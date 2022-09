«The Last of Us»: Apokalypsen er å finne i den første traileren til HBO-storserien basert på PlayStation-klassikeren

Den første traileren til «The Last of Us», den etterlengtede TV-serie-adaptasjonen av Naughty Dogs enormt populære spillserie, er nå å finne på nett. Klikk under for å se traileren.

Serien, som ble annonsert i mars 2020, føres an av Pedro Pascal («The Mandalorian») og det britiske stjerneskuddet Bella Ramsey. Historien finner sted 20 år etter at den moderne sivilisasjon har gått under på grunn av et dødelig virus.



Vi følger Joel, i Pascals skikkelse, en garvet og nummen overlevende som tar på seg oppgaven å eskorte Ellie (Ramsey) gjennom skrekkelige karantinesonee, på jakt etter The Fireflies, en organisasjon som prøver å skape en kur for viruset. Duoen må sammen reise på tvers av USA, der partnerskapet settes på prøve i møte med ekstreme farer.

Det forventes at serien stort sett kommer til å følge historien i førstespillet, men at enkelte elementer fra 2020-oppfølgeren vil dukke opp underveis. Neil Druckmann, en av sjefsutviklerne hos Naughty Dog, som nå fungerer som medskaper og manusforfatter for TV-serien, har tidligere ymtet om at enkelte episoder kommer til å «[...] avvike stort» fra kildematerialet.



Budsjettet er på over 155 millioner dollar, og serien er en av HBOs virkelige storsatsinger i 2023. Med på laget er også «Chernobyl»-skaper Craig Mazin, som sammen med Druckmann står bak spakene.

I tillegg til Pascal og Ramsey, finner vi i besetningen Merle Dandridge, Gabriel Luna, Nico Parker, Anna Torv, Nick Offerman og Storm Reid.



Traileren, som ble lansert i forbindelse med The Last of Us-dagen (en dag som feirer selve spillet, og alt det omkringliggende som spillet har ført til), avslører pent lite når det gjelder lanseringsdato, annet enn at det hele skal ende opp på HBO Max en gang i 2023.



Det kan være vanskelig å planlegge serieproduksjon for tiden, særlig nå som HBO-eiere Warner Bros. Discovery overstadig veiver rundt med sparekniven, men det forventes likevel at påfølgende sesonger er på vei, og at «The Last of Us» ikke kommer til å ende opp som en enkeltstående mini-serie.