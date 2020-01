Beste TV-serier på Netflix – få med deg snakkisene med denne strømmetjenesten

Netflix ble lansert i Norge i oktober 2012, og er antakelig den strømmetjenesten flest av oss i Norge har et løpende forhold til. Ikke bare var den tidlig ute, men den hadde også et godt utvalg. «Netflix and chill»-begrepet kom definitivt ikke helt ut av det blå.

Jakten på de beste opplevelsene foran TV-skjermen slutter aldri, og hvis du er på jakt etter tips til nye serier som er verdt å se så har du kommet til rett sted. I denne artikkelen lister vi opp de beste TV-seriene på Netflix, men husk at det finnes en rekke andre strømmetjenester som også har mange knallgode serier.

Det kryr av gode TV-serier og det er også en rekke strømmetjenester å forholde seg til. Netflix er ikke lenger den soleklare favoritten. HBO Nordic står veldig sterkt i Norge – og i tillegg har vi Amazon Prime som vokser fort, veletablerte Viaplay og selvfølgelig de store TV-kanalenes egne tjenester NRK TV og TV 2 Sumo. Vi kan også nevne Discoverys tjeneste Dplay i den sammenheng, men akkurat på TV-drama stiller Dplay nokså svakt. Nylig dukket Apples egen strømmetjeneste Apple TV+ opp, og de blir definitivt å regne med framover.

Det finnes enda flere, men på TV-serier er det først og fremst disse strømmetjenestene du trenger. Snart kommer også Disney+, som høyst trolig vil bidra til et enda større mangfold av TV-underholdning.

I vår TV-serieguide hjelper vi deg med å finne fram til TV-seriene du har gått glipp av. Vi fyller på med nye godbiter med jevne mellomrom. Tips oss gjerne om du mener noe vesentlig mangler. Selv om listene våre er nummerert betyr ikke det at TV-seriene som ligger nederst på lista ikke er verdt å se – husk på det!

Beste TV-serier på Netflix:

1. Mindhunter

Dette er ikke første gang at stjerneregissør David Fincher jobber med et Netflix-prosjekt. Han var svært involvert i «House of Cards», men i «Mindhunter» er han trolig mer i sitt rette element. TV-serien er basert på John Douglas' bok med samme navn, og handler om en FBI-agent som utforsker oppførselen til en rekke seriemordere – i håp om å forstå hvordan mordere på frifot tenker.

Historien er satt til 70-tallet, tidskoloritten er god og følelsen et sted mellom «Nattsvermeren» og «Mad Men». Fincher har regi på fire av episodene og serien er skrevet av Joe Penhall.

Sesonger på Netflix: 2

2. Godless

Denne sju episoder lange miniserien er definitivt noe av det bedre fra western-segmentet. Dette er ikke bare gudløst – allerede fra introen mister man munn og mæle, og kanskje lysten til å gjøre noe som helst annet enn å fortsette.

Jeff Daniels og Jack O'Connell er stjernene som trekker folk til serien, men den handler vel så mye om en liten by dominert av sterke kvinneskikkelser. Etter at en grusom gruveulykke tok livet av nesten alle menn i byen, må damene klare seg selv. Når skurken som tok fra deg taleevnen i begynnelsen setter kursen mot den lille byen, vokser spenningen raskt. Veldig vakker TV-serie!

Sesonger på Netflix: 1

(Image credit: Netflix)

3. After Life

Denne nitriste og hysterisk festlige TV-serien fra velkjente Ricky Gervais ble en umiddelbar hit. Ja, det er en komedie, men bakteppet av ikke spesielt trivelig. Gervais spiller enkemannen Tony som lever alene med hunden etter at kona døde av kreft. Alt han ønsker er å ta livet sitt, men han holder det så vidt gående og bruker null kalorier på å holde tilbake frekkhetene i møte med kolleger, venner og øvrige folk. Han ser det som sin superkraft å kunne fornærme folk – siden han ikke har noe bedre å gjøre, liksom.

Episodene er korte og greie, så du kan antakelig ta hele sesongen på et jafs. Men vær forberedt på både latterkuler og tårer. Gervais har virkelig funnet balansen i denne serien. Sesong 2 er underveis.

Sesonger på Netflix: 1

(Image credit: Netflix)

4. Stranger Things

«Stranger Things» er en brilliant hyllest av 80-tallets populærkultur og ikke minst stil. Historien handler om en liten by, en gruppe venner, en forsvunnet person og et mystisk laboratorium. Skriver vi mer enn det risikerer vi å røpe tvister og vendinger som du heller vil finne ut av selv.

Sesong 2 fortsetter der den forrige slapp, både hva angår kvalitet og look-and-feel. Faktisk trappes det hele opp litt. Serien er skumlere og sjangerhyllesten treffer enda bedre. Se selv – du vil neppe bli skuffet.

Sesonger på Netflix: 3

(Image credit: netflix tv)

5. When They See Us

Denne hardtslående dramaserien følger fem tenåringer – fire afroamerikanere og en latinamerikansk – som ble beskyldt for å angripe og voldta en kvinne i New York i 1989. Det er en vond historie som setter søkelys på systemisk rasisme i USA.

Serien har fått stor medieoppmerksomhet, og har vist seg å bli veldig populær – faktisk har Netflix avslørt at det er den mest populære serien på plattformen noensinne. Med andre ord: denne må du se.

Sesonger på Netflix: 1

(Image credit: Netflix)

6. The Witcher

Noen vil kanskje kalle dette pent innpakket søppel, men søppel har i så fall sjelden smakt bedre. Netflix' adapsjon av Andrzej Sapkowskis fantasy-spill har Henry Cavill i tittelrollen som monsterjegeren Geralt of Rivia, en røff, mutt og vittig figur mange av oss kjenner godt fra spillet. Selv om TV-serien også handler om krig mellom to kongeriker, er den best når vi bare kan kose oss med Geralts jakt på ukens monster.

Dette er ikke spesielt krevende å følge med på, og serien forsøker ikke å være en prestisjeserie lik for eksempel «Game of Thrones». Den tar ikke seg selv veldig høytidelig, og det er egentlig ganske forfriskende. Her er det bare å lene seg tilbake og nyte en verden full av magi, monstre og kule rollefigurer. Hvis du synes søppelet faller i smak, i likhet med oss, kan du glede deg til sesong 2 som allerede er bekreftet. Om du trøbler litt med seriens forvirrende hopping i tid, kan du ta en kikk her – så blir du kanskje litt klokere.

Sesonger på Netflix: 1

(Image credit: USA Network)

7. The Sinner

Utradisjonell krim der det ikke er noe tvil om hvem som er morderen. Gåten er hvordan det kunne skje. Et brutalt drap, helt ut av det blå, begått av en småbarnsmor på badeferie. Som seg hør og bør ønsker aktoratet og dommerstand å få saken ut av veien, men detektiv Harry Ambrose skjønner at det ligger mye under overflaten.

Jakten på svar er vel så spennende som jakten på en morder. Og det er i tillegg en annerledes og frisk vinkel. Jessica Biel får skinne i rollen som tiltalt morder og Bill Pullman sjarmerer som nysgjerrig detektiv.

Sesonger på Netflix: 2

(Image credit: Netflix)

8. The Crown

Dette har vært selve kronen på verket blant Netflix' «hjemmelagde» sortiment. Et overdådig innblikk i den britiske kongefamiliens hverdag, med utgangspunkt i dronningens første år som regent. TV-serien kostet rundt 100 millioner pund og er med det en av historiens aller dyreste TV-serier. Det er med andre ord både pomp og prakt nok til å holde «Downton Abbey»-abstinensene på en armlengdes avstand.

Sesong 2 er faktisk hårfint bedre enn sesong 1, og ryktene sier at dette blir siste sesong med Claire Foy i rollen som dronningen. De neste sesongene skal visstnok den nylige Oscar-vinneren Olivia Colman ta over tronen.

Sesonger på Netflix: 2

(Image credit: SVT / DR1)

9. Broen

Kan det være den beste krimserien fra Norden? Ikke umulig. «Broen» ble en umiddelbar hit da den først traff nordiske TV-skjermer i 2011 og de påfølgende sesongene har levert høyt spenningsnivå de også. Ved siden av interessante kriminalsaker er det dynamikken mellom politietterforskeren Saga Norén og hennes danske makkere som gir serien det lille ekstra. Hun er virkelig en stjerne, både som fremoverlent drivkraft og humoristisk alibi.

Hvis du av en eller annen merkelig grunn ikke har sett denne ennå, har du virkelig noe å glede deg til.

Sesonger på Netflix: 3

(TV 2 Sumo har fire sesonger tilgjengelig!)

10. Sex Education

Denne britiske komiserien handler om den sosialt ukomfortable eleven Otis (som bor sammen med sin mor – en sexterapeut). Otis finner tilfeldigvis sammen med skolens heiteste rebell, Maeve, for å åpne en «sexklinikk» for alle seksuelt frustrerte ungdommer med behov for en prat. Serien er like morsom som den er sår og inderlig, og tilbyr et usensorert og ærlig innblikk i tenårenes sexjag.

Legg merke til hvordan amerikansk skolekultur er skviset inn på den engelske landsbygda – en deilig miks vi lett kan like, og som definitivt skaper en særegen boble vi ikke har oppholdt oss i tidligere.

Sesonger på Netflix: 1

(Image credit: Netflix)

11. Broadchurch

De fleste krimserier dreier seg om et mysterium. Og klart, den første sesongen av «Broadchurch» trollbandt publikum ved å skildre mysteriet rundt hvem som drepte Danny Latimer. Men serien var noe mer enn det. Den tok ideen om at ett dødsfall kan få en hel småby til randen av kollaps, på alvor. David Tennant og Olivia Colman er helt supre som de plagede hovedrollene, og vi kan tilgi dem at sesong 2 og 3 var litt svakere – siden den første var så fantastisk.

Sesonger på Netflix: 3

(Image credit: TV 2)

12. Modern Family

Så fort du blir kjent med denne moderne familien, er det ingen vei tilbake. Lettbeint, men svært fornøyelig underholdning – og antallet produserte sesonger forteller nok historien om en suksessrik ferd. Ikke la én episode villede deg til å tro at du ikke kommer til å elske denne TV-serien. Den er fantastisk!

Sesonger på Netflix: 9

(TV 2 Sumo har ti sesonger tilgjengelig!)

13. Bojack Horseman

Jo, «Bojack Horseman» er faktisk hysterisk morsom. Jo, det er det beste Will Arnett har laget siden «Arrested Development». Og det bør være det neste du skal se hvis du liker tegnefilmer med dyr som er mennesker, i komedier om en avdankede TV-stjerners sørgelige liv. Denne serien har alt det, i tillegg til at den er en ganske presis fortelling om depresjon, og burde få rettmessig ros for det.

Det høres kanskje ut som verdens tristeste serie. Det er den ikke, men den har mye mer tyngde enn de fleste andre tegnefilmseriene som ruller og går på Netflix for tiden.

Sesonger på Netflix: 5

14. Russian Doll

Natasha Lyonne fra «Orange Is The New Black» spiller hovedrollen som Nadia i denne mørke komedien. På surrealistisk vis dør hun til stadighet, men våkner til liv igjen for å gjenoppleve sin egen 36-årsfeiring. Ja, det minner jo litt om «Groundhog Day». Mens «Russian Doll» på kynisk, men vittig vis utforsker livet og døden, veksler stemningen raskt mellom latterkuler og bunnløs sorg. Denne bør du gi en sjanse.

Sesonger på Netflix: 1

15. Maniac

Dette er en amerikansk versjon av den norske serien med samme navn som gikk på TV 2 i 2016. Vi møter Annie og Owen som spilles av Emma Stone og Jonah Hill, to plagede sjeler som møter hverandre i forbindelse med et merkelig medisinsk prøveprosjekt. Dr. James K. Mantleray hevder at en serie nye piller han har utviklet kan helbrede en rekke mentale lidelser og hjertesorg, men det er tydelig at det foregår noe annet og langt skumlere under overflaten.

Sesonger på Netflix: 1