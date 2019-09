Fortnite mobil: Hvordan laste ned Fortnite for iOS og Android

Hvis du er på jakt etter noe morsomt å spille på farten – hvorfor ikke prøve Fortnite på mobil?

Epic Games’ Battle Royale-spill er tilgjengelig for både iOS og Android, og verdens mest spilte spill akkurat nå kan dermed spilles på et stort utvalg av smarttelefoner og portable nettbrett.

Å bringe Fortnite til mobil var nok en selvfølge for Epic Games. Spillet, der 100 spillere barker sammen på et kart og målet er å stå igjen som eneste overlevende, hatt enorm suksess, og finnes allerede for både Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch, Mac og PC, og på denne måten får enda flere spiller tilgang til spillet.

Heldigvis fungerer den tegneserieaktige grafikken godt på små mobilskjermer, og det skader heller ikke at ytelsen til dagens mobile enheter er enormt god. I tillegg har du mulighet til å velge å få litt hjelp med siktingen, så du kan kompensere litt for den mindre skjermen.

Fortnite for mobil er altså på alle måter en fullverdig utgave av spillet, og hvis du leser dette er du sikkert allerede klar til å komme i gang. For å hjelpe deg har vi satt sammen denne guiden til hvordan du gjør det.

Hva er Fortnite for mobil?

Fortnite for mobil er det komplette spillet du kjenner fra PC og konsoll, med de samme våpenene, det samme kartet og de samme jevnlige oppdateringene.

Enkelte elementer i grensesnittet er annerledes med ekstra byggeknapper som dukker opp og visuelle indikasjoner på hvilken retning trinn og skudd kommer fra, men ellers er dette det samme spillet.

Hvordan laste ned Fortnite mobil på iOS

Hvis du har en iOS-enhet, er det bare å gå til App Store og søke etter Fortnite. Deretter trykker på «installer», og venter på at spillet skal dukke opp på hjem-skjermen. Enkelt, ikke sant?

Hvordan installere Fortnite mobil på Android

Det første vi må si er at du finner ikke Fortnite på Google Play Store, slik du gjør med de fleste andre apper.

Mens iOS-brukere enkelt kan laste ned Fortnite fra App Store, må Android-brukere i stedet gå til den offisielle nettsiden til Fortnite og installere spillet derfra.

Epic Games sier at dette er gjort for å bygge et nærere forhold til spillerne, men det handler nok egentlig mer om at de ikke vil gi 30 prosent av inntektene fra kjøp i spillet til Google.

Dermed må du åpne nettleseren din på telefonen din og gå til Fortnite.com/Android, der du får mulighet til å laste ned installasjonsprogrammet du trenger.

Dette er en APK-fil som bare tar opp 2 MB, mens selve spillet som blir lastet ned av programmet er på over 2 GB.

Hvilken telefoner kan kjøre Fortnite for Android?

FORNITE ANDROID ENHETER: Samsung Galaxy: S7 / S7 edge / S7 Active, S8 / S8+ / S8 Active, S9 / S9+, S10e / S10 / S10+ / S10 5G, Note 8, Note 9, Tab S3 / S3 WiFi, S4, A9 / A9 Pro Google: Pixel / Pixel XL, Pixel 2 / Pixel 2 XL, Pixel 3 / Pixel 3 XL Asus: ROG Phone, Zenfone 4 Pro, 5Z, V Essential: PH-1 Huawei: Honor 10, Honor Play, Mate 10 / Pro, Mate RS, Nova 3, P20 / Pro, V10, Honor View 20, Mate 20 / X / Pro LG: G5, G6, G7 ThinQ, V20, V30 / V30+, V50 Nokia: 8, 8.1/X7 OnePlus: 3, 3T, 5, 5T, 6, 6T, 7 and 7 Pro Razer: Phone / Phone 2 Xiaomi: Blackshark, Mi 5 / 5S / 5S Plus, 6 / 6 Plus, Mi 8 / 8 Explorer, Mi Mix / Mi Mix 2 / Mi Mix 2S, Mi Note 2, Poco F1 ZTE: Axon 7 / 7s, Axon M, Nubia / Z17 / Z17s, Nubia Z11 HTC: 10, U Ultra, U11 / U11+, U12+ Lenovo: Moto Z/Z Droid, Moto Z3, Moto Z2 Force Sony: Xperia XZ / XZ Premium, XZs, XZ1 / XZ1 Compact, XZ2 / XZ2 Premium / XZ2 Compact, XZ3, Xperia 1

Før du går videre kan det være lurt å sjekke om spillet faktisk er kompatibelt med mobilen din. Tross at spillet er optimalisert for mobil, så vil likevel ikke eldre modeller ha høy nok ytelse til å kjøre det.

Samtidig er det mulig at det vil fungere selv om mobilen din ikke står på listen over, så lenge den oppfyller minimumskravene:

OS: anbefalt Android 8.0 eller høyere, 64 bit

RAM: 3 GB eller mer

GPU: Adreno 530 eller høyere, Mali-G71 MP20, Mali-G72 MP12 eller høyere

Hvorfor holder Epic Games Fortnite for Android unna Play Store?

Det er ingen tvil om at det er en modig avgjørelse, for Play Store er stedet der Android-brukere henter de aller fleste appene de bruker. Dermed risikerer de å miste spillere ved å ikke være der. Samtidig er også Fortnite en merkevare alle kjenner, og Epic håper nok dermed at folk ikke skal ha noe imot å gå gjennom noen ekstra steg for å kunne spille.

Ved å tvinge spillere til å laste ned spillet fra nettsiden i stedet for Google Play Store, slipper også Epic å dele inntektene fra spillet med Google. Hvis Fortnite hadde vært på Play Store, måtte de nemlig gitt 30 prosent av alle inntekter til Google.

I en offisiell pressemelding fra selskapet ble det sagt at Epic gjør dette for å bygge et direkte forhold til spillerne, men de vedgår også at det har en økonomisk fordel for dem å unngå Play Store.

Med tanke på at Fortnite for iOS er lastet ned over 100 millioner ganger og har hentet inn 160 millioner dollar gjennom kjøp i appen, så kan dette være en god avgjørelse av Epic.

Støtter Fortnite for mobil spilling på tvers av plattformer?

Ja, Fortnite for Android og iOS er kompatibelt med PC, Mac, PS4, Xbox One og Nintendo Switch, så du kan spille med venner på andre plattformer.