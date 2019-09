Apple Arcade er allerede tilgjengelig for noen iPhone-brukere

Gleder du deg til Apple Arcade lanseres 19. september? Hvis du bruker beta-versjonen av iOS 13 for iPhone så trenger du kanskje ikke vente fullt så lenge som du trodde, for noen brukere melder nå at Apples spillplattform allerede er å finne i App Store.

Dette har vi testet i redaksjonen, og det viser seg at det er mulig å starte abonnement på Apple Arcade og begynne å laste ned spill.

iOS 13 som også slippes offisielt 19. september, er tilgjengelig som en åpen beta og fortsatt tilgjengelig for nedlasting. Har lyst til å prøve selv, er det altså bare å følge vår guide til hvordan du laster ned iOS 13.

(Image credit: TechRadar)

Hundrevis av spill

Apple Arcade ble annonsert tilbake i mars 2019, og Apple avslørte flere detaljer om tjenesten under iPhone 11-lanseringen. Tjenesten blir offisielt tilgjengelig 19. september, og koster 59 kroner i måneden.

Det er også verdt å få med at dette er snakk om et familieabonnement, så opptil seks familiemedlemmer kan bruke tjenesten samtidig.

Så hva får du med det månedlige abonnementet? Over 100 eksklusive mobiltitler, inkludert Frogger in Toy Town, The Bradwell Conspiracy og Rayman Mini, mens flere skal annonseres etter hvert.

Kilde: Engadget