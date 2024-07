Stor lekkasje om Samsung Galaxy Watch 7 og Galaxy Watch Ultra avslører alle spesifikasjoner

Vi vet at det neste lanseringsarrangementet for Samsung Galaxy Unpacked 2024 går av stabelen 10. juli, og nå vet vi nesten alt som er å vite om de to smartklokkene som dukker opp på arrangementet – takket være en ny omfattende lekkasje.

Dette kommer fra teamet hos Dealabs (via Android Authority) og dekker både Samsung Galaxy Watch 7 og Samsung Galaxy Watch Ultra. Samsung har allerede lansert Galaxy Watch FE før de to andre.

Når det gjelder Galaxy Watch 7 ser det ut til at vi får et alternativ på 40 mm (1,3-tommers skjerm) i grønt og kremfarger, et alternativ på 44 mm (1,5-tommers skjerm) i grønt og sølv, med 4G-oppgraderinger tilgjengelig. Vent deg 2 GB RAM og 32 GB lagringsplass (den lagringen er det dobbelte av det vi så fikk med Galaxy Watch 6).

En helt ny Exynos W1000-brikke skal drive det hele, så vi gleder oss til å se hvor rask den er. Batterikapasiteten er oppført som 300 mAh (40 mm) og 425 mAh (44 mm), som samsvarer med gjeldende modeller og tidligere lekkasjer.

Ultra-modell og priser

Slik kan Galaxy Watch Ultra bli seende ut. (Image credit: @OnLeaks / Smartprix)

Når det gjelder Galaxy Watch Ultra, matcher den Galaxy Watch 7 på mange måter, men størrelsen er 47 mm med en 1,5-tommers skjerm. 4G-tilkobling vil selvsagt være standard, uten en modell som bare har Bluetooth. Batterikapasiteten øker også, opp til 590mAh – noe vi også har hørt gjennom tidligere rykter.

Fargekombinasjonene sies å være Titanium Grey med oransje bånd, Titanium Silver med svart bånd og Titanium White med hvitt bånd. Det stemmer mer eller mindre med det vi allerede har hørt, men fargene på armbåndene er ny informasjon.

Dealabs har også litt informasjon om priser: Galaxy Watch 7 sies å skulle koste det samme som Galaxy Watch 6 i Frankrike, fra 319 euro. I Norge kostet standardmodellen av Galaxy Watch 6 rundt 3000 kroner ved lanseringen, så vent deg en tilsvarende pris for Galaxy Watch 7.

Få daglig innsikt, inspirasjon og tilbud i innboksen din Registrer deg for siste nytt, anmeldelser, meninger, toppteknologiske tilbud og mer. Kontakt meg med nyheter og tilbud fra andre Future-merker Motta e-post fra oss på vegne av våre pålitelige partnere eller sponsorer

Når det gjelder Galaxy Watch Ultra, ryktes den å skulle koste 699 euro (ca. 7.900 kroner direkte omregnet, selv om Samsung ikke vil bruke en direkte valutaomregning). Tidligere hadde vi blitt fortalt at Galaxy Watch Ultra vil koste mer enn Galaxy Watch 6, men mindre enn Apple Watch Ultra 2, noe som er i tråd med lekkasjens påstand.