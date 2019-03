Apple har lansert strømmetjenesten Apple TV+

Apple annonserte sin nye strømmetjeneste Apple TV+ under et pressearrangement i dag, og ifølge Apple-sjef Tim Cook er den ulik alt annet vi har sett før.

Strømmetjenesten skal tilby eksklusivt innhold fra kjente filmskapere som J.J. Abrams, Steven Spielberg og M. Night Shyamalan.

Under lanseringen viste Apple også frem et nytt Apple-kredittkort, en magasin- og nyhetstjeneste som har fått navnet Apple News+ og en spillabonnementstjeneste de har kalt Apple Arcade.

Her er listen over alle Apple TV+-seriene som er annonsert!

Tjenesten skal få programmer som Amazing Stories og The Morning Show, og du vil få se stjerner som Reese Witherspoon, Steve Carell og Jason Momoa. Det kommer til og med til å dukke opp en spinoff av Sesame Street for de minste.

I motsetning til grunnpakken til Hulu som er gratis, vil Apple TV+ bli reklamefri, og den vil bli tilgjengelig i over hundre land via en egen seksjon i den nye Apple TV-appen. Den skal slippes i august 2019 på smartTV-er, MacOS og iOS.

Ved siden av Apple TV+, introduserte selskapet også Apple TV Channels som henter kabel-TV-abonnementer og strømmetjenester som Amazon Prime Video inn i Apple TV-appen. Dessverre fungerer ikke denne løsningen med Netflix.

Apple TV Channels blir inkorporert i Apple TV-appen på iOS fra mai, og på MacOS senere i år, men denne tjenesten fungerer altså uavhengig av Apple TV+-abonnementet.

Så er Apple TV+ som Netflix?

Det er her ting begynner å bli litt uklare. Tim Cook gjorde det tydelig fra scenen at Apple TV+ ikke er som Netflix, eller i hvert fall ikke ennå. Tjenesten skal gi deg massevis av egenprodusert innhold, men ikke lisensierte serier som The Big Bang Theory, Mr. Robot eller Seinfeld.

Inntil videre må du altså kjøpe slikt gjennom iTunes eller eventuelt fra din kabeltilbyder i Apple TV Channels, hvis du vil se dem på en Apple-plattform.

Det er også uklarhet rundt tilgjengelighet. Cook nevnte flere store TV-produsenter som skal tilby Apple TV-appen, men antallet var ikke i nærheten av alle stedene du finner Netflix, som Android TV, PC-er og nettbrett som ikke kjører iOS.

Hvor mye skal Apple TV+ koste?

Dette er også et mysterium, siden Tim Cook gikk av scenen uten å avsløre hvor mye abonnementet vil koste i måneden.

Sjansen er imidlertid stor for at tjenesten vil koste noe, for talentene Apple har hentet inn jobber ikke gratis.

På den positive siden kan det være en fordel prismessig at Apple kun skal lage eget innhold. Lisensiert innhold er som kjent dyrt, så uten det kan det vise seg at Apple tjeneste blir billigere enn for eksempel Netflix.

Oprah Winfrey kom på scenen for å introdusere sin nye bokklubb som kun kan ses på Apple TV+. (Bilde: TechRadar)