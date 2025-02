Apple har lansert en billig iPhone 16e

Apple har lurt oss, og ryktene var feil: I stedet for en iPhone SE, som vi ventet oss, har Apple faktisk lansert en ny og billig iPhone. Men den heter ikke lenger iPhone SE. I stedet utvider Apple iPhone 16-serien med iPhone 16e, som støtter Apple Intelligence. Prisen på en ny iPhone 16e starter på 8 990 kroner for 128 GB lagringsplass.

Den 6,1-tommer store iPhone 16e har A18-brikken, den samme prosessoren som brukes i iPhone 16 og iPhone 16 Plus. Enheten har kun et 48 MP-kamera som tar som standard 24 MP-bilder (og opptil 4K 60fps video). Dessverre mangler vidvinkelkameraet.

(Image credit: Apple)

Skjermen er en 6,1" Super Retina XDR-skjerm, men i stedet for Dynamic Island ser vi den velkjente utstansingen fra iPhone 14 til selfiekameraet på 12MP. Touch ID er nå helt borte på iPhone, og overgangen til Face ID er fullført.

iPhone 16e får også Action-knappen med tillegget at du kan programmere den til å utføre Visual Intelligence i regioner der den er tilgjengelig, men det inkluderer ikke Norge akkurat nå. Med denne funksjonen kan du rette kameraet mot dyr, planter, restauranter og til og med arrangementsplakater for å få informasjon eller utføre AI-drevne handlinger. Kamerakontroller er derimot fraværende og er fortsatt en eksklusiv oppgradering på de dyrere iPhone-ene.

Ellers er enheten laget av aluminium med Ceramic Shield som beskytter skjermen. iPhone 16e har også en IP68-klassifisering for vann- og støvmotstand, akkurat som de andre iPhone-ene.

Fargealternativene er ikke akkurat prangende, da du enten kan velge mellom en hvit eller en svart versjon.

(Image credit: Apple)

En stor nyhet er Apple C1-brikken, som er selskapets første egenutviklede modem. Vi vet ikke så mye om denne brikken ennå, men Apple hevder at den vil være mer batterieffektiv. Apple hevder at telefonen kan spille av video i 26 timer på en enkelt lading. iPhone 16e har også en USB-C-port og støtter også trådløs lading. Enheten har også støtte for satellittkommunikasjon.

Pris og tilgjengelighet

Prisen for nye iPhone 16E starter på 8 990 kroner for 128 GB lagringsplass.

Ønsker du 256 GB lagringsplass koster telefonen 10 390 kroner. Størst lagringsplass gir modellen med 512 GB, og den koster 13 390 kroner.

Det er flott å se at Apple ikke lenger lager telefoner med 64 GB lagringsplass, selv om 256 GB i 2025 også begynner å se litt magert ut.

iPhone 16e kan forhåndsbestilles fra starter fredag ​​21. februar klokken 14.00, og Apple vil begynne å sende dem ut 28. februar.

