The Lord of the Rings på Amazon Prime: premieredato, medvirkende og hva vi vet så langt

Den etterlengtede Ringenes herre-serien vil få premiere på Amazon Prime mod slutten av 2022. Det er naturligvis synd at vi må vente i nesten ett år, men da vet vi uansett at det ikke er så lenge til at vi vil få se på den. Bare det er verdt en feiring.

Amazons versjon av Ringenes herre konsentrerer seg om andre tideverv i J. R. R. Tolkiens legendariske bokserie. Det betyr at vi vil få helt nytt innhold. Men hva innebærer dette når det gjelder handling, karakterer og alt annet fansen lengter etter?

I denne artikkelen har vi samlet alt vi vet om Amazon Primes The Lord of the Rings. Det inkluderer den offisielle premieredatoen, den stjernespekkede rollebesetningen, potensielle intriger, skurker, andre filmer og serier med koblinger til denne – og mye mer.

Det ferskeste ryktet handler om at et kjent ansikt fra tidligere filmatiseringer av Tolkiens fortellinger skal vende tilbake – og dette er noe som får tilhengerne til å glede seg. Hvis du er klar for å få vite hvem dette kan være, og dessuten alt annet om denne TV-serien, er det bare å fortsette å lese.

Rett på sak

Hva er det? Amazons tv-adaptasjon av J.R.R. Tolkiens bokserie om Midgard.

Amazons tv-adaptasjon av J.R.R. Tolkiens bokserie om Midgard. Hvor kan jeg se den? På Amazon Prime.

På Amazon Prime. Når kan jeg se den? 2. september 2022.

2. september 2022. Hva betalte Amazon for Lord of the Rings? 250 millioner dollar – bare for rettighetene, altså før produksjonen ble påbegynt

250 millioner dollar – bare for rettighetene, altså før produksjonen ble påbegynt Finnes Ringenes Herre-filmene på Amazon Prime? Ja.

The Lord of the Rings på Amazon Prime - premieredato: 2. september 2022

Etter noe som kjentes som en uendelig venting, har endelig sesong 1 av Amazons The Lord of the Rings fått en premieredato. Men det er likevel nesten ett år til vi kan se denne etterlengtede serien.

The Lord of the Rings kommer ikke på Amazon Prime før 2. september 2022. Det er trist at vi ikke får se den enda tidligere, men med tanke på hvordan produksjonen har gått så langt, er den nylig offentliggjorte premieredatoen likevel ingen overraskelse.

Premieredatoen ble offentliggjort på seriens offisielle Twitter-konto, som også ga oss det første bildet å sikle over.

On September 2, 2022, a new journey begins. pic.twitter.com/9tnR7WqDoAAugust 2, 2021 See more

Akkurat som andre nye serier Amazon Prime, vil epispdene i Ringenes herre slippes ukevis. Det blir altså ikke mulig å binge serien, med mindre du venter til alle episodene er ute – og hvem klarer vel det?

Innspillingen begynte i februar 2020 (via Stuff.co.nz), men en rekke problemer, og ikke minst Covid-19-pandemien, gjorde at produksjonen av den første sesongen trakk ut i tid.

Det førte til at produksjonen stanset opp i mars 2020 (via New Zealand Herald), før førproduksjonen ble gjenopptatt i juli 2020. Ifølge Deadline ble filminnspillingen gjenopptatt i slutten av september 2020, og etter et opphold i julen med to avbrudd, kunne produksjonen fortsette i januar 2021 (New Zealand Herald).

Ifølge flere meldinger er det oppstått en rekke skader på stuntpersonell på innspillingsstedet, og disse problemene skal ha fortsatt under hele innspillingsperioden. Stuntkvinnen Elissa Cadwell ble skadet få dager etter innspillingen av de to første episodene, og både New Zealand Herald og Variety har publisert sitater fra stuntpersonell om det farlige arbeidet de er blitt tvunget til å utføre.

Amazon svarte at de tar alle skuespillernes og det øvrige personalets helse på største alvor, men det later likevel ikke til at alt fungerte helt etter planen under innspillingen.

Innspillingen av seriens første sesong ble offisielt avsluttet 3. august. Det er alltid en mulighet for at det må gjøres nye opptak, avhengig av hvordan de enkelte episodene blir redigert. Uansett har seriens skuespillere og team forlatt New Zealand og fått seg en velfortjent pause.

That’s a wrap! Thank you to our amazing cast and crew and to New Zealand for being the incredible place we have been privileged to call home as we bring the Second Age and Middle-earth to life. #LOTRonPrime (1/8)August 3, 2021 See more

Når vi snakker om New Zealand, vil sesong 2 av The Lord of the Rings bli spilt inn i Storbritannia i stedet for i kiwi-nasjonen.

Ifølge Variety avslørte Albert Cheng, leder for Amazon Studios, at innspillingen i Storbritannia vil påbegynnes i løpet av første halvår 2022. Flere britiske nyhetsbyråer, deriblant Scottish Herald, Argus og Birmingham Live, har drevet intenst lobbyarbeid for at serien skulle spilles inn i deres respektive distrikter og land.

I en egen artikkel i Variety sa David Strong, direktør for New Zealand Film Commission, at han syntes det var synd at Amazon ikke lenger skulle spille inn serien i landet, Han fortsatte med å si at han ville ønske nye produksjoner velkommen til New Zealand i et forsøk på å skaffe nye oppdrag til den berørte besetningen.

The Lord of the Rings på Amazon Prime: hvem spiller hvem?

En serie av dette kaliberet har behov for en enorm rollebesetning, og besetningen til Amazons versjon av Ringenes herre er ingen skuffelse i så måte.

Ifølge Amazon Studios offisielle nettside medvirker 39 skuespillere. Selv om vi ennå ikke vet hvem som skal portrettere hvem, har vi visse antagelser – som bygger på innsideinformasjon.

Ifølge Variety har svenskfødte Morfydd Clark (kjent fra Saint Maud) fått rollen som unge Galadriel. Tilhengere av Ringenes herre vet at den mektige alven ble spilt av Cate Blanchett i filmtrilogien. Ettersom denne serien utspiller seg i det andre tidevervet, vil imidlertid Galadriel være yngre enn sitt motstykke i filmen.

En annen rolle vi er ganske sikre på, er Simon Merrells. Ifølge skuespillerens biografiske side på managementfirmaet Warring and McKennas nettsiden, vil Merrells (kjent fra Good Omens og Nightfall) spille en ny skikkelse ved navn Trevyn.

Ryktene om hvilke skuespillere som skal spille hvilke skikkelser tar ikke slutt med dette.

Robert Aramayo, som spilte ung Ned Stark i Game of Thrones antas å ha erstattet Will Poulter i rollen som Beldor, en av TV-seriens største helter (via Deadline).

The Hollywood Reporter hevder at Markella Kavenagh (fra The Cry) er hentet inn i rollen som en karakter kalt Tyra, mens Deadline har antydet at Lloyd Owen (fra Monarch of the Glen) skal spille en skikkelse ved navn Loda.

Joseph Mawle, som spilte Benjen Stark i Game of Thrones, skal ha fått rollen som seriens antagonist Oren (via Deadline). Det er imidlertid uklart om denne skikkelsen har koblinger til Sauron (mer om ham senere), eller om han kommer til å være et individ med egne, ondsinnede motiver.

Når det gjelder Kip Chapmans karakter, hevder Fellowship of Fans Twitter-fankonto at Westside-skuespilleren spiller en skikkelse kalt Selin. Fellowship of Fans hevder dessuten at Owain Arthur vil spille en «viktig dvergeskikkelse», men det er ikke nærmere antydet hvem dette kan være.

Endelig ga Trystan Gravelle fra A Discovery of Witches oss nylig en antydning om hvordan hans skikkelse kan bli seende ut i serien. Men vi vet ennå ikke hvem dette er.

Thrilled to welcome them to the @LOTRonPrime family! https://t.co/Medxxvz07NJuly 1, 2021 See more

Noe som imidlertid er sikkert, er at vi ikke vil få se Frodo, Sam eller Aragorn denne gangen. Disse individene ble alle født i tredje tideverv, noe som innebærer at den nye serien utspiller seg før deres tid.

Det er imidlertid også noen viktige skikkelser i andre tideverv, som for eksempel alvenes storkonge Gil-galad, alvenes smed Celebrimbor, dvergekongen Durin III og numenorianernes konge Elendil, men for disse karakterene er ikke rollebesetningen avslørt ennå. Vi håper vi snart får offisielle opplysninger om hvilke skuespillere som portretterer dem.

Amazons The Lords of the Rings: hva handler den om?

I januar 2021 avslørte TheOneRing.net Amazon Studios offisielle synopsis for serien:

Our servers haven't crashed & burned like this since 2003, so here's the official show synopsis for Amazon's LORD OF THE RINGS series. 📺 #LOTRonPrime pic.twitter.com/O9k0Q8VkuzJanuary 13, 2021 See more

Selv om det ikke var så mye som ble avslørt, fikk vi likevel en del matnyttig informasjon.

Historien vil utspille seg i Midgards andre tideverv, som varte i nesten 3500 år. Den endte med Saurons nederlag, takket være alliansen mellom mennesker og alver. Dette er slaget vi så i innledningen til Ringenes herre: Ringens brorskap, og det er mulig at vi vil få se en nytolkning av denne begivenheten en eller annen gang i løpet av Amazons kommende serie.

Det finnes imidlertid rikelig med annet historiestoff fra Midgars som Amazons Ringenes herre skal dekke, og vi håper å få se at nye områder fra Tolkiens fascinerende verden, som Numenor og Lindon, levendegjøres i serien.

Det meste tyder på at vi vil få se minst ett av disse områdene. Ifølge Twitter-fankontoen Fellowship of Fans har lekkede meldinger fra innspillingen antydet at de numenorianske laugene (våpenhandlere, matvarehandlere med flere) vil spille en rolle i serien. I en egen Twitter-tråd hevdet samme gruppe av fans at vi også vil få stifte bekjentskap med noen av dvergenes steder, og særlig i de to første episodene.

Mens vi venter på flere nyheter om fortellingen, kan vi studere dette kartet over hvordan Midgard så ut i andre tideverv.

One Ring to rule them all, One Ring to find them, One Ring to bring them all, and in the darkness bind them, In the Land of Mordor where the Shadows lie. #LOTRonPrime pic.twitter.com/7TuQh7gRPDMarch 7, 2019 See more

Ettersom Amazon konsentrerer seg om andre tideverv, kan vi vente oss å se hvordan Sauron vender tilbake og nesten lykkes i å ta makten over Midgard. Ondskapens fyrste i Ringenes herre har en tykk finger med i hvordan denne tidsalderen utspiller seg. Dermed kan vi vente oss å bevitne hans vei til makten og konsekvensene av at han forsøker å gjøre mennesker, dverger og alver til slaver med maktens ringer.

Det er ting som tyder på at Amazons versjon kommer til å bli mindre egnet for barn enn hva mange tilhengere hadde forestilt seg. Ifølge TheOneRing.net ansatte Amazon den kjente newzealandske intimitetskoordinatoren Jennifer Ward-Lealand allerede i oktober 2020.

Det er uklart hvilket nivå av intimitet Ward-Lealands ekspertise vil bidra til, men flere Tolkien-fans har allerede uttrykt misnøye med ansettelsen av Ward-Lealand. Hvorfor? Innenfor bransjeteminologien innebærer jo vanligvis intimitet nakenhet eller sexscener. Tankene springer raskt til HBOs Game of Thrones og deres relativt ubegrensede bruk av nakenhet og sex.

Hvis, og det er et stort hvis, ettersom vi ikke vet hvilke planer Amazon har for denne versjonen, nakenhet er en del av selskapets Ringenes Herre-serie, kan du regne med at den får en høy aldersgrense når den endelig blir lansert.

Prisen for Amazons The Lord of the Rings: hva lander sluttsummen på?

Amazon kjøpte rettighetene til TV-serien The Lord of the Rings for nesten 250 millioner dollar i november 2017 (via Deadline). Hvis Amazon fullfører planene om fem sekunder, vil sluttsummen ende på omkring én milliard dollar, ifølge The Hollywood Reporter. Dette vil i så fall gjøre The Lord of The Rings til tidenes dyreste serie.

Det meste tyder på at serien faktisk vil passere milliarddollar-grensen med god margin. Den newzealandske publikasjonen Stuff avslørte at bare den første sesongen vil koste 650 millioner newzealandske dollar å produsere. Det tilsvarer mer enn 465 millioner amerikanske dollar.

Amazon Studios fikk imidlertid avskrevet en del av sine kostnader av den newzealandske regjeringen. Reuters meldte om at Amazon fikk fem prosent ekstra fra landets Screen Production Grant på grunn av arbeidsplassene som ble skapt i landet. Dette innebar at Amazon Studios hadde krav på en rabatt på 162 millioner NZ$ (116 millioner USD) fra New Zealands regjering. Dermed begrenset Amazon kostnadene for den første sesongen.

Prisavslaget vil ikke gjelde når produksjonen flytter til Storbritannia, men den britiske regjeringen tilbyr på sin side økonomiske insitamenter for TV- og filmproduksjoner som spilles inn i Storbritannia. Dermed kan Amazon vente seg en eller annen form for kompensasjon.

The Lord of the Rings' produksjonsteam: hvem er innblandet?

Juan Antonio Bayona, regissøren for Jurassic World: Fallen Kingdom og A Monster Calls, har ansvaret for produksjonen av serien, mens John D. Payne og Patrick McKay har vært med på laget siden 2018 (via The Hollywood Reporter) for å skrive og samprodusere serien.

Andre utøvende produsenter er Bayona, Lindsay Weber, Callum Greene, Jason Cahill og Gennifer Hutchinson. Kate Hawley har hatt ansvaret for seriens kostymedesign, mens konseptillustratøren John Howe, som også var blant de fremste konseptillustratørene for filmtrilogien, også medvirker i teamet.

Bayona regisserte seriens to første episoder, inkludert pilotepisoden. Hunters-regissøren Wayne Che Yip har regissert fire av den første sesongens åtte episoder. De to siste er regissert av Charlotte Brändström (The Witcher, Jupiter's Legacy).

En person som ikke har vendt tilbake til Amazons filmatisering er Peter Jackson. Amazon ville at regissøren bak Ringenes Herre-trilogien og Hobbiten skulle være involvert, men han valgte til slutt å avslå.

Endelig medvirker kanskje også Howard Shore, som komponerte musikken til samtlige seks filmer i de to trilogiene, og han vender dermed muligens tilbake til Midgard for tredje gang.

I februar 2021 snakket Shore med TechRadars underholdningsreporter Tom Power for Observer.com og avslørte at han ikke var blitt spurt om å lage musikken til serien,, men at han skulle overveie det hvis han ble spurt.

Og Deadline har endelig kunnet melde at Shore har vært i samtaler med Amazon Studios om å skrive musikken til TV-adaptasjonen. Vi håper at de kommer til enighet, ettersom Shore vil passe perfekt til serien.

Amazons The Lord of the Rings: vil den henge sammen med filmen The War of the Rohirrim?

Nei. Amazons utgave av Ringenes herre utspiller seg flere århundrer før The Lord of the Rings: War of the Rohirrim, så man må ikke regne med at disse to historiene henger sammen.

I tilfelle du har gått glipp av det, meldte Variety for en stund siden at Warner Bros. Animation holder på med en animefilm fra Ringenes herre-universet.

Filmen konsentrerer seg om historien om Helmsdjupet, den legendariske Rohan-festningen som var skueplassen for To tårn. Historien forteller om kong Helm Hammarhand, hvis regjeringstid huskes for en lang og kostbar krig som fant sted under hans tid ved makten.

Anime-regissøren Kenji Kamiyama, som blant annet ledet Netflix Ultraman-serie, vil regissere War of the Rohirrim, som trolig vil knyttes an til de seks hovedfilmene fra Ringenes herre-universet.

Med tanke på at kong Hammerhands regjeringstid fant sted omkring 260 år før Ringenes herre, vil den ikke kobles til Amazons TV-serie. Sistnevnte utspiller seg i Midgards andre tideverv, og dermed forut for begivenhetene i War of the Rohirrim.