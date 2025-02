Apple har lanceret en billig iPhone 16e

Apple har snydt os, og rygterne tager fejl: I stedet for en iPhone SE, som vi forventede, har Apple godt nok lanceret en ny og billig iPhone. Men den hedder ikke længere iPhone SE. I stedet udvider Apple iPhone 16-serien med iPhone 16e, der understøtter Apple Intelligence. Prisen på en nye iPhone 16e begynder ved 5.499 kroner for 128GB lagerplads.

Den 6,1 tommer store iPhone 16e har A18-chippen, den samme processor, som bruges i iPhone 16 en iPhone 16 Plus. Enheden har kun et 48MP-kamera, der tager standard 24MP-fotos (og op til 4K 60fps-video). Vidvinkelkameraet mangler desværre.

(Image credit: Apple)

Skærmen er en 6,1« Super Retina XDR-skærm, men i stedet for Dynamic Island ser vi det velkendte hak fra iPhone 14 til 12MP selfie-kameraet. Touch ID er dermed helt væk på iPhone, og overgangen til Face ID er fuldført.

iPhone 16e får også Action-knappen med den tilføjelse, at du kan programmere den til at udføre Visual Intelligence i regioner, hvor det er tilgængeligt, men det inkluderer ikke Danmark lige nu. Med denne funktion kan du rette kameraet mod dyr, planter, restauranter og endda event-plakater for at få oplysninger eller udføre AI-drevne handlinger. Camera Controller er derimod fraværende og forbliver en eksklusiv opgradering på de dyrere iPhones.

Ellers er enheden lavet af aluminium med Ceramic Shield, der beskytter skærmen. iPhone 16e har også en IP68-klassificering for vand- og støvmodstand, ligesom de andre iPhones.

Farvemulighederne ikke ligefrem sprudlende, for du kan enten vælge imellem en hvid eller en sort version.

(Image credit: Apple)

En stor nyhed er Apple C1-chippen, som er virksomhedens første egenudviklede modem. Vi ved ikke meget om denne chip endnu, men Apple hævder, at den vil være mere batterieffektiv. Apple hævder, at telefonen kan afspille video i 26 timer på en enkelt opladning. iPhone 16e har også en USB-C-port og understøtter også trådløs opladning. Enheden har også understøttelse af satellitkommunikation.

Pris og tilgængelighed

Prisen for den nye iPhone 16E begynder ved 5.499 kroner for 128 GB lagerplads.

Vil du have 256 GB lagerplads, koster telefonen 6.499 kroner. Størst mulige lagerplads er modellen med 512 GB, og den koster 8.499 kroner.

Det er dejligt at se, at Apple ikke længere laver telefoner med 64 GB lagerplads, selv om 256 GB i 2025 nu også begynder at se lidt fesent ud.

Forudbestillinger af iPhone 16e starter fredag den 21. februar, og Apple begynder at lange dem over disken den 28. februar.