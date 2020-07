De beste tilbudene på billige gaming-laptoper til under 12 000

I denne artikkelen med de beste tilbudene på billige gaming-laptoper for under 12 000 kroner hjelper vi deg med å finne den riktige maskinen for deg som passer på å holde deg innenfor et rimelig budsjett. Vi har satt sammen en liste over et knippe av de aller beste tilbudene man finner per nå i norske butikker. Her får du også en god oversikt over de viktigste komponentene i maskinene, og kan klikke deg inn til leverandørene om du vil ha mer utfyllende informasjon.



ASUS, HP og Acer er de som figurerer sterkest på listen, og klarer å tilby maskiner både fra under 7000 kroner til de noe mer kraftige pluggene til nærmere 12 000, som gjerne har nyere skjermkort fra RTX-serien til Nvidia. Det beste tilbudet vi har funnet er en Asus TUF Gaming FX505DV fra Power, men om prisen fortsatt er litt for stiv har vi nok å ta av av mer spiselige tilbud lengre ned på listen.



Så er det også slik at selv maskiner til en billig penge kan ha sitt å komme med når det gjelder gaming. Det er store sprang i pris i det rimeligere segmentet, og ofte kan man få samme prosessor og skjermkort som langt dyrere modeller om man er villig til å fire litt på lagringsplass eller minnemengde.



Nedenfor finner du altså vår liste over de beste og billigste maskinene vi klarte å lure frem fra alle hjørner av internett.

De beste tilbudene på gaming-laptoper

Det beste tilbudet akkurat nå

Asus TUF Gaming FX505DV | 12 290,- 9499,- | Power

Asus troner på toppen akkurat nå med sin TUF Gaming-modell med både et RTX 2060-skjermkort, 16 GB RAM og en AMD Ryzen 5-prosessor, alt til under 10 000 kroner. Med på kjøpet får man en IPS-skjerm på 144 Hz (og 3 ms responstid) og 512 GB SSD. Dette er med andre et ordentlig røverkjøp.

Flere billige gaming-laptoper under 12 000 kroner

MSI GF65 Thin 9SEXR | 11 490,- | NetOnNet

Hvis du er mer komfortabel med Intel-prosessorer anbefaler vi denne MSI-maskinen fra NetOnNet, også denne med RTX 2060-skjermkort og 512 GB SSD, men med litt mer sparsommelige 8 GB RAM og 120 Hz skjerm. Her får man likevel en mindre og mer håndterlig maskin (400 gram lettere enn ASUS-maskinen ovenfor).Se tilbud

Lenovo Legion Y540 | 12 490,- 10 990,- | Proshop

Proshop har slått av 12 prosent på denne gaming-laptopen med en IPS-skjerm på 15,6 tommer fra Lenovo. Prosessoren er en Intel Core i5 9300H, og skjermkortet er et GeForce GTX 1660 Ti (sammen med et UHD Graphics 630 fra Intel, slik at man kan spare strøm når man ikke gamer.)

Acer Nitro 5 AN515-44 | 10 990,- 9490,- | Komplett

Acer har virkelig slått an med laptopserien Nitro 5, og Komplett har nå valgt å redusere prisen på en variant av denne med GeForce 1650, Ryzen 5 4600H, 16 GB RAM og en SSD på 512 GB. For 1500 kroner mindre enn til vanlig får man denne 15,6-tommeren med 144 Hz oppdateringsfrekvens.

Acer Nitro 5 AN515-43 | 7990 | NetOnNet

Hvis du har et litt strammere budsjett, og heller vil ha en Nitro 5 til litt lettere gamingoppgaver, så kan denne varianten fra NetOnNet være for deg. Her får man en Ryzen 5 3550H, 8 GB RAM, SSD på 512 GB og et GeForce GTX 1050 Ti. Perfekt hvis man er av typen som liker å kose seg med litt gaming etter arbeidsøkten.

HP Pavilion Gaming 15 | 6995,- | Elkjøp

Denne gaming-laptopen fra HP balanserer et GeForce GTX 1650 med litt mer sparsommelige 8 GB RAM og en SSD på 256 GB. Heldigvis går den for kun 6995 hos Elkjøp, hvis du er medlem i deres kundeklubb, vel å merke. Vanlig pris er 9495 kroner.

Acer Aspire 7 A715 | 8990,- 6990,- | Komplett

Acer har ikke bare Nitro-serien å tilby, men også den noe mer avdempede Aspire 7. Litt mindre bling, litt mer maskinvare for pengene, men med en ordinær skjerm. Også denne har en Ryzen 5 3550H-prosessor, men 8 GB RAM og en SSD på 512 GB. Skjermkortet er et GeForce GTX 1650.

ASUS TUF Gaming FX505DT | 10 490,- 8990,- | Komplett

Komplett slår av 1500 kroner på denne TUF Gaming-modellen fra ASUS. Prosessoren er ikke overraskende en Ryzen 5 3550H, man får med 16 GB RAM og en SSD på 512 GB. En spesialdesignet kjøleløsning sørger for at både CPU og GPU (GeForce GTX 1650) holder seg kalde under lange perioder med gaming. I tillegg får man en skikkelig gamingskjerm på 120 Hz.

ASUS ROG Zephyrus GA502DU | 13 490,- 11 990,- | NetOnNet

NetOnNet har nettopp satt ned prisen på ASUS ROG Zephyrus GA502DU med 1500 kroner, en maskin som riktignok koster litt mer enn de andre på denne listen, men som har en noe kraftigere Ryzen 7-prosessor, 16 GB RAM og en SSD på 512 GB. Skjermkortet er et GeForce GTX 1660 Ti, som ikke er så langt unna å hamle opp med de nye RTX 2060-kortene i ytelse.

