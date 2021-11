Beste filmer på HBO Max: her er de mest strømmevennlige filmene

Når det gjelder serier er HBO Max en av de absolutt beste strømmetjenestene på det norske markedet. Men hvordan ser det ut på filmfronten?

Nedenfor har vi satt opp vårt utvalg over de beste filmene på HBO Max. Vi har valgt ut en god blanding av storfilmer, virkelige klassikere og Oscar-vinnere. Dette er bare en liten brøkdel av alt materialet du kan finne i strømmetjenestens arkiv, men vi håper at det likevel gir deg en god oppfatning av hva HBO Max har å tilby. Vi oppdaterer denne oversikten over de beste filmene på HBO Max månedlig med nye tips, og fjerner eldre filmer når de forlater tjenesten.

Så la oss sette i gang! Her er de beste filmene på HBO Max for øyeblikket.

De beste filmene på HBO Max: superhelter

(Image credit: Warner Bros)

Zack Snyder's Justice League

Snyders fire timer lange omarbeidede versjon av Justice League-filmen fra 2017 er ikke noe for enhver smak, men det er vanskelig å argumentere mot at den er mer fullspekket enn den første versjonen. Etter Supermans (Henry Cavill) død må Batman (Ben Affleck) og Wonder Woman (Gal Gadot) samle en gjeng superhelter for å stanse invasjonen ledet av en utenomjordisk ved navn Steppenwolf og hans mange parademoner. De rekrutterer The Flash (Ezra Miller), Cyborg (Ray Fisher) og Aquaman (Jason Momoa) for å få bistand til å avverge trusselen. Selv om filmen er litt vanskelig å få taket på i starten, inneholder den massevis av god action og fantastiske scener med våre favoritthelter. Selv om du har sett den opprinnelige kinoversjonen, er det absolutt verdt å se denne utgaven også, om ikke annet for å se hvor mye de skiller seg fra hverandre.

Se Zack Snyder's Justice League på HBO Max.

Les vår anmeldelse av Zack Snyder's Justice League (på engelsk)

The Dark Knight

Christopher Nolans andre Batman-film er trolig den beste superheltfilmen som noen gang er skapt. Mens Batman (Christian Bale) samarbeider med aktor Harvey Dent (Aaron Eckhart) og politimannen Jim Gordon (Gary Oldman) for å eliminere de store forbrytersyndikatene i Gotham, skaper den beryktede forbryteren Jokeren kaos. Filmen er like mye en krim-thriller som en superheltfortelling, og den er utrolig gjennomført, med en av de beste biljaktene som noen gang er filmatisert.

Watchmen

Zack Snyders filmatisering av Alan Moores og Dave Gibbons' grafiske roman fra 2009 vekket ikke den begeistringen den hadde fortjent ved lanseringen. I en verden der superhelter er blitt forbudt av regjeringen, myrdes den tidligere vigilanten The Comedian (Jeffrey Dean Morgan) av en mystisk gjerningsperson. Den misantropiske vigilanten Rorschach avslører deretter et komplott for å utslette alle de gjenlevende heltene, midt i en eskalerende kald krig. Selv om filmen ikke riktig lyktes i å fange opp tonen fra originalfortellingen, er den en svært vellykket filmatisering som på en unik måte menneskeliggjør superheltene – og som dessuten er fantastisk vakker.

Se Watchmen på HBO Max.

De beste filmene på HBO Max: action

(Image credit: Warner Bros.)

Tenet

Etter en kaotisk lansering som førte til at regissør Christopher Nolan til slutt kalte HBO Max «den dårligste strømmetjenesten» – en oppfatning vi ikke akkurat deler – har hans tidsreisethriller slått rot på plattformen. John David Washington spiller protagonisten, en agent i den mystiske organisasjonen Tenet, som må hindre den russiske forbryterlederen Andrei Sator (Kenneth Branagh) i å forårsake jordens undergang. Det kan være krevende å henge med i handlingen, men hvis du ikke har noen problemer med litt kvantefysikk mellom actionscenene, er det ingen grunn til å gå glipp av denne filmen. Den har tilfeldigvis også et fantastisk soundtrack. Nolan viser at han fremdeles er den fremste regissøren når det gjelder storslagne actionscener.

Se Tenet på HBO Max.

The Town

Ben Afflecks så langt beste film som regissør er denne krimthrilleren fra 2010. I The Town spiller Affleck Doug MacRay, en bankraner som forsøker å legge kriminaliteten bak seg etter å ha inngått et forhold til Claire (Rebecca Hall) – en kvinne han tok som gissel under et ran. Det er imidlertid lettere sagt enn gjort (det lyder ikke en gang enkelt i teorien), særlig når man har Jon Hamm som hensynsløs FBI-agent i hælene og Pete Postlethwaites vemmelige forbryterkonge som forsøker å ha kontroll over Doug. Dette er en fantastisk kuppfilm.

Se The Town på HBO Max.

De beste filmene på HBO Max: sci-fi og fantasy

(Image credit: Warner Bros)

The Matrix

I Wachowskis sci-fi-klassiker fra 1999 utforskes tanken om at den virkelige verden egentlig er en eneste stor datasimulasjon og at noen få utvalgte, deriblant Neo (Keanu Reeves), forstår dette og kan bryte seg løs fra dens kontroll. Denne ekstraordinære filmen vever sammen kampsportsekvenser med elegant presenterte sci-fi-konsepter, og den er full av ikoniske scener. Alle de tre Matrix-filmene finnes i skrivende stund på HBO Max:

The Matrix

The Matrix Reloaded

The Matrix Revolutions

Ringenes herre-trilogien

Peter Jacksons episke filmtrilogi tok oss med til et Midgard slik vi aldri hadde sett det før, annet enn i fantasien. Selv om den første av de tre filmene nylig fylte 20 år, har filmene tålt aldringen godt, og den er gjenstand for stadige filmmaraton blant innbitte fans. I påvente av Amazons nye Lord of the Rings-serie kan du fråtse i de legendariske filmene på HBO Max:

Lord of the Rings: Fellowship of the Ring

Lord of the Rings: Two Towers

Lord of the Rings: The Return of the King

De beste filmene på HBO Max – familie

(Image credit: Warner Bros.)

Space Jam

Vi var litt usikre på om vi skulle kalle denne filmen med basketstjernen Michael Jordan og Looney Tunes-karakterene en klassiker, men den er uansett utrolig morsom. Kan Jordan og Looney Tunes beseire en gruppe utenomjordiske monstre i en basketballkamp? Bill Murray og Wayne Knight medvirker også i denne seerfavoritten fra 1996, som vi antar må regnes som en sportsfilm.

Oppfølgeren Space Jam: A New Legacy fra 2021 har også vært å finne på HBO Max.

Se Space Jam på HBO Max

Harry Potter – samtlige filmer

(Image credit: Warner Bros)

Har du vært på leting etter en strømmetjeneste som kan gi deg alle de åtte Harry Potter-filmene? Da er HBO Max redningen. Her finner du nemlig hele filmserien – fra dens spede begynnelse der Harry får beskjed om at han er sønn av en heks og en trollmann i Harry Potter og de vises stein til den avsluttende kampen i Harry Potter og dødstalismanene del 2.

Her er hele serien hos HBO Max:

Harry Potter og de vises stein

Harry Potter og mysteriekammeret

Harry Potter og fangen fra Azkaban

Harry Potter og ildbegeret

Harry Potter og Føniksordenen

Harry Potter og Halvblodsprinsen

Harry Potter og dødstalismanene – del 1

Harry Potter og dødstalismanene – del 2

De beste filmene på HBO Max: drama

(Image credit: HBO Max)

No Sudden Move

Steven Soderbergh har skapt en ny kuppfilm … og den har ikke en gang «Ocean's» i tittelen. Denne ensemblefilmen med femtitallskulisser er en originalfilm fra HBO Max, og den er vel verdt å sjekke ut – om ikke annet, så i hvert fall for den fantastiske rollebesetningen. Don Cheadle, Benicio Del Toro, David Harbour, Jon Hamm og Kieran Culkin er noen av de kjente navnene på rollelisten.

Se No Sudden Move på HBO Max.

Ocean's Eleven

Ocean's Eleven, med Brad Pitt og George Clooney på sitt beste på begynnelsen av 00-tallet er den eneste strømmeverdige filmen fra Soderberghs berømte trilogi. Elleve spesialister slår seg sammen for å rane et kasino som drives av en drittsekk (spilt av Andy Garcia), men for å lykkes med jobben, må de hele tiden ligge ett skritt foran. Dette er en morsom Vegas-film som får deg til å ville reise ditt på ferie.

Se Ocean's Eleven på HBO Max.

The Departed

The Departed, Martin Scorseses filmatisering av trilogin Infernal Affairs, handler om to politimenn som har havnet i motsatte posisjoner. Den ene (spilt av Leonardo DiCaprio) er undercover og infiltrerer en gjeng i Boston, mens den andre (som spilles av Matt Damon) er en mulvarp som i hemmelighet arbeider for den samme gjengen og infiltrerer politikorpset. Denne kontrastfylte og komplottpregede krim-filmen har alt man kan håpe på når Scorsese har begitt seg inn i denne sjangeren. Man får dessuten en perfekt presentasjon av Mark Wahlberg som kriminalinspektør.

For ytterligere å illustrere hvor gode skuespillerprestasjonene i The Departed er: Jack Nicholsons innsats havner ikke en gang på topp fem i denne filmen.

Se The Departed på HBO Max.

De beste filmene på HBO Max: skrekkfilmer

It

(Image credit: Warner Bros)

Andy Muschiettis Stephen King-adaptasjon måtte balansere mellom å være en bestselgende skrekkfilm og dessuten skikkelig skummel. Og selv om It kunne ha vært enda vemmeligere (andre halvdel er ikke direkte vemmelig), har den første delen en slags urovekkende magi over seg. Filmen handler om en gruppe barn som bor i byen Derry i delstaten Maine. De terroriseres av en ond kraft som utnytter deres verste frykt, Alle barneskuespillerne gjør fantastiske prestasjoner, og det samme gjør Bill Skarsgård i rollen som den skumle klovnen.

Mother!

(Image credit: HBO Max)

Den psykologiske thrilleren Mother! fra 2017 handler om et par som lever et stille liv på landet, men deres tilværelse blir snart et kaos når de får ubudne gjester. Dette er en intens og forskrudd neglbiter for deg som liker å bli skremt på ordentlig.