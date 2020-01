Beste TV-serier på Amazon Prime – storsatsinger på løpende bånd

«Amazon Prime» som vi ofte kaller Prime Video i Norge, er fremdeles nokså fersk her til lands. Men dette er en strømmetjeneste med store muskler og mye spennende på gang, foreløpig til en nokså lav pris.

Jakten på de beste opplevelsene foran TV-skjermen slutter aldri, og hvis du er på jakt etter tips til nye serier som er verdt å se så har du kommet til rett sted. I denne artikkelen lister vi opp de beste TV-seriene på Prime Video (eller Amazon Prime, om du vil), men husk at det finnes en rekke andre strømmetjenester som også har mange knallgode serier.

Det kryr av gode TV-serier og det er også en rekke strømmetjenester å forholde seg til. Netflix er ikke lenger den soleklare favoritten. HBO Nordic står veldig sterkt i Norge – og i tillegg har vi Amazons Prime Video som vokser fort, veletablerte Viaplay og selvfølgelig de store TV-kanalenes egne tjenester NRK TV og TV 2 Sumo. Vi kan også nevne Discoverys tjeneste Dplay i den sammenheng, men akkurat på TV-drama stiller Dplay nokså svakt. Nylig dukket Apples egen strømmetjeneste Apple TV+ opp, og de blir definitivt å regne med framover.

Det finnes enda flere, men på TV-serier er det først og fremst disse strømmetjenestene du trenger. Snart kommer også Disney+, som høyst trolig vil bidra til et enda større mangfold av TV-underholdning.

I vår TV-serieguide hjelper vi deg med å finne fram til TV-seriene du har gått glipp av. Vi fyller på med nye godbiter med jevne mellomrom. Tips oss gjerne om du mener noe vesentlig mangler. Selv om listene våre er nummerert betyr ikke det at TV-seriene som ligger nederst på lista ikke er verdt å se – husk på det!

Beste TV-serier på Amazons Prime Video:

1. The Looming Tower

Ambisiøs TV-serie og et innblikk i maktspillet mellom etterretningstjenestene i USA på 90-tallet. Trusselen om et storstilt terrorangrep henger over nasjonen, men politikere, CIA og FBI klarer ikke å enes om hvor ansvaret ligger. Serien er basert på boken med samme navn og ble raskt en hit i USA. En rekke velkjente fjes, deriblant Jeff Daniels, figurerer i de viktigste rollene. Spennende, opprørende og veldig interessant.

Sesonger på Prime Video: 1

2. Fleabag

Phoebe Waller-Bridge er noe av det beste som har hendt TV-bransjen på lenge. Hennes TV-serie «Fleabag» som er adaptert fra et scene-show, er både dypt sørgelig og hylende festlig. Serien tar for seg relasjoner i familien, nye og tapte vennskapsforhold og ikke minst seksualpartnere – og hvordan alle disse er i stand til å såre hverandre.

Sesong 2 tar steget ytterligere opp etter Andrew Scotts ankomst som heit prest, men det er stadig Waller-Bridges fortjeneste at «Fleabag» ble en av 2019s aller beste serier – og det på tvers av sjanger. Hun nøster det hele sammen på sitt vis og går inn i TV-historien. Det eneste kjipe med «Fleabag» er at vi neppe får se noe mer.

Sesonger på Prime Video: 2

3. Tom Clancy's Jack Ryan

Vi ventet lenge på TV-serien om Tom Clancy's CIA-analytiker Jack Ryan. I hovedrollen finner vi eminente John Krasinski som kanskje er mest kjent fra USA-versjonen av «The Office». TV-serien mottok raskt gode tilbakemeldinger, med god grunn. Det er et spennende drama, godt bygget opp og velspilt. Hvis du er glad i etterretningsthrillere, Jack Ryan eller John Krasinski er det i hvert fall ikke noe å lure på.

Sesonger på Prime Video: 2

4. The Boys

Frisk satsning fra Amazon Prime Video der superheltsjangeren får seg et aldri så lite klaps på kinnet. Du har neppe sett en slik vinkling på temaet før. Hva hadde du gjort om en av verdens mest populære superhelter uheldigvis løp tvers igjennom kjæresten din, og alt du står igjen med er hendene hennes ..?

«The Boys» svinger mellom mørke, blodige scener og lystig fjas lett som bare det. Og det er et fascinerende tankeeksperiment som er forsøkt presentert igjennom denne TV-serien. For hva hadde egentlig skjedd om superhelter fantes? Hadde de vært klodens største kjendiser? Ja, antakelig. Hadde noen gjort gode penger på dem? Se ikke bort ifra det.

Sesonger på Prime Video: 1

5. The Marvelous Mrs. Maisel

Dette er den nye serien fra skaperen av «Gilmore Girls», Amy Sherman-Palladino. «The Marvelous Mrs. Maisel» er en historie fra 1950-tallet om den jødiske husmora Miriam Maisel som etter sin manns utroskap drikker seg full og ender opp på scenen under et tilfeldig stand-up-show. Til alles store glede fungerer Mrs. Maisel utmerket på scenen. I en tid der kvinner ikke ble oppfordret til å være morsomme i offentligheten, får hun blod på tann og undersøker sitt talent ytterligere – på tross av det mannsdominerte stand-up-miljøet.

Svært sjarmerende dame, og finfine karakterer rundt henne også. Dette er stort sett behagelig feelgood, med bare et fåtall planlagte unntak.

Sesonger på Prime Video: 3

6. Good Omens

Før han døde i 2015 fikk forfatter Terry Pratchett angivelig Nail Gaiman til å love å lage en TV-serieadapsjon av «Good Omens». Og Gaiman har samvittigheten i behold etter å ha jobbet i fire år med akkurat dette.

Resultatet er et fengslende og hjertevarmende eventyr om det gode mot det onde, vennskap, engler og demoner og noe attåt. Det hele er erkebritisk og er utmerket castet. «Good Omens» kan lett bli slukt i løpet av en helg, kanskje til og med en lang natt hvis du bare må få deg de siste episodene.

Sesonger på Prime Video: 1

7. This Is Us

Hvis du trenger en serie som byr på noe annet enn spenning, krim, maktkamp, sci-fi og alt det vante – hva med denne? Dette er en hyggelig, liten sak der vi raskt blir glad i et knippe mennesker som på en eller måte er forbundet til hverandre. Her får du såre, vonde øyeblikk, men ofte tett fulgt av tilfredsstillende løsninger som varmer hjertet. Ja, det er rett og slett en TV-serie med et bløtt og godt hjerte.

Sesonger på Prime Video: 3

8. Downton Abbey

Få hadde forventet at Julian Fellowes’ periodedrama kom til å ha en så sterk kulturell slagkraft da den kom ut, men denne historien om den aristokratiske Crawley-familien og deres tjenere på starten av 1900-tallet, traff virkelig en nerve hos seerne. Det er blitt et fullblods verdensfenomen, og nyheten om at sjette sesong kom til å bli den siste, fikk fansen til å gråte salte tårer i portvinen sin.

Sesonger på Prime Video: 6

9. Carnival Row

Cara Delevingne og Orlando Bloom er stjernene som pryder denne fantasy-TV-serien. Bloom spiller detektiven som jakter en seriemorder med stor appetitt for magiske vesener. Delevingne spiller et av disse magiske vesenene.

Ja, det høres kanskje ikke så appetittlig ut, men denne serien er blitt svært godt mottatt, har høy produksjonsverdi og er allerede fornyet med en sesong nummer 2.

Sesonger på Prime Video: 1

10. American Gods

Denne TV-serien er basert på anerkjente Neil Gaimans roman og brakt til TV-skjermen av Hollywood-kjenningen Bryan Fuller. Handlingen tar for seg det høyst interessante scenariet at guder går blant oss her nede på Jorden. Rickie Whittle og Ian McShane er blant rolleinnehaverne og serien er både kontroversiell, bisarr og litt skamløs. Det tar nok litt tid før du skjønner tegninga, men «American Gods» er smart underholdning, og ikke vanskelig å ønske seg mer av.

Sesonger på Prime Video: 2

11. Sneaky Pete

Plottet er kanskje ikke unikt – en svindler som stjeler en annens identitet i forsøk på å ta seg opp og frem – men Giovanni Ribisi er rett og slett super i hovedrollen. Ja, så god at du risikerer å sitte klistret til denne originale Amazon-serien.

TV-serien er interessant nok skapt i samarbeid med Bryan Cranston, noe som gjør ham til kongen av TV-seriestrømming. Hans mest kjente serie, «Breaking Bad», har gjort det helt greit på Netflix. «Sneaky Pete» er ikke like intens, selv om dette også er krim-show, og den tar ikke seg selv like seriøst heller.

Sesonger på Prime Video: 3