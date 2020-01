Beste TV-serier på HBO Nordic – en av Norges mest populære strømmetjenester

Siden desember 2012 har vi nordmenn hatt tilgang til HBO-serier (pluss litt til) gjennom strømmetjenesten HBO Nordic. Det har gitt oss mye god underholdning – og tjenesten fortsetter å levere kvalitetsunderholdning selv om konkurransen stadig spisser seg til.

Jakten på de beste opplevelsene foran TV-skjermen slutter aldri. Hvis du er på jakt etter tips til nye serier som er verdt å se, har du kommet til rett sted. I denne artikkelen lister vi opp de beste TV-seriene på HBO Nordic, men husk at det finnes en rekke andre strømmetjenester som også har mange knallgode serier.

Det kryr av gode TV-serier og det er også en rekke strømmetjenester å forholde seg til. Netflix er ikke lenger den soleklare favoritten. HBO Nordic står veldig sterkt i Norge – og i tillegg har vi Amazon Prime som vokser fort, veletablerte Viaplay og selvfølgelig de store TV-kanalenes egne tjenester NRK TV og TV 2 Sumo. Vi kan også nevne Discoverys tjeneste Dplay i den sammenheng, men akkurat på TV-drama stiller Dplay nokså svakt. Nylig dukket Apples egen strømmetjeneste Apple TV+ opp, og de blir definitivt å regne med framover.

Det finnes enda flere, men på TV-serier er det først og fremst disse strømmetjenestene du trenger. Snart kommer også Disney+, som høyst trolig vil bidra til et enda større mangfold av TV-underholdning.

I vår TV-serieguide hjelper vi deg med å finne fram til TV-seriene du har gått glipp av. Vi fyller på med nye godbiter med jevne mellomrom. Tips oss gjerne om du mener noe vesentlig mangler. Selv om listene våre er nummerert betyr ikke det at TV-seriene som ligger nederst på lista ikke er verdt å se – husk på det!

Beste TV-serier på HBO Nordic:

1. Game of Thrones

Du har sikkert sett denne allerede. Hvis ikke er du antakelig en av dem som trøbler litt med det overnaturlige, eller hva? Neida – det er lov å ikke like «Game of Thrones», men vær forsiktig med å si det høyt ...

Det evige spillet om makt har vært en nydelig – og blodig – reise fra start til slutt. Du verden så mange mennesker man treffer på reisen! Serien skyr heller ikke overraskelser. Man aner virkelig ikke hva man har i vente, om det så handler om liv og død, valg av sexpartner eller skjulte ferdigheter.

Den siste sesongen av serien er nå tilgjengelig, og det er ikke til å legge skjul på at den har fått en del kritikk av mange fans, men hvis du allerede har sett alt hittil, så må du selvfølgelig også se hvordan det hele ender!

Sesonger på HBO Nordic: 8

2. The Handmaid's Tale

En utmerket adapsjon av Margaret Atwoods roman med samme navn og en av de mest omtalte TV-seriene de siste årene. På tross av den flere tiår gamle romanens dystopiske fremtidsvisjoner, føles temaet mer relevant enn noen gang tidligere.

Vi følger Offred (Elizabeth Moss) i en ikke altfor fjern framtid. Demokratiet er kastet på sjøen og erstattet av en totalitær og svært religiøs styresmakt. Fertile kvinner blir brukt som såkalte «handmaids» for samfunnets rikeste, for å bære fram barn til de som ikke er fruktbare. Uggent slaveri der altså. TV-serien er knallbra, men ikke tro at den gir deg godfølelsen.

Sesonger på HBO Nordic: 3

3. Chernobyl

«Chernobyl» er suksesserien som skildrer hendelsene rundt den svært kjente atomulykken ved Chernobyl-kraftverket i Ukraina i 1986. Her følger vi karakterer som ulike måter ble berørt av det som skjedd fra folk i statsapparatet til brannmenn på bakken, og vi får et engasjerende innblikk i hvordan det kunne gå såkalt som det gjorde. Imponerende nok klarer faktisk serien også å holde på spenningen rundt hendelsesforløpet helt til siste slutt, selv om man skulle tro at alle detaljer rundt ulykken allerede var kjent.

Sesonger på HBO Nordic: 1

4. The Night Of

En TV-serie som gikk hus forbi de fleste, men som virkelig var verdt å få med seg. Riz Ahmed spiller en samvittighetsfull student som for første gang i livet beveger seg ut av komfortsonen for å delta på en – hold deg fast – studentfest. Kvelden utvikler seg uheldigvis ikke hans favør. John Turturro spiller den ukonvensjonelle advokaten som raskt kommer inn i bildet som følge av ... la oss bare si en kriminell handling.

TV-serien tar opp en del viktige temaer, deriblant rasisme. Men den er kanskje best når den formidler hva et fengselsopphold gjør med deg. Skremmende god, faktisk.

Sesonger på HBO Nordic: 1

5. Watchmen

De som fikk med seg Damon Lindelofs forrige TV-serie, «The Leftovers», hadde nok en følelse av dette skulle fremstå som noe av samme ulla. Men «Watchmen» har overrasket mange på flere måter, først og fremst med måten originalmaterialet er adaptert på – eller snarere basert på. Dette er nemlig en fullblods oppfølger til Alan Moore og Dave Gibbons' grafiske novelle. Det kryr av såkalte Easter Eggs og ikke minst tilbakevendende figurer.

En annen ting TV-serien virkelig får til, er måten den utforsker rasisme i USA som et traume gjennom generasjoner, og med Watchmen-verdenen som en interessant alternativ setting. Flere av episodene er svært gode i denne første (og kanskje eneste) sesongen, men å røpe noe som helst ville være et grovt overtramp for dem som er glad i finurlige vendinger. Denne serien er definitivt verdig sitt opphav og legger lista høyt for fremtidige adapsjoner av tilsvarende tegneserier.

Sesonger på HBO Nordic: 1

6. Dexter

Glem at de siste sesongene var litt svakere og at slutten ikke imponerte alle – de første fire årene med «Dexter» var farlig nervepirrende TV. Michael C. Hall spilte drapsmannen med en kodeks – han dreper kun andre mordere – som en ambisiøs figur. Du vet virkelig aldri hva han skal gjøre eller hvorvidt «vennene» og familien hans egentlig er trygge. Den første sesongen var intens, men Dexters forsøk på å ta knekken på «Trinity Killer» i sesong fire er høydepunktet til serien.

Sesonger på HBO Nordic: 8

7. Westworld

Tunga rett i munnen! Dette er ikke serien for deg som lett dupper av, for det finnes en krevende detaljrikdom og sammenhengene er mange. Vi skal til en ikke altfor fjern framtid der rikfolk kan kjøpe seg tilgang til en fornøyelsespark helt utenom det vanlige. Westworld er parken der alt er lov: drap, voldtekt, mishandling og svindel – you name it. Fornøyelsesparkens såkalte verter er nemlig ikke mennesker, de bare er til forveksling like.

Vertene forstår ikke engang selv at de ikke er mennesker. De er programmert til å stå opp hver morgen med de samme gjøremålene som dagen før. Og minnet skal liksom slettes underveis. Her konfronteres vi med en god del filosofisk snadder og en god porsjon underholdning også. Sesong 1 er super, sesong 2 ikke like treffsikker.

Sesonger på HBO Nordic: 2

8. Deadwood

HBO ga western-sjangeren en vitamininnsprøytning med «Deadwood», og gjenopplivet med det en gammel TV-sjanger. Ian McShane og Timothy Olyphant førte an i en utmerket rollebesetning av figurer i den moralske gråsonen, som alle søkte lykken i byen som har gitt navn til serien. Bareier Al Swearengen var en gave av en rollefigur og satte McShane på kartet for det amerikanske publikum, og fortsatte HBOs imponerende rekke med grensesprengende TV-serier.

Dessverre tok serien brått slutt som følge av manusforfatterstreiken i Hollywood fra 2007 til 2008, til stor skuffelse for mange. I år har imidlertid den samme fansen fått akkurat det de håpet på i form av en avslutning i spillefilmform, og denne er også tilgjengelig på HBO Nordic til glede for alle som har ventet spent på å se hvordan det gikk med alle de minneverdige karakterene i Deadwood.

Sesonger på HBO Nordic: 3

9. True Detective

«True Detective» er heftige saker, ingen tvil om det. Serien krever litt av deg som seer også, for ikke tro at underholdningsverdien kicker inn tidlig i episode 1. Nei, her må du holde ut en stund før det drar seg til – men når ting for alvor begynner å skje, er det lite alternativ krim som kan matche dette. Ja, det er faktisk verdt «ventetiden».

Sesong 2 og 3 handler om helt andre krimsaker, men er tullet inn i samme råtne stemning og noe utfordrende dramaturgisk struktur. Serien hopper litt i tid, så følg nøye med. Du angrer neppe på at du ble med hele veien.

Sesonger på HBO Nordic: 3

10. Fargo

«Fargo» startet på sett og vis med Coen-brødrenes filmsuksess i 1996, men mørk nordstatskomedie fungerer åpenbart fint også i serieformat. Med hjelp fra et knippe velkjente skuespillere – Martin Freeman, Kirsten Dunst, Mary Elizabeth Winstead, bare for å nevne noen få – er TV-serien «Fargo» blitt en ny suksess.

Første sesong hyller originalfilmen, både med historie og øvrige vibber. De to påfølgende sesongene handler om helt andre kuriositeter. Om du bør se? Ja, absolutt!

Sesonger på HBO Nordic: 3

11. Beforeigners

Fascinerende, norsk idé satt til verden på norsk jord – produsert av HBO. For oss nordmenn er dette moro lenge før det har begynt. «Beforeigners» skildrer en helt ny form for innvandring, der folk ikke kommer fra andre land og kontinenter, men i stedet fra andre tidsepoker. Steinalderen, vikingtiden og 1800-tallet er alle representert når «gamle» mennesker på mystisk vis dukker opp gjennom lysglimt i Oslofjorden.

Fem år etter at de første såkalte fremvandrerne ankom forsøker politimannen Lars Haaland, spilt av Nicolai Cleve Broch, og samarbeide med den første vikingkvinnen i politistyrken, Alfhildr. Det er interessant nok i seg selv, men sammen skal de også nøste opp i et svært mistenkelig drap. Og som seg hør og bør har de begge en del personlige utfordringer å slite med.

Sesonger på HBO Nordic: 1

12. True Blood

Den mistet litt retning da varulvene dukket opp, men HBOs vampyrsaga var avhengighetsskapende i de tidlige sesongene. Med like mye sex som du kan forvente fra HBO, pluss tonnevis med blod og vold, var dette definitivt en fullblods vampyrserie. Men TV-seriens hemmelige våpen var et tykt lag med underliggende satire som sparket mot utdaterte holdninger mot blant annet homoseksualitet i høyrekonservative miljøer i USA.

Sesonger på HBO Nordic: 7

13. The Walking Dead

En gammel traver nærmest, dette. Serieskaperne nekter å gi seg og det er elendighet så langt øyet rekker. Men fanskaren har vokst seg større og større, så TV-nettverket AMC kjører faktisk et eget talkshow etter hver episode, med det selvfølgelige navnet «Talking Dead».

Men hva har egentlig skjedd i løpet av seriens ni sesonger. Vel, det kan vi jo ikke røpe, men veien tilbake til en viss form for sivilisasjon har vært lang og tung. Og temmelig spennende til tider. Det er en serie som tar seg god tid til karakterene – og derfor betyr deres ve og vel selvfølgelig ekstra mye for seerne.

Sesonger på HBO Nordic: 8

14. Vikings

Hvis du har interesse av norrøn mytologi vil du antakelig ha hørt om Ragnar Lothbrok. Hersker her til lands under vikingtiden og landeplage for spesielt britene.

«Vikings» er en TV-serie som følger vikingenes eventyr over havet, men også innad i hjemlige trakter. I likhet med «Game of Thrones» er det også her mange om beinet, mange sverdslag og en del sandaler. Historisk sett neppe helt korrekt, men som TV-serie fungerer dette svært godt likevel.

Sesonger på HBO Nordic: 5