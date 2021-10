Game of Thrones' spinoff-serie House of the Dragon får en første illevarslende trailer

Det er offisielt. Game of Thrones' spinoff-serie House of the Dragon har fått sin første trailer, og den er akkurat så mørk og illevarslende som man kunne ønske seg.

«Guder. Konger. Ild. Blod», sier en ondskapsfull Matt Smith i løpet av det minuttlange klippet som avslører at vi kan vante oss kamper, banketter … og naturligvis massevis av flammer. «Drømmer gjorde oss ikke til konger. Drager gjorde det.»

Du kan se traileren nedenfor.

Smith blir å se i hovedrollen som Daemon Targaryen i den etterlengtede serien som bygger på George R.R. Martins roman Ild & Blod fra 2018. Den utspiller seg 200 år før begivenhetene i Game of Thrones.

House of the Dragon vil skildre bakgrunnen til Targaryen-dynastiet og de begivenhetene som førte frem til Targaryen-borgerkrigen, kjent som «Dragenes dans». Fortellingen utspiller seg etter at en ny konge i Westeros, Viserys Targaryen (spilt av Paddy Considine) har overtatt jerntronen.

Vi hadde litt kjennskap til denne HBO-serien på forhånd, ettersom studioet tidligere har fortalt litt om persongalleriet og hvem som skal gestalte rollefigurene. Men denne første traileren viser ikke bare tidligere offentliggjorte skuespillere, som Smith og Olivia Cooke, men avslører dessuten flere nye.

Slekten er verst

HBO har bekreftet at Wil Johnson vil spille Vaemond Velaryon, yngre bror av Coryls Velaryon (Steve Toussaint) og befalhavende i Velaryons flåte, mens John Macmillan spiller Laenor Velaryon, sønn av Corlys Velaryon og Rhaenys Targaryen (og dermd brorsønn av Vaemond).

Videre skal Savannah Steyn spille Laenors søster, Lady Laena Velayron, mens Theo Nate oppgis spennende nok også å skulle spille Laenor Velaryon. Det antar vi at betyr at en yngre versjon av denne skikkelsen også vil dukke opp i serien, kanskje gjennom tilbakeblikk.

(Image credit: HBO)

Det ser ikke ut til at Nate blir den eneste som deler sin rollefigur med en annen skuespiller. Han ble nylig fotografert sammen med Milly Alcock, som spiller en yngre utgave av Rhaenyra Targaryen – en rollefigur som også skal gestaltes av Emma D'Arcy.

Det er mange Targaryen-figurer å holde orden på, men også den opprinnelige Game of Thrones-serien var kjent for sine innviklede familieforhold. Dermed ser det ikke ut til at House of the Dragon vil avvike på dette punktet.

Forfatteren George R.R. Martin kommer dessuten til å bidra som ansvarlig produsent, så vi regner med at serien vil yte hans nylig produserte bøker rettferdighet.

Men premieredatoen, da? Det er tidligere sagt at den første sesongens ti episoder vil bli sendt i løpet av 2022, men traileren ga oss ingen nye opplysninger om dette. Vi håper og tror at serien vil komme til HBO Nordic i løpet av andre halvdel av 2022.