Slik ser du «House of the Dragon»: strøm «Game of Thrones»-forløperen, uansett hvor du befinner deg

Ingen dronning hadde noensinne sittet på Jerntronen før kong Viserys I Targaryen navnga prinsesse Rhaenyra Targaryen, hans førstefødte, som hans arvtaker – og familieættene Stark, Velaryon og Baratheon stilte seg bak herskeren av De syv kongedømmenes avgjørelse. Likevel var det ikke alle som var enige. Viserys yngre bror, prins Daemon Targaryen, stilte seg i opposisjon til tronarvingen, og da kongen ikke klarte å ratifisere overgangen gikk alle muligheter til en fredelig overføring av makten i vasken. Krig er uunngåelig.

House of the Dragon Premiere: Mandag, den 22. august Nye episoder: Hver mandag på HBO Max Skuespillere: Paddy Considine, Emma D’Arcy, Milly Alcock, Matt Smith, Olivia Cooke, Emily Carey, Rhys Ifans Strøm på nett: HBO Max (opens in new tab)

Familiefeider har en tendens til å gå over styr når Targaryan-familien er involvert. Ved å være Viserys arvtaker i en såpass ung alder, fikk prinsesse Rhaenyra aldri muligheten til å fremme sin egen sak, fremlegge sine egne argumenter for hvorfor hun burde sitte på Jerntronen, i kongerikets farligste posisjon (for ikke å snakke om den mest ukomfortable.)



På tross av hennes onkels status som dragerytter og den mest fryktede krigeren i Westeros, har hun likevel satt seg fore å ta tilbake det som rettmessig er hennes, koste hva det koste vil.



Siden denne TV-serien springer ut fra pennen til George R. R. Martin, skiftes karakterer ut raskere enn du kan si «Hodor». Bedre blir det ikke av at Alicent Hightower (Viserys I Targaryens andre hustru) og Rhaenys Targaryen (som ble forbigått i arverekkefølgen) nå konspirerer i de mørkeste hjørner av King's Landing.



Det er bare å finne frem popkornet og stålsette seg for svik, blod og bleket hår i dugelige mengder. Slik ser du «House of the Dragon», uansett hvor du befinner deg.

Når kommer det nye «House of the Dragon»-episoder?

Episode 1: Mandag den 22. august

Mandag den 22. august Episode 2: Mandag den 29. august

Mandag den 29. august Episode 3: Mandag den 5. september

Mandag den 5. september Episode 4: Mandag den 12. september

Mandag den 12. september Episode 5: Mandag den 19. september

Mandag den 19. september Episode 6: Mandag den 26. september

Mandag den 26. september Episode 7: Mandag den 3. oktober

Mandag den 3. oktober Episode 8: Mandag den 10. oktober

Mandag den 10. oktober Episode 9: Mandag den 17. oktober

Mandag den 17. oktober Episode 10: Mandag den 24. oktober

Slik ser du «House of the Dragon» på nett

(opens in new tab) I USA har «House of the Dragon» premiere på HBO søndag den 21. august klokken 21:00 (i tidssonen på østkysten.) I Norge har imidlertid den nye serien premiere på HBO Max først den 22. august. Nye episoder kommer natt til mandag, hver uke fremover mot sesongavslutningen den 24. oktober. Klikk deg videre her for å se «House of the Dragon» på HBO Max. (opens in new tab) Et abonnement på HBO Max koster 89 kroner i måneden. Du kan også velge å abonnere for et helt år av gangen, i så fall må du ut med 699 kroner i året –drøye 58 kroner i måneden.

Hvilke andre gode serier og filmer finnes på HBO Max?

Prisen på abonnementet er god, tatt i betraktning at du får adgang til et enormt bibliotek med underholdning fra øverste hylle. Vi nevner i fleng: «Westworld», «The Flight Attendant», prisvinnende animasjonsfilmer fra Studio Ghibli, DC Universe-serier som «Peacemaker» – for ikke å snakke om «Succession», «Mare of Easttown», «The Matrix Resurrections» og selvsagt alle episodene av «Game of Thrones».

Enheter som er kompatible med HBO inkluderer iPhone- og Android-telefoner (samt nettbrett), TV-er fra Samsung, Apple TV, PlayStation 4 og Xbox One, Chromecast, Chromebooks, samt bærbare og stasjonære PC-er.

Se «House of the Dragon»-traileren

Hvilke skuespillere er med i «House of the Dragon»?

King Viserys I Targaryen: Paddy Considine

Paddy Considine Princess Rhaenyra Targaryen: Emma D’Arcy

Emma D’Arcy Young Princess Rhaenyra Targaryen: Milly Alcock

Milly Alcock Prince Daemon Targaryen: Matt Smith

Matt Smith Lady Alicent Hightower: Olivia Cooke

Olivia Cooke Young Alicent Hightower: Emily Carey

Emily Carey Ser Otto Hightower: Rhys Ifans

«House of the Dragon»: Når og hvor foregår serien?

Den verste vinteren i manns minne er et stykke unna i «House of the Dragon», gitt at det er snakk om en historie som foregår 200 år før Daenerys Targaryens dro fra Essos til Westeros for å gjøre krav på Jerntronen, i «Game of Thrones».

Vi befinner oss i en tid med fred i De syv kongerikene, under kong Viserys I Targaryens styre, den femte i sin slekt til å besitte Jerntronen.

Selv om Targaryen-familien er mektig er slekten likevel sårbar, og Viserys' feilslåtte forsøk på å blidgjøre alle rundt ham vil vise seg å bli fatalt.