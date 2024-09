LG Gram 16 Pro ble avduket på IFA 2024 – med en Intel Lunar Lake-prosessor som skal håndtere AI-oppgaver uten problemer

LG har annonsert sin nyeste tynne og lette laptop, den nye LG Gram 16 Pro. Dette er den første laptopen i selskapets sortiment som blir utstyrt med en Intel Core Ultra-prosessor fra Lunar Lake-familien. Den ble vist frem på IFA 2024-messen.

LG kaller dette Intel Core Ultra Series 2-prosessorer og omtaler dem som arvtagere til de opprinnelige Core Ultra mobile CPU-ene, Meteor Lake. LG legger spesielt vekt på den forbedrede AI-datakraften som disse prosessorene leverer. Det offisielle navnet er Core Ultra 200V-serien.

Dette vil være den første laptopen fra LG som kvalifiserer som en Copilot+ PC, ettersom Lunar Lake-brikken er Intels første mobile silisium med en NPU som er kraftig nok til å møte Microsofts krav. Core Ultra CPU tilbyr en NPU med 48 TOPS.

NPU er imidlertid ikke det eneste som bidrar til ytelsen til AI-oppgaver, og LG påpeker at Lunar Lake CPU når 67 TOPS takket være den integrerte GPUen. Med prosessorens datakraft inkludert, får du opptil totalt 120 TOPS med Lunar Lakes beste laptop-brikke (TOPS er et mål på AI-behandlingsytelse).

LG skryter av at Gram 16 Pro bedre kan håndtere «avanserte AI-funksjoner som produktivitetsassistenter, tekst- og bildeoppretting med mer», så disse oppgavene vil bli fullført raskere og med bedre respons.

LG Gram 16 Pro vil lanseres i slutten av 2024, men vi har ennå ikke mottatt noen ytterligere detaljer om spesifikasjonene eller prisene – disse vil sannsynligvis bli avslørt snart.

(Image credit: LG)

Et stort ytelsesmessig fremskritt

I utgangspunktet sier LG at den oppdaterte Gram-laptopen er meget godt utstyrt for å håndtere Copilot og dens AI-funksjonalitet, spesielt AI-oppgaver som behandles lokalt på enheten. Dette inkluderer typiske oppgaver som kreasjon av bilder eller AI-drevet redigering, som er innebygd i Windows 11 Paint og Photos-appene. Generering av et bilder vil for eksempel gå betydelig raskere på en laptop med 120 TOPS.

Vi kan sette dette i perspektiv… Hvis du sammenligner den med Meteor Lake – den første generasjonen Core Ultra-prosessor – brukt i LG Gram Pro 16 utgitt tidligere i år, tilbød den prosessoren totalt 34 TOPS (hvorav 10 TOPS ble levert av NPU). Så Lunar Lake er ikke langt fra å firedoble AI-ytelsen, noe som selvfølgelig er et stort skritt fremover.

Den betydelig sterkere AI-ytelsen som Lunar Lake leverer, vil være spesielt viktig for Copilot+ PC-er og deres kjerne-AI-funksjoner som er avhengige av lokale oppgaver.