«Fortnite» kan forbli bannlyst fra iPhone- og iOS-enheter i årevis

Hvis du hadde forhåpninger om at dommen som ble avsagt i saken mellom Apple og Epic tidligere i september skulle føre til tilbakekomsten av «Fortnite» på iPhone og iPad, så har vi dårlig nytt: Spillet vil fortsatt være bannlyst fra Apple-enheter til alle ankemuligheter er utforsket av partene, hvilket kan ta opptil fem år.



Dette ifølge administrerende direktør for Epic, Tim Sweeney, som tvitret at Apple nå offisielt har informert Epic om at de vil forsette svartelistingen av «Fortnite» på iPhone- og andre iOS-enheter.

Late last night, Apple informed Epic that Fortnite will be blacklisted from the Apple ecosystem until the exhaustion of all court appeals, which could be as long as a 5-year process. pic.twitter.com/QCD7wogJefSeptember 22, 2021 See more

I en Twitter-tråd inkluderte Sweeney Epics beskjed til Apple, som inneholdt en anmodning om en gjeninnsettelse av deres utviklerkonto (denne lar individer og selskaper sende inn apper til App Store.) Dette kan tolkes delvis som en kapitulasjon og delvis som en formaning om at Apple bør følge rettens dom ved å la en hvilken som helst utvikler lede brukere til tredjepartsløsninger når det gjelder betaling.



Apples respons inneholdt også referanser til rettens avgjørelse, der den gjentok deler av dommen avsagt av dommer Yvonne Gonzalez Rogers, som sa at Apple hadde foranledning til å trekke «Fortnite» fra iPhone-plattformen, og utestenge Epic for brudd på kontrakten. Siden Epic på snedig vis hadde introdusert kode som med vilje brøt med App Store-reglene, som Apple karakteriserte som «et dobbeltspill», valgte sistnevnte å opprettholde utestengelsen, og forsikrer om at det ikke kommer på tale å vurdere videre anmodninger før «[...] distriktdomstolens dom gjøres endelig og uten mulighet for videre anker.»



Med andre ord ryker teknologigigantene fortsatt i tottene på hverandre, og du kommer antakeligvis ikke til å kunne spille «Fortnite» på en iPhone eller en Mac med det første.

Kommentar: Det kan være at Epic vant i retten, men Apple har fortsatt nøklene til App Store

Dommer Gonzalez' dom (lastet opp på nett i form av en PDF på 185 sider, av The Verge) gav Epic delvis rett: Apple kan ikke lenger forhindre utviklere fra å inkludere referanser og lenker til betalingsløsninger utover de som er innebygget i appen (Apple tar 30 % av inntektene fra disse.) I praksis betyr dette at apper kan ha knapper og lenker som tar brukerne ut fra appen, der de kan bli presentert med alternative løsninger for betaling av varer, hvilket vil føre til større inntekter til utviklerne. Gitt at dommen ble avsagt relativt nylig, så har vi ennå ikke sett noe til slike løsninger i apper på Apple-plattformen ennå.



Dommen gav dog ikke Epic rett i en rekke av de andre punktene selskapet fremla, der de fremhevet andre påståtte tilfeller av dårlig behandling og ulemper. Særdeles viktig var det at dommer Gonzalez avfeide oppfatningen om at App Store-plattformen er et monopol, og viste til den sammenlignbare tjenesten Google Play Store som et alternativ. Dette satte punktum for Epics planer om å åpne sin egen Epic Games Store på iOS og andre Apple-plattformer, og dermed unngå Apples avgifter.



Som tidligere nevnt, holdt dommeren med Apples avgjørelse når det gjelder utestengelse av Epic fra plattformen, og tillater dermed også lignende fremtidige trekk fra selskapet, når Apple vil prøve å få bukt med aktører som bryter App Store-regler. Det gjør at ballen fortsatt er hos Apple, og forhindrer Epic og andre selskaper fra å ta i bruk juridisk assistanse i sin søken etter å komme seg tilbake på programvareplattformer, på tross av at de er uønskede av eierne. Dette er en av mange grunner til at Epic umiddelbart anket dommen etter at den ble avsagt.



Joda, Sweeney har rett når han tvitrer at «Epic har en enighet med Apple om at vi kommer til å spille etter de samme reglene som alle andre», men bare fordi selskapet går tilbake på en del tidligere vilkår, så betyr ikke det nødvendigvis at Apple behøver å ta Epic inn i varmen. Det er uklart hva Epic må foreta seg for å blidgjøre Apple nok til at de får lov til å selge «Fortnite» på iPhone-plattformen igjen, men en ting er sikkert: Apple kommer ikke til å gjøre det enkelt. Tim Sweeney spilte et høyt spill, men snublet i rettsvesenet.