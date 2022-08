HBO Max og Discovery+ legges ned – ny kombinert strømmetjeneste lanseres i 2024

Navnet er nytt, men selskapet er gammelt. Warner Bros. Discovery (WBD) har lagt frem planer om å kombinere HBO Max og Discovery+ til én enkelt strømmetjeneste.



I en presentasjon (opens in new tab) myntet på investorer og andre interessenter annonserte JB Perrette, sjef for strømming i WBD, en ambisjon om å lansere en ny strømmetjeneste i USA i 2023.



Tjenesten, som foreløpig ikke har noe navn, skal samle de enorme mengdene innhold tilhørende WarnerMedia og Discovery Inc. under én og samme paraply, og tilby «[…] noe for alle i husstanden», ifølge Perrette. Per nå har WBD blant annet HBO, CNN, DC Comics, Discovery Channel, Food Network, HGTV, Magnolia Network, OWN, TBS og TNT i sin portefølje.

«Til syvende og sist var det å samle alt innholdet sammen den eneste muligheten vi så for å gjøre dette til en bærekraftig bedrift», fortalte Perrette til analytikere.



Den nye strømmetjenesten skal være klar til lansering i løpet av sommeren 2023 i USA (med andre ord, mellom juni og september), før ferden går til Latin-Amerika senere samme år. Europeiske land som per nå har HBO Max skal konverteres innen tidlig 2024.



Noe nytt navn ble ikke nevnt under WBD-presentasjonen, og prisen fikk vi heller ikke høre noe om. Perrette understrekte imidlertid at selskapet nå «[…] utforsker hvordan man kan nå kunder i det gratis- og reklamebaserte segmentet» – noe som ymter om at et gratisabonnement er på trappene, i tillegg til de ulike formene for betalabonnementer som allerede finnes i Discovery+ og HBO Max.

Fremtidige sesonger av «Succession» vil antakeligvis være å finne på den nye strømmetjenesten. (Image credit: HBO)

I et forsøk på å presentere den nye strømmetjenesten som et bedre alternativ enn det inneværende, utbroderte Perrette med det følgende: «HBO Max har et konkurransedyktig sett med funksjoner, men har hatt problemer med ytelse og kundeforhold. Discovery+ har på sin side en ytelse i toppsjiktet og svært fornøyde kunder, men færre funksjoner. Vår kombinerte tjeneste vil fokusere på å levere det beste fra begge.»



Per mars 2022 hadde HBO og HBO Max samlet 77 millioner abonnenter. Legger man til kundene fra Discovery+, så ender man opp med en samlet kundebase på 92 millioner mellom de to plattformene.

Etter sammenslåingen og lanseringen av den nye strømmetjenesten håper WBD at abonnentskaren skal nå 130 millioner på verdensbasis, innen 2025. Til sammenligning kan vi nevnte at Netflix, i skrivende stund, har rett i underkant av 221 millioner abonnenter, mens Disney+ ligger på rundt 140 millioner.