Sesong to av «The Witcher» lanseres sent i 2021, bekrefter Netflix

Netflix har bekreftet at sesong to av «The Witcher» samt tredjesesongene av «Sex Education» og «You» skal lanseres i andre halvdel av 2021. Informasjonen stammer fra en finansiell rapport utstedet av selskapet – og i en påfølgende diskusjon fikk vi vite en mer spesifikk lanseringsperiode for «You» og «The Witcher», nemlig fjerde kvartal 2021, noe som vil si mellom oktober og nyttår.



«Vi regner med at at abonnentveksten vil gjenoppta akselerasjonen i andre halvdel av 2021, siden vi går inn i et veldig sterkt halvår med tilbakekomsten av store hits som 'Sex Education', 'The Witcher', 'La Casa de Papel' (eller 'Money Heist') og 'You'», sier Netflix. Alle de tre ovennevnte seriene har i det siste avsluttet innspillingene samtidig som pandemien har gått sin vante gang, og fansen har nå ventet i godt over et år på å se Henry Cavill returnere til Geralt-habitten på TV-skjermene.



Tredje sesong av «Sex Education» ble etter sigende filmet i en slags boble i Storbritannia sent i 2020, noe som innebar at rollebesetningen og resten av mannskapet måtte isolere seg for å få gjort ferdig produksjonen. Det er ingen tvil om at det er mange som kommer til å glede seg over gjensynet.



Netflix informerte også om en del nye storfilmer som er på vei i 2021, «inkludert slutten av 'The Kissing Booth'-trilogien og store stjernespekkede spillefilmer som 'Red Notice' (med Gal Gadot, Dwayne Johnson og Ryan Reynolds) og 'Don't Look Up' (med et ensemble bestående av Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Cate Blanchett, Timothée Chalamet og Meryl Streep».»



Det høres med andre ord ut som om det er duket for en spennende avslutning på året.

Hvordan går det med Netflix om dagen?

I samme brev informerte Netflix også om at de har bommet på målsetningen de hadde for antall nye abonnenter i første kvartal av 2021, og skyldte på den ekstreme veksten i 2020, og et litt «lettere program» forårsaket av pandemien.



Netflix ønsket å trekke til seg seks millioner nye brukere i den ovennevnte perioden, men endte opp med «bare» fire millioner – samtidig vet vi at den totale mengden abonnenter nå teller 207,6 millioner: snaut 39 ganger folketallet i Norge.

Investorbrevet forklarte også at strømmetjenesten satte ny rekord i inntekter og avkasting, noe som indikerer at det går så det suser for det amerikanske selskapet. Litt av årsaken bak er at diverse produksjoner har blitt satt på vent på grunn av pandemien, slik at Netflix har brukt mindre penger på innholdsproduksjon.



Strømmeeksplosjonen under pandemien er ikke nødvendigvis over riktig ennå, men det er nok mange som venter på at favorittseriene skal returnere til skjermen.