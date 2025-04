Motorola kan ha planer om en rimelig Apple Watch-konkurrent

Nye dingser fra Motorola kan dukke opp veldig snart

Moto Watch Fit ser ut til å bli lik Apple Watch

Et par Moto Loop-ørepropper vises også i lekkasjen

I følge en ny avsløring fra den kjente tipseren @evleaks, er Motorola i ferd med å lansere to nye produkter: en smartklokke kalt «Moto Watch Fit» og et par trådløse ørepropper kalt «Moto Loop Earbuds». Det eneste lekkasjen tilbød var et bilde, så informasjon om pris eller lanseringsdato mangler for øyeblikket.

Motorola har tidligere våget seg inn i begge disse produktkategoriene med for eksempel Moto Watch 40 og Motorola Moto Buds+, men de to produktene vist i denne lekkasjen ser ut til å skille seg noe fra tidligere modeller.

Fremfor alt skiller Moto Loop-øretelefonene seg ut med sitt åpne, sirkulære design. Siden det er Motorola, vil prisen sannsynligvis være lav og verdien for pengene høy – ​​men alle som leter etter absolutt førsteklasses lyd, må nok se seg om etter noe annet.

En konkurrent til Apple Watch

Basert på designet til Moto Watch Fit, med sin firkantede skjerm og stoffreim, ser det ut som om modellen er ment å konkurrere direkte med Apple Watch – muligens spesielt med Apple Watch SE 2, som har en veiledende pris på 3 100 kroner.

Motorolas nyeste smartklokke, Moto Watch 40, ble lansert i fjor og har en lang, smal, rektangulær 1,57-tommers skjerm, opptil 10 dagers batteritid og funksjoner som pulsovervåking og søvnsporing.

Moto Watch 40 koster rundt tusenlappen, så hvis Moto Watch Fit skulle bli enda billigere enn det, ville den blitt et skikkelig røverkjøp – men den kan også bli betydelig dyrere, samtidig som den fortsatt er billigere enn de beste Apple Watch-modellene.

Med tanke på skjermen vi ser i lekkasjen, ser det ut som Motorola igjen bruker sin egen programvare i klokken. Som med tidligere modeller skal den være kompatibel med både Android-telefoner og iPhone.

