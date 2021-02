De bedste kameramobiler 2021: her er vores favoritter

Hvis du leder efter den bedste kameratelefon, er der mange at vælge imellem, fra iPhone 12-serien og Samsung Galaxy S21 Ultra til en bred vifte af mærker og modeller. Kameraer er noget, som producenterne af smartphones investerer meget i for at deres produkter skal skille sig ud fra mængden.

Der er modeller med flere megapixel, forbedret software, bedre zoom, bedre funktioner i svagt lys, og de fleste topmodeller har som regel noget at prale med på kamerafronten.

Men nogle smartphone-modeller er bare bedre egnet til fotografering end andre. Andre er svagere end deres specifikationer antyder. Og det er her, vi kommer ind i billedet. Hos TechRadar tester vi nye smartphones hele tiden - og det gælder i høj grad også kameraerne.

Således har vi et godt overblik over, hvordan kameraerne opfører sig i den virkelige verden, og ud fra den viden har vi udarbejdet denne liste over de bedste kameramobiler. Der er mange gode muligheder at vælge imellem. Her har vi rangeret dem efter, hvor godt vi synes om dem, men det er en god idé at læse om hver af modellerne for at få det store overblik. Vi sørger naturligvis for at opdatere listen, når der kommer nye modeller, der fortjener at blive nævnt.

1. Samsung Galaxy S21 Ultra En smartphone i særklasse Lanceret: Januar 2021 | Vægt: 227 g | Mål: 165,1 x 75,6 x 8,9 mm | OS: Android 11 | Skærrm: 6,8" | Opløsning: 1440 x 3200 | Processor: Snapdragon 888 / Exynos 2100 | RAM: 12 GB / 16 GB | Lagerplads: 128 GB/256 GB/512 GB | Batteri: 5000 mAh | Bagsidekamera: 108 MP + 10 MP + 10 MP + 12 MP | Frontkamera: 40 MP 9.799 kr. Læs mere hos Komplett Den bedste kamera-zoom Blændende design Dyr. Meget dyr. Ikke microSD-stik

Mens kameraerne på Samsung Galaxy S20 Ultra ikke helt levede op til forventningerne, er det modsatte tilfældet med Samsung Galaxy S21 Ultra, hvilket er meget tilfredsstillende.

Som alt andet med S21 Ultra er kameraerne i topklasse. Her får du et hovedkamera på 108 MP f/1.8, en ultravidvinkel på 12 MP f/ 2.2 og to teleobjektiver, hvilket er ret sensationelt, når vi taler om en smartphone. Begge disse er 10 MP, men den ene har en blænde på f/2.4 og tilbyder 3x optisk zoom, mens den anden har en blænde på f/4.9 og en kraftig 10x optisk zoom.

Resultaterne er lige så imponerende som disse tal. Så imponerende, at vi i testen af Samsung Galaxy S21 Ultra udråbte den som bedste kameratelefon.

Også billeder taget uden zoom ser godt ud, men måske ikke så godt som hos de største rivaler. Men i kombination med en række kameratilstande, inklusiv nye tilføjelser som Director's View (hvor du kan optage video med kameraerne på forsiden og bagsiden på samme tid) og et solidt 40 MP frontkamera, er S21 Ultra enhver mobil fotografs drøm.

Læs vores test af Samsung Galaxy S21 Ultra

2. iPhone 12 Pro Max Det bedste iPhone-kamera Vægt: 228 g | Mål: 160,8 mm x 78,1 mm x 7,4 mm | OS: iOS 14 | Skærm: 6,7" | Opløsning: 1284 x 2778 | Processor: A14 Bionic | RAM: 6 GB | Lagerplads: 128 GB/256 GB/512 GB | Batteri: Ikke oplyst | Bagsidekamera: 12 MP + 12 MP + 12 MP | Frontkamera: 12 MP 9.495 kr. Læs mere hos Computersalg DK Lang batteritid Kraftigt bagsidekamera Opleves som lidt for stor Meget, meget dyr

iPhone 12 Pro Max er ikke kun den bedste smartphone, men er også tæt på at være den bedste kameratelefon. Her får du et kamera på 12 MP f/1,6, et teleobjektiv på 12 MP f/2,2 med 2,5 x optisk zoom og en ultrabred vinkel på 12 MP f/2,4. Derudover får du en LiDAR-scanner, der muliggør portrætter i nattilstand.

Natfotografering og generelt svagt oplyste fotos er noget, iPhone 12 Pro Max håndterer meget mere problemfrit end de fleste andre smartphones. Dette skyldes til dels en stor sensor, der kan håndtere meget lys. Nattilstand er også nyttig med både hovedsensoren og den ultrabrede vinkel, så du har også et væld af muligheder for natfotografering.

Smart HDR 3 er en ny funktion i denne serie. Den kombinerer flere eksponeringer for at skabe så gode billeder som muligt. Det kan gøre dine fotos endnu bedre, uanset lysforholdene.

Redigeringsfunktionerne er også solide, og da Dolby Vision understøttes til video, er det ikke kun stillbillederne fra iPhone 12 Pro Max, der er i super kvalitet.

Alle linser fungerer godt. Der er få kameratelefoner, der overgår iPhone 12 Pro Max.

Læs vores test af iPhone 12 Pro Max

3. Samsung Galaxy Note 20 Ultra En god kameramobil med en glimrende zoom Lanceret: August 2020 | Vægt: 208 g | Mål: 164,8 x 77,2 x 8,1 mm | OS: Android 10 | Skærm: 6,9" | Opløsning: 1440 x 3088 | Processor: Snapdragon 865 Plus / Exynos 990 | RAM: 12 GB | Lagerplads: 128/256/512 GB | Batteri: 4500 mAh | Bagsidekamera: 108 MP, 12 MP, 12 MP | Frontkamera: 10 MP 8.214 kr. Læs mere hos Computersalg DK Praktiske Stylus Pen-funktioner Super skærm Langsom opladning Ultra-dyr

Samsung Galaxy Note 20 Ultra har imponerende kameraspecifikationer, men det er teleobjektivet, der virkelig skiller sig ud. Dette er et 12 MP f/3.0 kamera med 5x optisk zoom og 50x digital zoom.

Begge er imponerende, og selvom S20 Ultra kan prale af 100x optisk zoom, var dette lidt mere end en gimmick. Note 20 Ultra har faktisk et bedre kamera takket være en større blændeåbning og større pixels.

Og selvom teleobjektivet er højdepunktet, tilbyder Samsung Galaxy Note 20 Ultra også solid kvalitet med sit 108 MP f/1,8 hovedkamera og 12 MP f/2,2 ultra vidvinkel.

Note 20 Ultras kameraer er utroligt enkle og sjove at bruge, og de drager fordel af ekstra funktioner som 8K video og Single Take-tilstand, som tager masser af fotos og videoer på samme tid ved hjælp af forskellige linser og tilstande. Dette øger chancen for, at du får gode billeder.

Billeder taget i svagt lys er ikke så detaljerede som hos de bedste konkurrenter, såsom iPhone 12 Pro Max, men ellers er dette en fremragende kameraopsætning.

Læs vores test af Samsung Galaxy Note 20 Ultra

4. Huawei P40 Pro P40 Pro har super kameraer, men er ikke lige så super som telefon Lanceret: April 2020 | Hovedkamera: 50 MP (f/1.9) | Teleobjektiv: 12 MP (f/3.4) | Ultravidvinkel: 40 MP (f/1.8) | OIS: Ja | Frontkamera: 32 MP | Vægt: 209 g | Mål: 158,2 x 72,6 x 9 mm | Batteri: 4200 mAh | Video: 4K 60fps | Lagerplads: 128 GB / 256 GB / 512 GB | Stik: Ja 5.999 kr. Læs mere hos Proshop.dk Fantastisk batteritid Glimrende kameraer Frustrerende begrænsninger i softwaren Stor kamerablok

Huawei P40 Pro er en af de bedste kameratelefoner, du kan købe for mindre end 8.000 kroner. Faktisk er dette den bedste kameratelefon overhovedet for dig, der sætter pris på et godt teleobjektiv.

En anbefaling af denne mobiltelefon kommer også med en advarsel på grund af Huawei/Google-situationen. På trods af sin lange liste over fremragende funktioner skal du helt sikkert læse vores test af P40 Pro, før du beslutter dig for at købe en sådan telefon. Men på trods af softwarebegrænsningerne er kameraet sindssygt godt.

P40 Pro's Leica-baserede billeddannelsessystem er toppet af en 50 MP-sensor, der bruger RYYB-underpixeldannelsen (rød, gul, gul, blå), ligesom 40 megapixel på sin forgænger P30 Pro. Huawei mener, at dette gør deres kameraer bedre egnet til at håndtere svagt lys, og vi kan skrive under på, at dette er noget, P40 Pro virkelig kan.

På papir er hovedkameraet med en blændeåbning på f/1.9 ret almindeligt, men med en stor sensor (for at være en smartphone) og OIS kombineret med en fantastisk elektronisk billedstabilisering er det en skinnende stjerne i mørket. Denne mobil kan se i mørke, selv i automatisk tilstand, noget konkurrenters telefoner ikke kan.

Her får du også et vidvinkelkamera på 40 MP f / 1,8, et teleobjektiv på 12 MP med 5x optisk zoom eller 50x digital zoom og flyvetidsføler for at skabe dybdeeffekter.

Fotografier taget med P40 Pro er detaljerede, dog med lidt støj. I modsætning til Samsung ser Huaweis billeder ikke helt skarpe ud, og selvom de ikke er så naturlige og neutrale som billeder taget med Oppo Find X2 Pro, foretrækker mange Huaweis kraftfulde stil.

Når det kommer til zoom, kommer du tættere på motivet med Galaxy S20 Ultra, men P40 Pro koster meget mindre og leverer også en mere ensartet og konsekvent god billedkvalitet, og det er trods alt det vigtigste.

Resten af denne telefons hardware er også i topklasse, den ser godt ud og har masser af strøm, og hvis du klarer dig godt uden softwaren fra Google, er der meget at elske med P40 Pro.

Læs vores test af Huawei P40 Pro

5. iPhone 12 Pro Næsten lige så god til fotos som iPhone 12 Pro Max Vægt: 189 g | Mål: 146.7mm x 71.5mm x 7.4 mm | OS: iOS 14 | Skærm: 6,1" | Opløsning: 1170 x 2532 | Processor: A14 Bionic | RAM: 6 GB | Lagerplads: 128 GB/256 GB/512 GB | Batteri: Ikke oplyst | Bagsidekamera: 12 MP + 12 MP + 12 MP | Frontkamera: 12 MP 8.899 kr. Læs mere hos Komplett Mange farve-muligheder Klar og farvestærk skærm Leveres uden oplader 5G er en dyr luksus

Ved første øjekast ligner kameraerne på iPhone 12 Pro i forvirrende grad dem, der findes på iPhone 12 Pro Max. Det er sandt, at forskellen er lille, men takket være en større sensor på hovedkameraet samt bedre zoom- og teleobjektiv har iPhone 12 Pro Max overhånden.

IPhone 12 Pro er stadig ikke langt bagud, og den koster også mindre. Her får du et hovedkamera på 12 MP f/1.6 med OIS, et teleobjektiv på 12 MP f/2.0 med OIS og 2x optisk zoom og en ultravidvinkel på 12 MP f/2.4. Ligesom sin storesøster har den også en LiDAR-scanner, som kan sørge for AR-oplevelser og tage portrætter i nattilstand.

Som med iPhone 12 Pro Max er Night Mode generelt meget imponerende. Du får lyse og detaljerede billeder, hvor andre kameraer vil have det svært, og Night Mode er tilgængelig med både hovedkamera og ultrabred vinkel.

12 MP selfie-kameraet fungerer også godt, og du får også funktioner som Dolby Vision til video og Smart HDR 3, som giver bedre billedbehandling.

Læs vores test af iPhone 12 Pro

6. Google Pixel 5 En flot mix af kameraer og redigeringsværktøj Lanceret: Oktober 2020 | Vægt: 151 g | Mål: 144,7 mm x 70,4 mm x 8 mm | OS: Android 11 | Skærm: 6" | Opløsning: 2340 x 1080 | Processor: Snapdragon 765G | RAM: 8 GB | Lagerplads: 128 GB | Batteri: 4000 mAh | Bagsidekamera: 16 MP + 12 MP | Frontkamera: 8 MP 6.999 kr. Læs mere hos Proshop.dk Kamerasoftwaren er bedre end nogensinde før Metalskroget er en forfriskende ændring fra glas Ingen telelinse Kæmper lidt i mørket

Google Pixel 5 er ikke en kameratelefon, der kan prale af store tal. På bagsiden er der f.eks. kun to linser, hvor du kan vælge mellem et hovedkamera på 12,2 MP f/1,7 og en ultrabred vinkel på 16 MP f/2,2. Således mangler Pixel 5 sit egen teleobjektiv.

Men især under gode lysforhold er Pixel 5 i stand til at give skarpe billeder med en kraftig farvepalette. I svagt lys er ydeevnen lidt dårligere, men farvegengivelsen er tro mod naturen.

Den ultrabrede vinkel er også mindre udtalt i kanterne end mange andre ultrabrede vinkelløsninger, og Google Pixel 5 har også et stort udvalg af fotoredigeringsværktøjer. Softwarefunktioner som portrætlys er også nyttig til lysere ansigter og andre objekter i portrætter.

Læs vores test af Google Pixel 5

7. Samsung Galaxy S21 Ikke den bedste i S-serien, men trods alt god Lanceret: Januar 2021 | Vægt: 169 g | Mål: 151,7 x 71,2 x 7,9 mm | OS: Android 11 | Skærm: 6,2" | Opløsning: 1080 x 2400 | Processor: Snapdragon 888 / Exynos 2100 | RAM: 8 GB | Lagerplads: 128 GB / 256 GB | Batteri: 4000 mAh | Bagsidekamera: 12 MP + 64 MP + 12 MP | Frontkamera: 10 MP 6.599 kr. Læs mere hos Komplett Fantastisk og alsidigt kamera Billigere end Galaxy S20 Ikke microSD-understøttet Ikke den bedste skærm

Samsung Galaxy S21 har en anden kameraopsætning end S21 Ultra, og dermed er den også placeret lavere på denne liste. Det er stadig imponerende.

Her får du et hovedkamera på 12 MP f/1,8, en ultravidvinkel på 12 MP f/2,2 og et teleobjektiv på 64 MP f/2,0. Denne opsætning ligner meget Samsung Galaxy S20, men kameraerne imponerer ved hjælp af forbedret software.

Disse forbedringer inkluderer nye forhold til Single Take. Der kan telefonen tage flere forskellige billeder og video med alle tre kameraer på samme tid, og nu får du også slowmotion-film. I Director's View kan du optage med det forreste og bageste kamera på samme tid.

Al dette giver dig en større værktøjskasse til fotografering, og kameraets kerneoplevelse er også meget god. Imidlertid er dens 3x hybridzoom i letvægtsklassen sammenlignet med 10x på Samsung Galaxy S21 Ultra.

Læs vores test af Samsung Galaxy S21

8. OnePlus 8 Pro Den mest avancerede OnePlus-model – og den dyreste Lanceret: April 2020 | Hovedkamera: 48 MP (f/1.8) | Teleobjektiv: 8 MP (f/2.4) | Ultravidvinkel: 48 MP (f/2.2) | Dybde: 5 MP (f/2.4) | OIS: Ja | Frontkamera: 16 MP (f/2.5 | Vægt: 199 g | Mål: 165,3 x 74,4 x 8,5 mm | Batteri: 4510 mAh | Video: 4K 60fps | Lagerplads: 128 GB / 256 GB | SD-stik: Nej 5.399 kr. Læs mere hos Proshop.dk En af de bedste skærme på markedet Det bedste kamera fra OnePlus Dyreste OnePlus hidtil Stor kamerablok

OnePlus har opgraderet sine ambitioner, når det gælder mobilkameraer. OnePlus 8 Pro nærmer sig således de allerbedste takket være brugen af Sonys nye 12-bit IMX689-sensor. Med sine store pixels giver OnePlus 8 Pro's hovedkamera fantastiske dybdeeffekter og superklare billeder, selv i svagt lys.

Kameraet fokuserer hurtigt takket være fasedetektering autofokus og laser autofokus ud over OIS. Dette gør også videooptagelserne stabile.

OnePlus 8 Pro kan dog ikke konkurrere med de bedste, hvad teleobjektiv angår. Men med et teleobjektiv på 8 MP f/2.4 med 3x optisk zoom OIS er det stadig ikke så slemt.

Den største fordel ved forbedringerne af OnePlus 8 Pro er dog være den GoPro-lignende ultrabrede vinkel på 48 MP. Det er godt nok mange pixels for en ultra vidvinkel, og her får du også en blænde på f/2.2, der slipper meget lys ind og et synsfelt på 14 mm giver plads til meget i rammen. Alt i alt giver dette større opløsning end de fleste ultrabrede vinkler i mobilklassen.

Imidlertid har OnePlus et mærkeligt 12 MP farvefilterkamera. Her får almindelige farver et neonlignende, næsten metallisk indtryk.

Ligesom sin forgænger OnePlus 7 Pro får du video i Super Stable-tilstand i op til Full HD eller i standardtilstand op til 4K-opløsning. Dette er ikke ensbetydende med, at det er den bedste kameratelefon, men det forsvarer placeringen på listen og giver meget for pengene.

Læs vores test af OnePlus 8 Pro

9. iPhone 12 / iPhone 12 mini Den Apple iPhone-model der giver dig mest for pengene Vægt: 164 g / 135 g | Mål: 146,7 x 71,5 x 7,4 mm / 131,5 x 64,2 x 7,4 mm | OS: iOS 14 | Skærm: 6,1" / 5,4" | Opløsning: 1170 x 2532 / 1080 x 2340 | Processor: A14 Bionic | RAM: 4 GB | Lagerplads: 64 GB/128 GB/256 GB | Batteri: 2815 mAh / 2227 mAh | Bagsidekamera: 12 MP + 12 MP | Frontkamera: 12 MP 6.999 kr. Læs mere hos Komplett Farvestærk OLED-skærm Fremtidssikret med 5G Kameraerne er de samme som forrige generations Smådårligt batteri

IPhone 12 og iPhone 12 mini tilbyder identiske kameraoplevelser, men begge halter noget bag deres Pro søskende.

Her savner man LiDAR-scanneren, men får et hovedkamera på kun 12 MP f/1.6 og en ultravidvinkel på 12 MP f/2.2. Foran får du også et kamera på 12 MP f/2.2.

Alle tre kameraer fungerer godt, og overgår ligesom resten af af iPhone 12-serien de fleste konkurrenter i svag belysning. Dette gælder for alle kameraer, som alle bruger nattilstand.

iPhone 12 og iPhone 12 mini drager også fordel af Smart HDR 3, hvor AI bruges til at optimere billeder. På videofronten vil du nyde Dolby Vision, som vil give dine optagelser mere pondus.

Læs vores test af iPhone 12 og iPhone 12 mini