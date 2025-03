Google har nettopp lansert Pixel 9a – går Apple i skammekroken med iPhone 16e?

Google har nettopp avduket Pixel 9a, og den lanseres i april

Den kommer med en rekke nye oppgraderinger, inkludert Tensor G4-brikken og en ny skjerm

Google Pixel 9a starter på 6 690 kroner, og legger seg lavere enn iPhone 16e

Google Pixel 9a er offisiell og bringer med seg en blanding av flotte oppgraderinger som gir denne billige mobilen solid kraft.

Med sin startpris på 6 690 kroner er ikke Pixel 9a like rimelig som enkelte tidligere modeller i Pixel a-serien, men følger nivået til fjorårets Pixel 8a, og den det viktigste er at den legger seg godt under iPhone 16e.

I likhet med nyere modeller i Pixel a-serien, vil du ved et raskt blikk ikke se en stor forskjell på Pixel 9a i forhold til fullversjonen Google Pixel 9 eller den utgående Pixel 8a. Men hvis du graver dypere, er det en rekke endringer her som kan gjøre det til en ny kandidat for listen over beste billige telefoner.

(Image credit: Google)

For det første har Pixel 9a fått et nytt design. Den bakre spennende kameralinjen på Pixel 8 og den pilleformede modulen til modellene Pixel 9 og Pixel 9 Pro har blitt droppet til fordel for en mindre, smalere modul, noe som i våre øyne har fått 9a til å virke mer kompakt.

Noe som bidrar til det er nye kanter som er mindre avrundede enn de på Pixel 8a, men som fortsatt er buede på toppen. Dette skal gjøre at Pixel 9a føles litt mer behagelig å holde i lengre perioder. Telefonens støv- og vannmotstand har også fått et løft, ettersom Pixel 9a får IP68-klassifisering. Bare ikke vent deg en bakside i glass, siden Google har holdt seg til en plastkompositt, som nærmest er en signatur for Pixel a-serien.

Du får imidlertid et godt utvalg av farger for Pixel 9a. Den lavendelaktige 'Iris', en knallrosa 'Peony', den standard hvite 'Porcelain' og den alltid tilstedeværende 'Obsidian'-svarte.

(Image credit: Google)

En fin, men ikke umiddelbart åpenbar oppgradering er den nye «Actua Display», som måler 6,3 tommer og nå kan nå en topplysstyrke på 2700 nits. Det er et anstendig hopp fra Pixel 8as maksimale lysstyrke på 2000 nits.

Den variable oppdateringsfrekvensen på 60Hz til 120Hz er den samme som før, men Google bemerket at den nye skjermen er mer ripebestandig enn den til Pixel 8a, noe som burde bidra til å gjøre 9a mer holdbar enn den eldre telefonen.

Ny Tensor-brikke, et ferskt kamera og mye AI

(Image credit: Google)

I hjertet av Pixel 9a er Googles nyeste Tensor G4-brikke, sammenkoblet med 8 GB RAM. Ikke forvent at hvinende rask og rå ytelse skal utfordre de nyeste Snapdragon- eller Apples A-seriebrikker, men vent deg likevel god ytelse av den typen vi har sett i hovedmodellene Pixel 9, samt responsive AI-funksjoner.

De smarte prosesseringsevnene til Tensor G4-brikken skal også bidra til å få mest mulig ut av det nye hovedkameraet på 48 megapiksler på Pixel 9a. Det som kan virke som en nedgradering i ren oppløsning på Pixel 8as 64 MP-hovedkamera ser ikke ut til å gi for store konsekvenser, ettersom det nye kameraet har en bredere blenderåpning som skal levere lysere bilder, spesielt i avakt lys.

Et 13 MP kamera med ultravidvinkel er det samme søm før gjenstår, men det har nå en Macro Focus-modus, den første for Pixel a-serien, som skal bidra til å levere skarpe bilder på nært hold.

På fronten finner du et 13 MP ƒ/2.2-kamera, som er det samme som vanlig når det gjelder Pixel-telefoner, selv om den større skjermen skal bidra til å gjøre det enklere enn noen gang å ta selfies.

Den store oppgraderingen av kameraene vil sannsynligvis komme fra forbedringer i sensoren og den nevnte prosessorkraften til Tensor G4-brikken.

Men de virkelige fotograferingsfinessene vil komme i form av AI-funksjonene, der Pixel 9a får den samme pakken med verktøy som forgjengeren kom med, men også de som ble introdusert med Pixel 9-telefonen i fjor. Disse inkluderer Add Me, som lar brukere kombinere to bilder til ett, sammen med oppgraderinger til verktøy som Magic Editor og innebygd tilgang til Pixel Studio, som lar deg lage bilder med tekstmeldinger.

Google Pixel 9a – spesifikasjoner

Swipe to scroll horizontally Header Cell - Column 0 Google Pixel 9a Mål 154.7 x 73.3 x 8.9 mm Vekt 185.9 g OS Android 15 Skjerm 6,3" OLED, 120Hz Prosessorbrikke Google Tensor G4 RAM 8 GB Lagring 128 GB / 256 GB Batteri 5 100 mAh Bakre kameraer 48 MP hovedkamera, 13 MP ultravidvinkel Frontkamera 13 MP Lading 23 W kablet, 7,5 W trådløst

Andre AI-funksjoner i hjertet av Pixel 9a inkluderer Google Gemini og Gemini Live, hvor sistnevnte lar deg ha en naturlig samtale med den generative AI-drevne virtuelle assistenten.

Her er det også Theft Detection, som bruker AI til å identifisere potensielle tyveriforsøk og låse telefonen om nødvendig, og Crash Detection, som også bruker AI for å oppdage når du kan ha hatt en ulykke og varsle nødetatene.

Dette kompletteres av et større batteri på 5 100 mAh, som er et solid hopp fra 4 492 mAh på Pixel 8a, pluss syv års programvarestøtte.

Kan dette være den beste Pixel-telefonen for de fleste?

(Image credit: Google)

Vi må imidlertid ta en nærmere titt på Google Pixel 9a før vi trekker noen konklusjoner. Og vi vil råde deg til å vente på vår fullstendige anmeldelse før du kjøper telefonen når den blir tilgjengelig i april.

Men Google bommer sjelden med Pixel a-serien, og 9a ser ut til å gi en anstendig blanding av oppgraderinger for å gjøre den til en overbevisende telefon til en velsmakende pris. Hvis 48 MP-kameraet leverer fotografivarene, burde pakken med AI-funksjoner, pent design og ny skjerm være prikken over i-en.

Ta alt dette i betraktning og sett det i kontrast til den dyrere, mindre velutstyrte iPhone 16e, vil vi hevde at Google har satt Apple i skammekroken når det gjelder rimelige telefoner. Pixel 9a tilbyr mye mer for et par tusenlapper mindre.

Vi tror vi ser en ny mester blant de billige mobilene her, alt tatt i betraktning, og kanskje en Android-telefon som vi vil anbefale til folk flest. Følg med på TechRadar for å få vite mer mer.