Netflix' gamingsatsing starter med mobiltelefoner og nettbrett

I kjølvannet av forrige ukes nyhet om at Netflix fremover skal tilby spill i katalogen, har nå strømmegiganten bekreftet, via sin økonomiske oversikt over andre kvartal 2021, at gaming blir et nytt satningsområde, og gir oss nå mer detaljert innsikt i hva dette innebærer.



Selskapet refererer til sine tidligere forsøk på interaktivt innhold, som eksempelvis «Black Mirror: Bandersnatch» og de retro-inspirerte «Stranger Things»-spillene når Netflix nå informerer om at de er i en «tidlig fase når det gjelder å ekspandere videre innad spill», og sier: «Vi anser gaming som en ny innholdskategori for oss, på samme måte som vår satsing på egenproduserte filmer, animasjon og manusløse TV-produksjoner.»

Ifølge Netflix skal abonnenter få tilgang til gaming-innholdet «uten å måtte betale mer, i likhet med filmer og serier.»



Når det gjelder hvorfor Netflix nå skal satse på gaming, så gir et skriv adressert til aksjonærer den følgende forklaringen: « [...] siden vi nå har drevet med egenprodusert innhold i nærmere et tiår, så mener vi at tidspunktet er inne for å lære mer om hvordan våre medlemmer verdsetter spill.»

Slik kan Netflix revolusjonere spill på mobiltelefoner

I et videointervju som ble publisert i tilknytning kvartalsrapporten for andre kvartal 2021, forklarte Netflix-COO og CPO, Greg Peters, at selskapet «vil primært fokusere på spill for mobile enheter», og at det «kommer til å være en flerårig satsing som kommer til å starte i det små.»



Peters sier også at Netflix planlegger et fokus på egenproduserte merkevarer for å kunne utmerke seg blant alt innholdet andre produserer.



«Vi akter å lage disse fantastiske verdenene, flotte historiene og utrolige karakterene, og vi vet at fans av disse historiene har lyst til å gå dypere inn i disse», sa Peters.





Én ting spillere ikke trenger å bekymre seg for er reklame, ifølge Peters. «Vi føler også at vår abonnementsmodell gir oss en del muligheter til å fokusere på et knippe gamingopplevelser som det per nå produseres mindre av innen de dominante inntjeningsmodellene innen spill.»



Han fortsatte: «Vi trenger ikke å tenke på reklame, vi trenger ikke å tenke på salg innad i spill eller andre inntjeningsmetoder, vi trenger ikke å tenke på salg per spill – faktisk kan vi gjøre det samme vi har gjort innen film og serier, som i bunn og grunn bare er et laserfokus på å levere de mest underholdende spillopplevelsene vi kan.»



«Etter vår erfaring liker mange spillutviklere dette konseptet svært godt, samt fokuset og ideen, om å kunne bruke all kreativ energi på bare fantastisk gameplay, og ikke trenge å måtte bekymre seg over andre overveielser, som de ellers har måttet forholde seg til når de simpelthen vil lage fengende spill.»

Netflix-gaming i fremtiden

Når det gjelder planer over lengre tid, så var Peters klar i sin tale når han forklarte at spill for mobiler og nettbrett bare er startpunktet for spillsatsingen, og at «vi til syvende og sist ser på alle enheter som vi per nå leverer til som en eller annen form for spillopplevelse.»



Basert på disse uttalelsene kan vi med andre ord regne med at Netflix har planer om å levere spill til både konsoller og smart-TV-er i fremtiden, avhengig av hva abonnentene tiltrekkes av – noe som også ble referert til i den følgende uttalelsen: «Vi kommer til å prøve en rekke forskjellige spill gjennom en rekke forskjellige mekanismer for å finne ut av hva som virkelig fungerer for våre medlemmer.»



Så langt er det ingen tvil om at Netflix' gamingplaner høres besnærende ut, særlig siden de spesifikt sier at de kommer til å holde seg unna reklame og såkalte pay-to-win-mekanismer, som nærmest på egen hånd har fullstendig rasert mobilspillindustrien, som en gang i tiden virket svært så lovende.