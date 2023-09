Anmeldelse: Vi har testet iPhone 15 – nu endelig med Dynamic Island

For første gang i lang tid føles Apples basimodel iPhone ikke som om, den er milevidt fra flagskibet. Apple siger endelig farvel til kamerahullet til fordel for Dynamic Island på alle telefoner i den nye serie. På iPhone 15 får vi den alsidige skærmteknologi sammen med nye materialer, smukke yderkanter, en kraftfuld A16 Bionic CPU og den nye USB-C-port. Selv fotoegenskaberne er blevet skærpet med et 48 MP kamera og nye portrætfunktioner. Hvis du vil have en ny iPhone-model, er dette den billigste og bedste mulighed - og du vil ikke føle, at du går glip af meget.

Hvorfor du kan stole på TechRadar Vores ekspert anmeldere bruger timer på at teste og sammenligne produkter og tjenester, så du kan vælge det bedste for dig. Find ud af mere om, hvordan vi tester .

iPhone 15: Anmeldelsen kort

Velkommen til den mere moderne "standardudgave" af iPhone 15, eller i det mindste en standard-iPhone, som nu ser ud til at være mere på højde med sine high-end søskende.

iPhone 15 har fået sidste års bedste processorchip (A16 Bionic) og sidste års bedste 48 MP billedsensor, men Apple har også endelig sagt farvel til det distraherende kamerahul til fordel for den samme version af Dynamic Island som alle de andre iPhone 15-modeller, og som også findes på sidste års iPhone 14 Pro og Pro Max.

Den nye, mere moderne skærm matcher også den bedste iPhone-model - den nye iPhone 15 Pro Max (og Pro) med en overvældende lysstyrke på 2000 nits. Selve designet er stort set på linje med det bedste i iPhone 15-serien, med nye konturer for en mere ergonomisk fornemmelse og den nu obligatoriske (takket være europæiske regler) USB-C-port - men ikke en, der understøtter USB 3.0 10Gbps-hastigheder.

iPhone 15 har endda noget, som den kan betragte som sit helt eget: Farveinficeret glas på bagsiden, som nu er børstet i stedet for poleret. Det ser og føles endnu bedre, og det gør iPhone 15 lidt mindre glat end sin forgænger.

Hovedkameraet har fået en kraftig opgradering i forhold til sidste år, og iPhone 15 lider kun i direkte sammenligning med iPhone 15 Pro og Pro Max. De to topmodeller har også en 48 MP-sensor, men deres er større og giver dermed endnu bedre billeder.

Alligevel er iPhone 15's nye 48 MP-hovedkamera, med sensoren fra iPhone 14 Pro-telefonerne, noget man skal tage seriøst. Som standard tager det 24 MP-billeder, og ved hjælp af pixelopsamling samler den 12 MP-billeder sammen ved hjælp af alle data fra de 48 MP.

iPhone 15 har også en form for zoom. Du får 2x zoom, men det opnås ved at beskære i midten af 12 MP fra 48 MP-sensoren. Det er optisk, men det kan slet ikke sammenlignes med den dedikerede 3x optiske zoom på iPhone 15 Pro eller Pro Max's 5x optiske zoom - for slet ikke at tale om Samsung Galaxy S23 Ultras 10x optiske zoom.

De ydre kanter er blevet nivelleret. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

iPhone 15 er stadig en af Apples mest lommevenlige telefoner (især nu, hvor Apple har droppet iPhone mini), og der er også færre kompromiser i forhold til topmodellerne Pro og Pro Max end tidligere. Du får den mest lysstærke skærm, en yderst kraftfuld mobilprocessor af forrige generation og masser af megapixel at lege med til alle dine fotoeventyr.

Hvis du vil være med i den nye iPhone-familie og ikke betale så mange penge for det privilegium, er iPhone 15 det bedste valg.

iPhone 15: Pris og tilgængelighed

Pris fra 7.799 kroner

I butikkerne fra 22. september

iPhone 15 koster 7.799 kroner ved lanceringen (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Apple afslørede iPhone 15 sammen med iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro og iPhone 15 Pro Max ved deres "Wonderlust"-event den 12. september. iPhone 15 kan bestilles og er i butikkerne fra den 22. september.

Basismodellen iPhone 15 er blevet ca. en tusse dyrere, end iPhone 14 var ved lanceringen. Basismodellen koster nu 7.999 kroner.

Swipe to scroll horizontally iPhone 15 – Priser 128 GB 7.999 256 GB 8.799 512 GB 10.799

Værdi: 4.5 / 5

iPhone 15: Specifikationer

Her er en sammenligning af specifikationerne for iPhone 15 med resten af iPhone 15-serien:

Swipe to scroll horizontally iPhone 15 iPhone 15 Plus iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max Mål: 147.6 x 71.6 x 7.80 mm 160.9 x 77.8 x 7.80 mm 146.6 x 70.6 x 8.25 mm 159.9 x 76.7 x 8.25mm Vægt: 171 g 201 g 187 g 221g Skærm: 6.1" OLED 6.7" OLED 6.1" OLED 6.7" OLED Opløsning: 2556 x 1179 pixel 2796 x 1290 pixel 2556 x 1179 pixel 2796 x 1290 pixel Opdateringsfrekvens: 60 Hz 60 Hz Adaptiv 1-120 Hz Adaptive 1-120Hz Processor: A16 Bionic A16 Bionic A17 Pro A17 Pro Bag kameraer: 48 MP hovedkamera, 12 MP ultravidvinkel 48 MP hovedkamera, 12 MP ultravidvinkel 48 MP hovedkamera, 12 MP ultravidvinkel, 12 MP teleobjektiv med 3x optisk zoom 48 MP hovedkamera, 12 MP ultravidvinkel, 12 MP teleobjektiv med 5x optisk zoom Frontkamera: 12 MP 12 MP 12 MP 12 MP Lagerplads: 128 GB, 256 GB, 512 GB 128 GB, 256 GB, 512 GB 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB 256 GB, 512 GB, 1 TB

iPhone 15: Design

Afrundede kanter kanter giver et blødere look og følelse

Indfarvet glas på bagsiden

USB-C

God størrelse til lommer og hænder

Ligesom resten af modellerne i den nye serie er iPhone 15 øjeblikkeligt genkendelig som en iPhone. Dens dimensioner på 146,7 x 71,6 x 7,8 mm matcher iPhone 14 ganske godt (og er ret tæt på Samsungs sammenlignelige Galaxy S23, som er lidt lettere).

Bagsiden har farveinfunderet glas. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Men endnu vigtigere er det, at iPhone 15 gør noget, som iPhone 14 ikke gjorde. Den løfter basismodellen med et opfrisket ydre design, en helt ny, indfarvet glasbagside og også Dynamic Island, som erstatter den gamle skærmhak med noget mere attraktivt og alsidigt.

Udover dette, de konturerede kanter og den nye USB-C-port, er der langt flere designmæssige ligheder mellem iPhone 15 og resten af den nye serie.

Det nye indfarvede glas på bagsiden er en fantastisk opgradering. Udseendet er tiltalende, og det viderefører de nye konturerede kanter på smukkeste vis. Det overordnede look er varmere og mere behageligt.

Vi er ikke helt sikre på, om vi kan lide de nye pastelfarver, som findes på alle iPhone 15-telefoner. Vores gule testenhed ser langt mere dæmpet ud end den gule variant, som iPhone 14 fås i. De andre farvemuligheder er blå, pink, grøn og sort, men ingen af dem er med kraftigere farve end relativt dæmpede pastelfarver. Hvis du kan lide friske farver, er pink det bedste valg. Det var den udgave, der appellerede mest til os ved lanceringen.

iPhone 15 er blevet frisket op i udseende. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Frontskærmen på iPhone er stadig beskyttet af det keramiske skjold, og rammen er lavet af 75% genanvendt aluminium. Der er også andre delvist genanvendte materialer i iPhone 15, bl.a. kobolt i batteriet og kobber i en række komponenter.

Bortset fra de konturerede kanter har Apple stort set ikke rørt kroppen siden iPhone 14. Power/sleep/Siri-knappen sidder stadig det samme sted på højre side, og de to volumenknapper sidder på de velkendte steder på venstre side. Mens iPhone 15 Pro og iPhone 15 Pro Max har fået den smarte nye actionknap, har iPhone 15 og iPhone 15 Plus stadig den klassiske opkald/lyd-knap.

Skiven og stilknappen lever videre. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Bunden af iPhone 15 ligner ved første øjekast bunden af iPhone 14. Der er dog en væsentlig ændring her. Den nye og lidt større USB-C-port. Det er den samme som på alle iPhone 15-modeller, selvom iPhone 15 og iPhone 15 Plus ikke understøtter USB 3-højhastighedsforbindelser.

Som du allerede har gættet, vil dine gamle lightning-kabler ikke fungere med denne port, men Apple inkluderer et USB-C til USB-C-kabel i æsken.

Alt i alt er iPhone 15 nok mest en designmæssig opgradering. Det er ikke en overhaling, men det er en opdatering, der får telefonen til at se bedre ud og føles bedre end sin forgænger.

Den nye USB-C port. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Design: 4 / 5

iPhone 15: Skærm

Opgraderet Super Retina XDR

Ingen ændringer i opløsning, opdateringshastighed eller skærmstørrelse

Stadig ikke ProMotion

Skærmen på iPhone 15 har en slankere ramme. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Apple har ikke ændret skærmopløsningen på iPhone 15, men ved at barbere et par millimeter af den sorte kant rundt om skærmen, har den alligevel fået et par ekstra pixels. Opløsningen på 2556 x 1179 er stadig 460 ppi, men skærmen er større end iPhone 14's 2532 x 1170-skærm.

Det er ikke kun de ekstra pixels, der hæver skærmen et hak over iPhone 14. Det samme gør Dynamic Island, som kan formidle information om ting som f.eks. om din Uber er på vej, rutevejledning og hvilken musik, du afspiller. Et tryk på den giver dig endnu flere oplysninger. Det er den samme funktionalitet, som iPhone 14 Pro- og Pro Max-brugere kan nyde godt af, og nu er den også en del af i iPhone 15 og iPhone 15 Plus.

Image 1 of 2 iPhone 15 og Dynamic Island (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Et tryk udvider den (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Den anden store opgradering er lysstyrken. Skærmen på iPhone 15 har nu en maksimal lysstyrke på 2000 nits, og i vores test er den mærkbart lysere end iPhone 14. Ligesom resten af Apples Super Retina XDR OLED-skærme understøtter iPhone 15-skærmen på 6,1 tommer en bred farveskala og et kontrastforhold på 2.000.000:1 for dyb sort. Alt ser efter vores mening godt ud på denne skærm.

Men den understøtter ikke ProMotion, hvilket betyder, at opdateringshastigheden er fastlåst på 60 Hz. Der er heller ingen understøttelse af Always On. iOS 17's nye StandBy-tilstand fungerer stadig, når du docker telefonen sidelæns på en MagSafe trådløs oplader, men skærmen vil enten være tændt eller slukket.

Det er virkelig ikke fair at bruge dette mod iPhone 15. Det er en telefon til 7.799 kr., og hvis du vil have flagskibsfunktioner, vil Apple have dig til at betale flagskibspriser. ProMotion, som kan sænke opdateringshastigheden helt ned til 1 Hz, er virkelig Pro-niveau, i hvert fald for dem, der lever i Apples verden. Basismodellen Samsung Galaxy S23 tilbyder variable opdateringshastigheder fra 48 Hz til 120 Hz.

Men uanset hvad er dette en fremragende mobilskærm med muligheder og funktioner, der burde tilfredsstille langt de fleste brugere.

Skærm: 4 / 5

iPhone 15: Kameraer

Nyt kamera på 48 MP

Glimrende portrætfunktioner

2x «zoom»

Kameramodulet på iPhone 15. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Der er stadig kun to linser på bagsiden af iPhone 15, men det er ikke det samme par, som du havde på iPhone 14. 12MP ultravidvinklen er stort set den samme, men hovedkameraet er nu den samme 48MP linse, som du finder på iPhone 14 Pro. Det er ikke den samme sensor som den større, der nu sidder i iPhone 15 Pro og iPhone 15 Pro Max.

Uanset hvad er dette en betydelig opgradering fra iPhone 14's 12 MP hovedkamera, og alle kameraer understøttes af den tidligere generation A16 Bionic og en opgraderet billedteknologi, der giver nogle heftige nye fotofunktioner.

Apple har også tilføjet millimetermålinger til alle kameraforstørrelser, som svarer til det, man får med fysiske linser. Så du kan nu se, at det ultrabrede kamera er som en 13 mm linse (på linser definerer mm synsfeltet og forstørrelsen), og 2x er 52 mm.

Men først: Alle kameraerne i iPhone 15:

Hovedkamera: 48 MP ƒ/1.6

Ultravidvinkel: 12 MP ƒ/2.4

Frontkameraet TrueDepth: 12 MP ƒ/1.9

Her har vi ikke medtaget 2x optisk zoom, som faktisk er en del af 48MP-objektivet. iPhone 15 tager de midterste 12 megapixel af hele formatet for at give et optisk zoomet billede. Det er mere nyttigt, end det lyder. Det er en fantastisk måde at komme tættere på dit motiv uden fysisk at bevæge dig tættere på. I modsætning til digitalt zoomede billeder er kvaliteten af disse 12 MP-billeder stort set af optisk kvalitet. Det er egentlig bare en smart beskæring, men det fungerer godt.

Hvis du vil have mere zoom i en mobil på dette prisniveau, kan du måske tage et kig på Samsung Galaxy S23, som har et 10 MP kamera med 3x optisk zoom.

Alle fotos fra hovedkameraet ser også bedre ud, fordi de som standard er på 24 MP. Apples nye fotobehandling tager 12 MP (fire pixels ad gangen fra 48 MP-sensoren) og kombinerer det med et 48 MP-billede i fuldformat.

Resultatet er fotos, der ser bedre ud, end hvad du kunne få med iPhone 14. Da vi sammenlignede nogle af billederne med, hvad vi tog med en Samsung Galaxy S23, leverede iPhone 15 konsekvent mere sandfærdige gengivelser af den verden, vi ser omkring os. Vi kan godt lide Samsungs fotografier, men de har stadig en tendens til at opfriske farverne for meget, så farverne bliver en lidt for friske og klare.

Image 1 of 3 Foto taget med hovedkameraet (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Vi trykker på portræt for at konvertere billedet (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Vi kunne derefter redigere yderligere og skifte fokus. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Portrætfotografering har gennemgået en nyttig forvandling i iPhone 15-serien. Dybest set kan ethvert billede, du tager med hovedkameraet, være et portrætbillede, så længe iPhone identificerer en person eller et kæledyr og indfanger dybdegående information. Og det sker ved de fleste fotos.

Det betyder, at du kan tage et billede og så ændre det til portrættilstand bagefter. For at finde ud af, om et foto kan redigeres i portrættilstand, skal du bruge det lille "Portræt f"-symbol på det. Du kan trykke på dette symbol for at omdanne billedet til portrættilstand. Hvis du redigerer billedet, kan du foretage flere justeringer, herunder justering af dybdeskarpheden. Og endnu bedre: Du kan vælge, hvor du vil fokusere. Alt, hvad der kræves, er et tryk på et objekt. Det betyder, at du næsten aldrig behøver at være ked af, at du ikke valgte 'Portrættilstand' til et foto. Det er en fantastisk opdatering.

Videokvaliteten er stadig fremragende, og du kan optage op til 4K ved 60 fps. Vi kan godt lide at optage i biograftilstand, hvor du kan tilføje en kort fokuseffekt til alle dine videoer og vælge, hvilket motiv eller objekt du vil fokusere på, mens du optager. Hvis du ikke kan lide dit første valg, kan du altid redigere og vælge et andet fokusemne bagefter.

Optagelseskvaliteten i svagt lys er god, og 12 MP TrueDepth-objektivet er et fremragende selfie-kamera. Desuden kan du forvandle stort set alle selfies til portrætbilleder med et tryk.

Dette er uden tvivl det bedste sæt kameraer, vi nogensinde har set på en basisudgave af iPhone. De er ikke så gode som dem på iPhone 15 Pro Max, og de mangler både stærkere tele- og makrofunktioner. Hvis du vil have det, skal du betale mere.

Kamera: 4 / 5

iPhone 15: Kameraeksempler

Image 1 of 13 Foto taget med hovedkameraet. (Image credit: Future / Lance Ulanoff) 2x zoom (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Hovedkamera i udfordrende belysning. (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Skyline med hovedkamera (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Blomster med 2x zoom. (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Blomster med 2x zoom. (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Hovedkamera (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Blomst med 2x zoom (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Blomst med 2x zoom. (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Selfie med frontkameraet. (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Selfie som begynte som et vanlig foto men ble ændret til portræt med ét tryk. (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Billede, der ikke oprindeligt blev taget i portrættilstand. (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Et billede taget i svag belysning. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

iPhone 15: Ydelse og specifikationer

A16 Bionic

Er 128GB lagerplads nok?

Det er ingen overraskelse, at Apple har udstyret sin opgraderede iPhone 15 med sidste års bedste mobile CPU, A16 Bionic. Det er en kraftfuld processor med en 6-core CPU, 5-core GPU og en 16-core neural motor, som understøttes af 6GB RAM. Den er ikke så kraftfuld eller, i vores test, så hurtig som den nye A17 Pro i iPhone 15 Pro og iPhone 15 Pro Max, men den giver mere end nok kraft til de fleste iPhone-brugere.

Vi havde godt set, at iPhone 15 startede med 256 GB lagerplads, men vi kan stadig huske de dage, hvor man startede med kun 64 GB (eller mindre!).

I vores Geekbench 6-test matchede iPhone 15's A16 Bionic stort set de tal, vi fandt i iPhone 14 Pro. Den overgår også stadig Qualcomms Snapdragon 8 Gen 2, som findes i Samsung Galaxy S23.

Tal er altid sjove, men det er ydeevnen i faktisk brug, der betyder noget. iPhone 15 kan håndtere stort set alle opgaver, du kaster efter den. Vi brugte den i en række forskellige scenarier, fra streaming af videoer og webbrowsing til 4K-videoredigering og actionspil.

Vi spiller Asphalt 9: Legends på iPhone 15. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Asphalt 9: Legends så godt og glidende ud på denne. En ting, vi dog bemærkede, var, at bagsiden af iPhone 15 blev mærkbart varm efter et par minutters spil. Vi spekulerer på, om aluminiumskroppen lettere overfører varmen end A16 Bionics oprindelige hus i rustfrit stål i iPhone 14 Pro.

Alligevel bør brugere af iPhone 15 (og iPhone 15 Plus) ikke have meget at klage over, når det gælder ydeevnen.

Ydelse: 4 / 5

iPhone 15: Software

iOS 17 forhåndsinnstallert

Contact Posters

En mengde små og nyttige endringer

Alle nye iPhone 15-modeller kommer med iOS 17 præinstalleret. Det er ikke en af Apples største opdateringer af mobilplatformen, men den byder på nogle store forbedringer.

Nogle er beskedne, som den nydesignede iMessage-menu eller de nye bevægelsesbaserede emoji-kontroller på skærmen i FaceTime. Andre er større, som Contact Posters og Name Drop-funktionen, hvor du kan dele kontaktoplysninger ved at placere telefoner inden for en centimeters afstand af hinanden. Funktionen "Bring Devices Together" i AirDrop er slået til som standard (vores testenheder blev ved med at forbinde til hinanden), så det kan være en god idé at slå den fra, indtil du er klar til at bruge den eller forstår den fuldt ud.

Selv uden den altid tændte skærm er den førnævnte Standby-funktion en god måde at oplade din iPhone 15 på, mens du har noget nyttigt på skærmen (som klokken eller en kalender).

Software: 4 / 5

iPhone 15: Batterilevetid

Heldagsbatteri

USB-C

Køb selv en oplader

Apple offentliggør ikke batteristørrelsen, men baseret på de løfter, Apple giver i specifikationerne, er der ikke rigtig noget, der har ændret sig. iPhone 15 er stadig klassificeret til 20 timers videoafspilning, 80 timer kun med lyd og 50% opladning på 30 minutter med den valgfri 20W-oplader.

I vores test og med blandet brug kan iPhone 15 levere en hel dags batterilevetid, selvom det ikke er hele 24 timer. Det ser ud til at ende på omkring 15 timer. Vi oplevede også, at opladning med en 20W-adapter matchede Apples løfter. Vi vil gerne se hurtigere kablet opladning.

Dette kabelen leveres med iPhone 15, men strømadapter må du selv ud og købe (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Når det er tid til at oplade, bruger du nu det medfølgende USB-C-kabel, som i modsætning til tidligere iPhone-kabler har vævet stofbetræk i stedet for gummi og plastik. Det kan vi godt lide.

Batteriet i iPhone 15 er mindre end det, der sidder i iPhone 15 Plus, men det kører også med en chip, som måske er lidt mindre effektiv end den, der sidder i iPhone 15 Pro. Sidstnævnte har nu en 3-nanometer A17 Pro, mens iPhone 15 kører med en 4-nanometer A16 Bionic.

Hvis batterilevetiden er vigtigere for dig, skal du måske kigge på den dyrere iPhone 15 Pro (den kan afspille video i 23 timer) eller den større iPhone 15 Plus, som kan give dig 26 timers videoafspilning.

Batteri: 4 / 5

iPhone 15: Vurdering

Apples mest prisvenlige nye iPhone føles ikke længere som om den er et stort trin under flagskibet. Den har den samme Dynamic Island som sine dyrere søskende og kan også prale af nye materialer, smukke konturer, en kraftfuld A16 Bionic CPU og den meget omtalte USB-C-port. Selv fotograferingsegenskaberne er blevet forbedret med et 48 MP kamera og nye portrætbehandlingsfunktioner. Hvis du vil have en ny iPhone 15-model, er dette det billigste og bedste valg, og du vil sandsynligvis ikke føle, at du går glip af noget.

Skal du købe iPhone 15?

Swipe to scroll horizontally iPhone 15 – Vurdering Header Cell - Column 0 Noter Vurdering Design De buede kanter og det glatte, farveinficerede glas gør dette til en meget moderne iPhone. 4 / 5 Skærm At slippe for skærmhakket og få Dynamic Island er positivt, og det samme er den smukke og nu lysere skærm. 4 / 5 Ydelse Det er svært at bede om mere end A16 Bionic, medmindre du vil have A17 Pro, og så skal du kigge et andet sted hen. 4 / 5 Kamera Fantastisk opgradering af hovedkameraet og fantastiske funktioner 4 / 5 Batteri God batterikapacitet 4/ 5 Software iOS 17 er en solid opgradering 4 / 5 Værdi for pengene Apple giver dig endelig mere for pengene. 4 / 5

Køb den, hvis...

Du vil have en lille iPhone

iPhone 15 har den rette blanding af størrelse, funktioner og ydeevne.

Du vil have en "billig" iPhone Denne iPhone har en fin balance mellem pris og avancerede funktioner.

Du vil have en kameraopgradering

Med et nyt 48 MP-kamera og fremragende portrætfunktioner er dette en fantastisk opgradering for iPhone 14-brugere.

Køb den ikke, hvis...

Du vil have en større mobiltelefon

Denne 6,1" skærm kan virke trang sammenlignet med Pro eller Pro Max.

Du vil have kraftigere zoom

Den 2x optiske zoom, der udnytter hovedkameraets centrale 12 MP, kan ikke helt sammenlignes med den 3x optiske zoom i iPhone 14 Pro eller kameraerne i Samsung Galaxy S23.

iPhone 15: Du kan også tjekke disse alternativer

Apple iPhone 14 iPhone 15 har flere vigtige opgraderinger i forhold til iPhone 14, men hvis du bare leder efter en god 6,1-tommers iPhone, som du kan bruge de næste par år, er basisudgaven af iPhone 14 et fremragende valg, som kun vil blive billigere.

Google Pixel 7 Pro



For lidt færre penge kan Googles flagskib prale af en større skærm og fantastiske kameraer, der er bedre end på iPhone 15. Du får også et fantastisk overblik over Android, selvom det er værd at bemærke, at Pixel 8 Pro snart kommer på markedet.

Samsung Galaxy S23 Hvis du er begejstret for iPhone 15's størrelse, kamera og ydeevne, men ikke er en stor fan af iOS, tilbyder standardversionen af Samsung Galaxy S23 lignende specifikationer i en Android-drevet pakke.