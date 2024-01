Apple planlegger trolig en større oppgradering av selfiekameraet på sine iPhones

En pålitelig analytiker hevder at Apple planlegger store forbedringer av kameraene på iPhone 16 og iPhone 17.

Apples bakovervendte iPhone-kameraer er noen av de beste i bransjen, spesielt på deres førsteklasses iPhone 15 Pro Max. Imidlertid henger selfie-kameraene deres etter når det gjelder kvalitet. Men det kan endre seg med iPhone 17, ifølge en ny rapport.

I et blogginnlegg på Medium hevder den anerkjente Apple-analytikeren Ming-Chi Kuo at frontlinsen i den kommende iPhone vil få en stor ansiktsløftning, noe som vil være oppmuntrende nyheter for alle som regelmessig bruker selfie-kameraet og tenker på å oppgradere de kommende årene.

I følge Kuo vil frontkameraet på iPhone 17 oppgraderes til 24MP/6P. Akkurat nå har frontkameraet i iPhone 15-serien et 12 MP-objektiv, noe som betyr at iPhone 17 kan doble antall megapiksler. Ifølge Kuo vil det forbedre bildekvaliteten betraktelig.

Apple har ikke oppgradert megapikselantallet til iPhones frontkameraer siden iPhone 11 Pro Max, som var den første iPhone som kunne skilte med et selfie-kamera på 12 MP – noe som var et steg opp fra objektivet på 7 MP som ble brukt på iPhone XS Max. Dette viser hvor lenge det er siden Apple økte antall megapiksler på selfie-siden.

Stora forbedringer

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Kuo kom også inn på andre deler av iPhones kamerasystem i rapporten. For det første bemerker han at det oppgraderte 6P-linsesystemet i iPhone 17 kan bli 100 % til 120 % dyrere å produsere enn 5P-systemet i dagens iPhone-serie. I så fall er det mulig at Apple kan overføre denne prisøkningen til kjøpere .

Ellers sier Kuo at Apple gjør gode fremskritt med iPhone 16 Pros periskoplinseoppsett, som vil videreføres fra iPhone 15 Pro Max og vil gi mye bedre zoomegenskaper til den neste Pro-modellen. Den telefonen vil også få et forbedret ultravidvinkelkamera med en oppløsning på 48 MP (sammenlignet med 12 MP på iPhone 15 Pro), som igjen vil «betraktelig forbedre bildekvaliteten», ifølge Kuo.

Kuos rapport nevnte også at iPhone 16 Pro vil ha en større skjerm, en påstand vi også har sett andre steder. Sammen med kameraoppgraderingene ser det ut til at vi kan ha rekke forbedringer i vente for årets iPhone-modeller. I sterk kontrast til dette, malte imidlertid en fersk rapport fra Barclays et langt mørkere bilde.

Naturligvis er det ingen garantier for at Kuos spådommer vil gå i oppfyllelse, enten vi snakker om iPhone 17 eller iPhone 16. Men analytikeren har en solid merittliste når det gjelder Apple-lekkasjer, så vi vil ikke utelukke disse spådommene helt. Hvis de skulle vise seg å være riktige, kan det være mye å se frem til for Apple-entusiaster.

