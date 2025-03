iPhone 18-serien: de 5 største ryktene så langt – fra kameraoppgraderinger til ny skjermteknologi

Rykter om iPhone 18 har allerede begynt å dukke opp

Ryktet om nye funksjoner inkluderer et kamera med variabel blenderåpning, ny kamerasensor og ny skjermteknologi

iPhone 18-serien er ikke bekreftet av Apple ennå, og vi venter ikke å høre om den før sent i 2026.

Selv om vi fortsatt er i iPhone 16-æraen og ennå ikke har fått noen offisiell bekreftelse om iPhone 17-serien, har det allerede begynt å dukke opp mange rykter om iPhone 18-serien.

Det virker som om Apple-fans og -analytikere bare ikke kan la være å se fremover – og med tanke på at komponentbestillinger og produksjonsbeslutninger tas god tid i forveien, kan noen av disse ryktene være sanne når vi endelig får den neste iPhone-generasjonen.

Nedenfor har vi samlet de fem største ryktene så langt om iPhone 18-serien. Det er verdt å merke seg at noen av disse sannsynligvis bare gjelder iPhone 18 Pro og Pro Max.

1. Kamera med variabel blender

iPhone 16 Pro (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

iPhone 18-serien kan bli den første iPhone-generasjonen med et kamera som har en fysisk, variabel blenderåpning – noe som betyr at brukere kan kontrollere hvor mye lys som slippes inn i sensoren.

Nåværende iPhone-modeller simulerer blenderåpning ved å justere lukkerhastigheten og bruke programvarebehandling, men en ekte, mekanisk blenderåpning gir betydelig større fleksibilitet med hensyn til lysinngang og dybdeskarphet.

Ifølge Pocket-Lint antydet den kjente Apple-lekkeren Ming-Chi Kuo allerede på slutten av 2024 at Apple hadde bestilt store mengder komponenter for variabel blenderåpning – i tide til produksjon i 2026.

Foreløpig er variabel blenderåpning hovedsakelig begrenset til visse Android-telefoner, som Huawei Mate XT Ultimate og den eldre Xiaomi 14 Ultra. En introduksjon i iPhone 18-serien ville passe godt med Apples økte maskinvarefokus på fotografering, som vi blant annet så med den nye kameraknappen til iPhone 16.

2. Ny kamerasensor i Pro-modellene

iPhone 16 Pro (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Et annet rykte gjelder en ny sensor for hovedkameraet i de to Pro-modellene i serien. I følge tipseren Jukanlosreve skal Apple bruke en ny trippellagssensor fra Samsung i iPhone 18 Pro. Sensoren er basert på en teknologi kalt «PD-TR Logic».

MacRumors melder at sensoren vil gi store forbedringer av kameraets responstid, dynamiske rekkevidde og støyreduksjon i bilder.

3. Face ID under skjermen

(Image credit: Shutterstock)

Tilbake i mai 2024 antydet industrianalytiker Ross Young at Apple kunne implementere Face ID under skjermen i 2026.

Young hadde tidligere spådd at teknologien ville dukke opp i iPhone 17-serien, men endret da prognosen. Ettersom iPhone 18-serien er ventet til 2026, virker det nå mer sannsynlig at Face ID vil bevege seg bak skjermen da.

Det er imidlertid fortsatt uklart om selfie-kameraet også skal være under skjermen, eller om det kun gjelder de infrarøde sensorene som kreves for Face ID. Foreløpig er det få telefoner som har kameraer under skjermen – men Samsung Galaxy Z Fold 6 er et av unntakene.

4. 3 nm-brikke – men ingen 2 nm i sikte

(Image credit: Apple)

På tide å bli litt mer teknisk. Ifølge WCCFTech antyder de seneste ryktene at A20- og A20 Pro-brikkene, som ventes å drive iPhone 18-serien, vil være basert på 3nm-prosessen – ikke den nye 2nm-prosessen som for tiden utvikles av produsenten TSMC.

Hva betyr dette i praksis? Kort fortalt handler det om hvor små transistorene er i prosessoren – jo mindre de er, jo mer får de plass til, og de gir dermed høyere ytelse. Begreper som «3nm» og «2nm» er til en viss grad markedsføring, men overgangen til 2nm vil likevel bety et betydelig ytelsesløft.

iPhone 15 og iPhone 15 Pro var de første som hadde en 3nm-brikke, men Apple ser ikke ut til å ha det travelt med å hoppe på 2nm-toget.

5. LTPO+ – en ny type Pro-skjerm

iPhone 16 (Image credit: Future)

Vi kommer tilbake til tipseren Jukanlosreve, som på slutten av 2024 hevdet at iPhone 18 Pro-modellene vil utstyres med nye skjermer med LTPO+-teknologi.

I et innlegg på X skrev han at den nye skjermteknologien kan bety forbedret «hastighet» – det er uklart om det viser til oppdateringsfrekvens eller responstid – samt bedre energieffektivitet.

Dessverre er det ingen indikasjoner på at den vanlige iPhone 18 vil få en LTPO-skjerm med høy oppdateringshastighet – men hvis ryktene rundt iPhone 17 er sanne, kan det være løst allerede da.