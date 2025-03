En fersk Samsung Galaxy S25 Edge-lekkasje hinter om 2K-skjerm og titanramme

Nye Galaxy S25 Edge-detaljer har lekket ut

En skjerm med 2K-oppløsning er spådd

Rammen kan være laget av titan

De fleste ryktene antyder nå at Samsung Galaxy S25 Edge kommer til å få en full lansering en gang i april, og mens vi teller ned får vi mer informasjon om hva vi kan vente oss av denne telefonen – inkludert skjermen og materialene som brukes til rammen.

I følge den produktive tipseren Ice Universe (via Android Authority), kommer den fjerde telefonen i S25-serien til å skilte med en 2K-skjerm – altså minst 2000 piksler (og sannsynligvis mer) fra toppen til bunnen av skjermen. Den kan matche den 6,7-tommers modellen Galaxy S25 Plus, som har en skjermoppløsning på 3 120 x 1 080 piksler.

Et annet tips vi får fra samme kilde er at Samsung vil bruke en titanlegering til rammen til Samsung Galaxy S25 Edge. Det ville følge i sporene til Galaxy S25 Ultra, og gi telefonen litt ekstra holdbarhet og en førsteklasses følelse.

Det har vært noen spekulasjoner om materialene Samsung ville bruke på denne modellen. Så langt har vi bare fått sett på Galaxy S25 Edge, ikke røre den – men det har vært snakk om en keramisk bakside (en spådom som nå ikke ser ut til å være treffsikker).

Form og holdbarhet

Dette kan bli historiens tynneste Galaxy-telefon (Image credit: Future)

Vi vet at Galaxy S25 Edge finnes og er underveis, men Samsung har sagt veldig lite om noen av detaljene som vil hjelpe oss med å vurdere publikumsappellen – for eksempel spesifikasjonene, eller hvor mye den kommer til å koste.

Fra de korte glimtene vi har sett av telefonen, vet vi at den er designet for å være superslank, som er dens viktigste salgsargument. Tidligere lekkasjer har antydet at den kan være bare 5,84 mm tykk, noe som gjør den betydelig tynnere enn standardversjonen av Galaxy S25, som er 7,2 mm tykk.

Samsungs Mobile Experience (MX) VP for produkt og markedsføring i Storbritannia, Annika Bizon, sa i en eksklusiv chat med TechRadar at denne slanke og lette utformingen ikke kommer til å gå på bekostning av holdbarhet – noe vi må sette på prøve.

Vi har også hørt rykter om hvordan telefonen kan klare å holde temperaturen nede og at de interne komponentene fungerer smidig, til tross for at den er tynn. Om bare noen få dager eller uker skal alt dette være avslørt.