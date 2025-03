Apple-ekspert avslører en rekke oppgraderinger til iPhone 17 – her er 7 ting vi har hørt

En ny rapport viser hva vi kan forvente av iPhone 17

Den inkluderer forbedrede selfie-kameraer og kraftigere prosessorbrikke

Lekkasjen dekker også endringer som sies å komme med iPhone 18

Det er fortsatt seks måneder igjen til lanseringen av iPhone 17-serien, men ny informasjon peker på noen av de kommende oppgraderingene og kan gi innsikt i Apples hemmelige planer. I tillegg til det har vi også mottatt mer informasjon om iPhone 18-serien, selv om den sannsynligvis er omtrent 18 måneder unna å bli tilgjengelig i butikkhyllene.

All denne informasjonen kommer fra Apple-analytiker Jeff Pu (via MacRumors), som listet opp sine forventninger til de kommende modellene i en forskningsrapport. I sin rapport hevder Pu at hver telefon i iPhone 17-serien vil få et 24-megapiksel selfie-kamera – dobbelt så høy oppløsning som den gjeldende iPhone-seriens selfiekamera, inkludert i den førsteklasses toppmodellen iPhone 16 Pro Max.

Pu avslørte også andre detaljer om iPhone 17, inkludert at minnet ventes å øke fra 8 GB til 12 GB og at telekameraet i iPhone 17 Pro og iPhone 17 Pro Max kan få en oppløsning på 48 megapiksler, sammenlignet med de nåværende Pro-modellenes 12 megapiksler.

Når det gjelder brikken som driver telefonene, A19 og A19 Pro, sier Pu at de vil bli produsert ved hjelp av TSMCs tredje generasjons 3-nanometer-teknologi – kalt N3P – som kan gi forbedringer i både ytelse og energieffektivitet. Han hevder også at iPhone 17-serien vil bruke en Apple-designet Wi-Fi 7-brikke for første gang.

iPhone 18 ryktes å få flere imponerende oppgraderinger

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Pu begrenset seg ikke til å avsløre detaljer om iPhone 17-serien – han hadde også informasjon om neste års iPhone 18-modeller.

Når det gjelder brikken, fortsatte han med å fortelle at A20-brikken i iPhone 18 også vil bli produsert ved hjelp av TSMCs 3nm N3P-teknologi, noe som tyder på at forskjellen i ytelse mellom A19 og A20 kanskje ikke blir veldig stor. Imidlertid kan A20-brikken inkludere TSMCs Chip on Wafer Substrate-teknologi, som kan gi forbedringer for Apple Intelligence.

Den nylig lanserte iPhone 16e er utstyrt med Apples proprietære C1-brikke for 5G-tilkobling og ifølge Pus rapport skal denne oppgraderes til en C2-brikke når iPhone 18 lanseres i 2026. En slik oppgradering kan bety raskere tilkoblingshastigheter og støtte for mmWave 5G.

De fleste av disse ryktene er det blitt meldt om før – inkludert av Apple-analytiker Ming-Chi Kuo – så Pus data inneholder ikke mye ny informasjon. Rapporten hans forsterker imidlertid tidligere spekulasjoner om iPhone 17 og iPhone 18.

Med omtrent seks måneder igjen til den offisielle avdukingen av iPhone 17-serien, vil vi snart finne ut hvor nøyaktige disse spådommene egentlig er.