Play Pass er Googles svar på Apple Arcade

Google har lansert Play Pass, et opplagt svar på Apple Arcade, og de tilbyr 350 spill og apper for 4,99 dollar i måneden. Dessverre for oss er hjemme et tjenesten kun tilgjengelig i USA foreløpig, og det er ikke kjent når vi eventuelt får tilgang.

Amerikanerne har også mulighet til å prøve tjenesten gratis i 10 dager, og gjennom et introduksjonstilbud får de også de tolv første månedene til en redusert pris på 2 dollar i måneden.

Google slapp hint om at Play Pass allerede i september, men de holdt da detaljene tett til brystet, og det først nå – tett opptil lanseringen av Apple Arcade – at de har sluppet alle detaljene.

Likheter og ulikheter med Apple Arcade

Det er nok ingen tilfeldighet at Google Play Pass dukker opp så kort tid etter Apple tilsvarende tjeneste Apple Arcade, men de har også noen ulikheter.

For det første er Play Pass-biblioteket større, og det inkluderer også generelle apper og ikke bare spill, slik Apple Arcade gjør. Sistnevnte inkluderer også kun nye spill, men Play Pass inneholder en haug med eksisterende titler, inkludert populære klassikere som Limbo, Star Wars: Knights of the old Republic, Monument Valley 2, Terraria og flere.

Det er ingen tvil om at KOTOR er ikonisk, men det kom opprinnelig ut i 2003, og Apple Arcades satsing på nye titler gir unektelig en mer eksklusiv følelse. I løpet av den korte tiden vi har hatt med Apple Arcade har det også vist seg at katalogen på 100 spill er ganske uoversiktlig, så en katalog på 350 apper og spill virker litt overveldende.

Vi kjenner ikke den komplette listen med apper og spill som er inkludert i Google Play Pass, så det blir vanskelig å sammenligne de to, men vi vet i hvert fall at to tredjedeler skal være spill og at appene inkluderer ting som AccuWeather og Hi-Q Recorder.

Akkurat som med Apple Arcade, vil spill som er inkludert i Google Play Pass være reklamefrie og helt fri for kjøp i appene. Apper du allerede har kjøpt som nå er i tjenesten, vil få all reklamen fjernet og eventuelt ekstrainnhold vil være låst opp, ifølge The Verge.

På Googles egne nettsider kommer det frem at Google Play Pass fungerer på både mobil, nettbrett og laptoper som kjører Android, og det eneste som kreves er at Play Store versjon 16.6.25 og Android 4.4 eller nyere er på plass.

Fremtiden til Google Play Pass

Google går ikke inn med økonomisk støtte til spillutviklere som lager spill for plattformen direkte, slik Apple gjør med Apple Arcade, og samtidig tvinger de heller ikke gjennom eksklusivitet for spillene som er inkludert i plattformen. Så gjenstår det å se om Googles tilnærming viser seg å bli vellykket.

Det er en kjent sak at Android er en mindre prioritert plattform enn iOS når det kommer til spill, og det er i hvert fall spennende at Google forsøker å svare på Apples satsing med Apple Arcade.

Vi vil uansett anta at Play Pass blir tilgjengelig også på våre breddegrader i nær fremtid, og vi skal oppdatere deg så fort vi vet mer.