurrere med de bedste på markedet, men det kan man dårligt forvente.

Billede 1 af 2 Mono (Image credit: Srivasta Ramesh) Billede 2 af 2 Mono (Image credit: Srivasta Ramesh)

Det sidste kamera på bagsiden af OnePlus Nord CE er det sort-hvide-kamera på 2MP. Det bruges primært til at forbedre detaljegraden i billeder taget med det primære kamera, men det kan også bruges til at tage sort-hvide-billeder med flere detaljer og bedre kontrast end det, man får med et typisk filter.

Billede 1 af 2 (Image credit: Srivatsa Ramesh) Billede 2 af 2 (Image credit: Srivatsa Ramesh)

Frontkameraet er på 16MP og har en blændeåbning på f/2.45. Det leverer fine resultater, så længe lysforholdene er gode, men vi oplevede, at det skærer tingene lidt for skarpt op til vores smag. Det giver dog fine selfies, som sagtens kan tåle at se dagens lys på dine sociale medier.

Kamera-appen indeholder et udvalg af de sædvanlige modes som time-lapse, panorama, slow-motion, video, portræt, natteindstilling og Pro-mode. Sidstnævnte understøtter for øvrigt RAW.

Du kan filme i op til 4K med 30 billeder i sekundet, og du kan optage slow-motion video med 120fps. Videooptagelserne var gode, og stabiliteten var ok taget i betragtning af, der ikke er indbygget optisk billedestabilisering.

Kameraet er altså ikke det bedste i sit segment, men det er et skridt i den rigtige retning, da vi kunne se, at billederne er en smule bedre end ved OnePlus Nord. Men hvis du vil have de bedste billeder fra en telefon i denne prisklasse, er Google Pixel 4A stadig det bedste valg.

Software

Android 11 direkte ud af boksen

Ingen bloatware

(Image credit: Srivatsa Ramesh)

Softwaren på OnePlus telefoner har i mange år være en fan favorit, og det gør sig stadig gældende på OnePlus Nord CE. Oxygen OS ligger relativt tæt på ad Android, men med en del designjusteringer og ekstra finesser. Det føles gnidningsfrit og hurtigt og er ikke overvældende i mængden af muligheder.

Mobilen kører Oxygen OS 11 baseret på Android 11 direkte ud af boksen sammen med sikkerhedsopdateringen fra maj 2021. Firmaet har bekræftet, at enheden vil få 2 års Android opdateringer og 3 års sikkerhedsopdateringer, så du får Android 13 sikkerhedsopdateringen indtil juni 2024.

Oxygen OS giver en masse muligheder for at tilpasse styresystemet, som du kan lide det. Her er for eksempel funktioner som mørke-mode, accentfarver, skjulte områder til apps og filer og forskellige former og farver på ikoner. Mørke indstillingen under skærmens indstillinger gør det også muligt for dig at slå funktionen til på apps, der ikke har en selvstændig indstilling til mørke-mode.

Der er også en dedikeret sektion til tilpasningen af din telefon, der har en masse brugbare indstillinger. Du kan for eksempel justere farven på den animation, der afspilles, når du trykker på et ikon. Som på andre OnePlus-modeller har Nord CE også en Zen-mode, der lader dig låse telefonen i for eksempel 20 minutter, så du kan koncentrere dig om andre ting. Den kan så afspille rolig musik, mens alle apps og notifikationerne udsættes.

(Image credit: Srivatsa Ramesh)

OnePlus Switch funktionen er virkelig smart, hvis du skifter fra en anden Android telefon. Med den kan du overføre alle dine data som apps, opkalds- og beskedlogs og andre filer.

OnePlus har gjort et godt stykke arbejde i software-afdelingen, og Nord CE består med bravur, når det kommer til en oplevelse uden dikkedarer og unødvendig bloatware. Under vores tid med telefonen, blev vi ikke forstyrret af unødvendigt notifikationer eller reklamer. Der er nogle præinstallerede apps som Amazon, Netflix, Facebook og Instagram, men de falder ikke ind under ’bloat’ kategorien.

OnePlus Nord CE giver en af de bedste softwareoplevelser i denne prisklasse – den tætteste konkurrent er Pixel 4a. Selvom OnePlus Nord CE ikke har de bedste hardware specifikationer, vil vi anbefale telefonen udelukkende for softwareoplevelsen.

Batteri

30W hurtigopladning

0 til 100% på 60 minutter

(Image credit: Srivatsa Ramesh)

OnePlus Nord CE er udstyret med et batteri på 4500mAh – et markant hop fra 4,115mAh i OnePlus Nord. Mens batteriets størrelse på papiret kun er over gennemsnittet, er den overordnede batterilevetid over al forventning. På en fuld opladning kan telefonen nemt holde en hel dag ved tung brug, og hvis du er en moderat bruger, kan den godt holde halvanden. En stor årsag til den gode levetid er Snapdragon 750G chipsættet, der understreger, at der ikke udelukkende er fordele ved de bedste processorer – de sluger nemlig en del mere strøm.

Den gennemsnitlige skærmtid under vores anmeldelse var omkring 6 timer og 30 minutter, og det bedste vi kunne få, var 8 timer – hvilket er virkelig meget! Vi brugte telefonen til kommunikation gennem apps som WhatsApp, Slack, Mails og et par telefonopkald. Ellers var det YouTube, musikstreaming, gaming og surfen på de sociale medier, der tog vores tid.

På en dag, hvor vi startede klokken 8 om morgenen, havde telefonen stadig 20% tilbage, da vi gik i seng klokken 11 om aftenen. Hvis du streamer mange videoer eller spiller mange timer i løbet af dagen, vil du selvfølgelig få mindre levetid ud af telefonen. For de fleste vil det dog nemt holde hele dagen ud.

Der medfølger en 30W hurtigoplader i boksen, og OnePlus har navngivet teknologien ’Warp Charge 30T Plus’. Det lyder fancy og pompøst, men det virker faktisk ret godt. På en time kan du lade telefonen helt op, og på 30 minutter kan du nå op på over 60%.

Det er ikke den hurtigste opladning på markedet, men det er stadig respektabelt med en time, og de 30 minutters hurtigopladning er især brugbar.

Der er ikke trådløs opladning, men det er også forventeligt af prisklassen.

Lyd

(Image credit: Truls Steinung)

3.5mm hovedtelefonindgang

En mono højttaler

For mange vil det være et kærkomment gensyn at se indgangen til et 3,5 mm jackstick i bunden af telefonen. At afspille lyd gennem telefonens højttaler, der også sidder i bunden, var en ganske fin oplevelse. Den var overraskende højlydt, men er stadig dårligere end andre højttaler setups, der har to af slagsen. Selv på maks. lydstyrke blev lyden ikke mudret.

Der er understøttelse af Bluetooth 5.1 og aptX, aptXHD, LDAC og AAC codecs. Opkaldskvaliteten var ekstremt god, og mikrofonen fangede også nemt, hvad vi sagde, når vi ville have fat på Google Assistant.

Lyden er gennemgående fin til det, den skal bruges, men heller ikke mere end det.

Bør jeg købe OnePlus Nord CE?

(Image credit: Srivatsa Ramesh)

Køb den hvis...

… du vil have en rimelig telefon med en god AMOLED skærm

Du får en enormt god AMOLED skærm til en pris på under 3000. Det er ganske solidt.

… du vil have en telefon, der ligger godt i hånden

Størrelsen og formen på OnePlus Nord CE gør, at de ligger enormt godt i hånden, og den er perfekt til dig, der gerne vil have en mere kompakt telefon.

… batterilevetid er vigtig for dig

Her får du et batteri, der nok skal klare en dags tungt brug og lidt mere til. Du får endda hurtig opladning, så du på 30 minutter kan få over 60% på telefonen.

(Image credit: Srivatsa Ramesh)

Køb den ikke hvis...

… du vil have de bedste kameraer

Kameraerne på OnePlus Nord CE er ganske fine, men der findes betydeligt bedre alternativer på markedet, hvis kvaliteten af kameraerne er altafgørende for dig.

… du er på udkig efter en telefon at spille på

OnePlus Nord CE har den billige pris, fordi den har et lidt ældre chipsæt. Det er fint til dagligdagsbrug, men tunge spil kræver bedre hardware for at fungere optimalt.

… du vil have en vandtæt telefon

Nord CE har ingen IP-certificering, og du har dermed ingen garanti for, at den kan tåle vand og støv.

Først anmeldt: juni 2021