OnePlus Nord CE4 Lite lanseres med to dagers batteritid og en overbevisende pris

OnePlus har offisielt lansert Nord CE4 Lite, et funksjonsfylt alternativ til Samsung Galaxy A35 – med en batteritid som kan konkurrere med de beste billige mobilene på markedet.

OnePlus Nord CE4 Lite er tilgjengelig for forhåndsbestilling for bare 4 290 kroner, og den har en rekke flaggskipsspesifikasjoner som er overraskende å se, med tanke på budsjettvennlige prisen (for de som ikke vet det er «Nord» er navnet som brukes på budsjettprodukter fra OnePlus, mens «CE» er budsjettvarianten av Nord og «Lite» antyder at dette er en rimeligere telefon enn standardversjonen Nord CE4, som vi regner med at OnePlus snart lanserer).

Nærmere bestemt har Nord CE4 Lite et batteri på 5110 mAh, 80W hurtiglading, en 6,7-tommers 120Hz AMOLED-skjerm og et 50MP hovedkamera på baksiden. Dette batteriet på 5 110 mAh sies å sikre at Nord CE4 Lite kan by å opptil to dagers batteritid – eller «over 44 timer med videosamtaler og over 18 timer med YouTube-avspilling» – på én enkelt lading. Dette er mer enn hva de de fleste telefoner i denne prisklassen tilbyr. Telefonen har også hendig 5W omvendt lading, i tillegg til den nevnte kapasiteten til 80W hurtigladig.

Den nye OnePlus Nord CE4 Lite i fargen Super Silver. (Image credit: OnePlus)

Interessant nok har OnePlus bekreftet at Nord CE4 Lite vil leveres med et enda større batteri på 5500 mAh utenfor Europa, med henvisning til «lover og forskrifter i enkelte europeiske land angående transport av batterier» som årsaken til forskjellen.

Andre spesifikasjoner for Nord CE4 Lite omfatter en Snapdragon 695 5G-brikke i mellomklassen, 8 GB RAM og 256 GB lagringsplass. Den nevnte 6,7-tommers 120Hz AMOLED-skjermen har en maksimal lysstyrke på 2100 nits og er utstyrt med de samme materialene som finnes på OnePlus 11 (som vi beskrev som «stor, lys og fargerik» i vår test av OnePlus 11).

OnePlus Nord CE4 Lite starter levering i Norge og resten av Europa 1. juli, og enheten er tilgjengelig i to farger: Super Silver og Mega Blue.

Vi har allerede mottatt en OnePlus Nord CE4 Lite for testing, så følg med på TechRadar for vår fullstendige vurdering av denne rimelige, men funksjonsrike Android-telefonen i nær fremtid.

Få daglig innsikt, inspirasjon og tilbud i innboksen din Registrer deg for siste nytt, anmeldelser, meninger, toppteknologiske tilbud og mer. Kontakt meg med nyheter og tilbud fra andre Future-merker Motta e-post fra oss på vegne av våre pålitelige partnere eller sponsorer