Beats-merkede spillkontrollere til iPhone kan være på vei

Apple skal angivelig jobbe med spillkontrollere under Beats-merkevaren til iPhone

Mark Gurman sier at Apple har jobbet med disse i nesten ett år

Gurman antyder at Beats-teamet leder arbeidet med både produktutvikling og konseptutforming

Apple ser ut til å fortsette satsingen på spill med noe nytt på gang for iOS-gamere.

Ifølge PC Mag inneholder koden i macOS 26.7 referanser til to ennå ikke lanserte spillkontrollere for iPhone, og Mark Gurman fra Bloomberg antyder at Apple har jobbet med disse i nesten et år. Enda viktigere er det at Gurman hevder at disse kontrollerne kan bli lansert under merkevaren Beats.

Kontrollerne har kodenavnene T6502 og T1057 (ifølge MacRumors, som oppdaget referansene), og de har ulike løsninger for haptisk tilbakemelding i tillegg til funksjonene man forventer av en standard spillkontroller. Beats, som ble kjøpt opp av Apple i 2014, er et merke som ofte forbindes med selskapets populære lydprodukter, men også med USB-C-kabler og enkelte iPhone-deksler.

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Nå kan det se ut til at Beats vil stå for spilltilbehør fra Apple i tiden fremover; Gurman hevder at utviklingen av disse kontrollerne ledes av ledere fra Beats, både når det gjelder produktutvikling og konseptutforming.

Dette er et potensielt grep som kommer på et gunstig tidspunkt for iPhone-eiere med interesse for spill, ettersom mangelen på minnebrikker (RAM) fortsatt preger markedet for både PC-maskinvare og spillkonsoller. Gurman påpeker at Apple ser på spilltilbehør – som for eksempel utstyr til telefoner – som et marked i vekst, og at selskapet ønsker å ta en del av dette markedet.

En hybrid mellom spillkontroller og høyttaler?

(Image credit: Backbone)

Hvis dette faktisk skjer, virker det noe uvanlig at Beats skal produsere spillkontrollere, ettersom det er et stort sprang fra deres tradisjonelle lydprodukter. Det åpner imidlertid for overraskende designløsninger – og her tenker vi spesielt på lydaspektet når de omtalte kontrollerne kobles til en iPhone.

Kanskje Beats kunne latt seg inspirere av Asus og deres «AeroActive Cooler»-tilbehør til ROG Phone; disse har både skulderknapper for spilling og en innebygd subwoofer som gir et betydelig løft i bass og lydkvalitet. Riktignok er ikke dette tilbehøret fullverdige spillkontrollere, men det illustrerer godt hva som kan oppnås med en hybridløsning som kombinerer høyttaler og kontroller.

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Basert på den korte designbeskrivelsen fra referanser i macOS og Gurmans rapport, er det vanskelig å se for seg at det ryktede tilbehøret vil være noe annet enn enkle kontrollere. Likevel finnes det utvilsomt muligheter for smarte designgrep, spesielt med tanke på Beats-merkevaren.

Hvis ryktene om Beats viser seg å stemme, er det tydelig at Apple ønsker å nå et marked i vekst – midt oppe i RAM-krisen – og samtidig utnytte den tilgjengeligheten iPhone gir for gaming.

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