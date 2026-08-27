«Surprise and Shine»: Apple avslører datoen for september-arrangementet og hinter om hva som skal komme, og vi kan endelig få se en brettbar iPhone

Apple har nå offisielt gjort sitt årlige septemberarrangement. Selskapet har sendt ut invitasjoner til et spesialarrangement 9. september 2026 med slagordet «Surprise and Shine».

Som vanlig med Apple starter arrangementet klokken 19.00 norsk tid. Arrangementet vil bli holdt i Apple Park, nærmere bestemt i Steve Jobs Theater. Vi forventer imidlertid at selve presentasjonen igjen i stor grad vil bli forhåndsinnspilt. For de som ikke mottok en invitasjon, vil arrangementet selvfølgelig bli direktesendt for hele verden, mens vi i TechRadar vil følge og rapportere om alle nyhetene i sanntid.

«Surprise and Shine» blir ikke bare det årlige arrangementet der vi forventer at Apple presenterer neste generasjon av iPhone, Apple Watch og en rekke andre produkter. Det finner også sted bare åtte dager etter at John Ternus tar over som administrerende direktør. Vi tipper at han likevel vil starte showet med et «God morgen» – og hvem vet, Tim Cook dukker kanskje også opp?

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Surprise and shine! It’s almost time for the #AppleEvent, on Wednesday, September 9! pic.twitter.com/SLkIcNmLwPAugust 26, 2026

Listen over ryktet maskinvare før 9. september er lang, men de fleste øyne er rettet mot Apples ventede inntreden i markedet for brettbare telefoner med en modell som sannsynligvis vil hete iPhone Ultra. Enheten sies å ligne den nyeste Samsung Galaxy Z Fold 8 i både størrelse og form, og kan gjøre brettbare telefoner mer mainstream med Apples eget preg.

Det vil imidlertid neppe være den eneste nye iPhone-modellen vi får se. iPhone 18 Pro og iPhone 18 Pro Max ventes også å dukke opp, men ikke regn med å se en vanlig iPhone 18 eller en andre generasjons iPhone Air. Ifølge ryktene er fokuset denne gangen på Pro-modellene, mens etterfølgerne til iPhone 17 og iPhone Air kommer senere. Vi kan også vente oss neste generasjon av Apple Watch Ultra og Apple Watch Series 12, og det er en mulighet for at vi vil se en ny HomePod mini og en lenge etterlengtet oppdatering til Apple TV.

Hva står det i invitasjonen til «Surprise and Shine»?

(Image credit: Apple)

Etter måneder med rykter får vi nå se nærmere på hver minste detalj i Apples «Surprise and Shine»-invitasjon. Bakgrunnen er knallblå, og minner om himmelen over Apple Park, mens midten domineres av en Apple-logo omgitt av fargerike lys- og uskarphetseffekter.

Det ser også ut til å være en sirkel som strekker seg fra logoen, som kan være en referanse til arrangementets sted, Steve Jobs Theater, den runde hovedbygningen i Apple Park, eller kanskje animasjonene for den nye Siri AI.

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Det ser også ut til å være en vertikal linje midt i Apple-logoen, som muligens kan være et hint om den brettbare iPhone-modellen. Men akkurat nå er din gjetning like god som vår.

De beste nyhetene? Apple lover oss faktisk en overraskelse – og det er definitivt noe å se frem til.

Hva kan vi vente oss under arrangementet?

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

For det første blir dette John Ternus første spesialarrangement som Apple-sjef, og det kommer på et interessant tidspunkt, med massevis av ny maskinvare under utvikling. Bare uker før arrangementet avduket Apple neste generasjons M6- og M5 Ultra-brikker og oppdaterte både Mac mini og Mac Studio. Kan dette ha vært en måte å kvitte seg med noen produkter før et fullpakket arrangement i september?

Det er godt mulig. Vi forventer iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, den sammenleggbare iPhonen, Apple Watch Series 12 og Apple Watch Ultra 4.

Det er også en mulighet for at vi får se nye AirPods, men det vil sannsynligvis være neste generasjons inngangsmodeller – AirPods 5 og AirPods 5 med ANC, som erstatter de to AirPods 4-modellene – i stedet for de nylig lekkede AirPods Pro med kameraer. Ifølge den nyeste informasjonen vil sistnevnte ikke være tilgjengelig før i 2027.

Så har vi også de ryktede oppdateringene til HomePod mini og Apple TV 4K – det vil si strømmeboksen som kobles til TV-en, ikke strømmetjenesten Apple TV. Begge har gått rykter om lenge, og man kan ha ventet på lanseringen av Siri AI for å kunne dra nytte av nye funksjoner.

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Siri AI ventes å lanseres i høst, sannsynligvis i andre halvdel av september, i første omgang som en betaversjon for forbrukere med venteliste. Funksjonen vil være en del av de allment tilgjengelige versjonene av iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 Tahoe, watchOS 27 og tvOS 27. Derfor er det stor sjanse for at Apple også vil introdusere neste generasjon produkter for smarthjemmet.

Det er sannsynligvis også et nødvendig skritt før vi ser den ryktede Home Screen-enheten med robotarm. Enda viktigere er det at Siri AI trenger en plass i hjemmet og ikke bare på iPhone, iPad, Apple Watch og Mac.

Både neste generasjons HomePod mini og Apple TV 4K er på Apples produktplan for 2026, ifølge Bloombergs Mark Gurman. I forbindelse med lekkasjen om AirPods Pro ble også flere andre produkter nevnt, inkludert en ny Siri Remote til Apple TV.

Det er imidlertid sannsynlig at iPhone Ultra blir den store nyheten – og potensielt det første virkelige «one more thing»-øyeblikket i Ternus-æraen hos Apple – sammen med iPhone 18 Pro og iPhone 18 Pro Max.

Det andre store spørsmålstegnet når vi nærmer oss september er Beats’ neste produkt: et par over-ear-hodetelefoner som, ifølge de seneste lekkasjene, sannsynligvis vil hete Beats 360. Produktsider har allerede dukket opp, og Beats har diskret sendt ut kopier til store sportsstjerner, så mye tyder på at en lansering kan skje i løpet av de kommende ukene.

Det er mindre sannsynlig at Beats 360 vil dukke opp på Apples september-arrangement, ettersom Beats sjelden får mye plass under Apples presentasjoner, men alt er mulig. Hodetelefonene kan i stedet lanseres omtrent samtidig som Apples andre nye produkter legges ut for salg.

(Image credit: Apple)

Den gode nyheten er at vi ikke trenger å vente så mye lenger. Invitasjonene til Apples «Surprise and Shine»-arrangement 9. september 2026 er ute, og vi har også fått noen visuelle hint om hva vi kan forvente. Det er nå bare 14 dager til neste store Apple-arrangement.

TechRadar vil være der, inkludert vår erfarne Apple-skribent og redaktør Lance Ulanoff, mens vårt ekspertteam vil være travelt opptatt med å dekke alle nyhetene 9. september og i dagene etter. Viktigst av alt, du kan komme tilbake på arrangementsdagen for å følge livebloggen vår for rapportering i sanntid.

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