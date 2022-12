Beste Motorola mobil 2022

Included in this guide:

I listen over beste Motorola mobil vil du finne modeller i flere ulike budsjettklasser, fra flaggskipene i Motorola Edge-serien, sammenleggbare modeller i Razr-serien, til billigere telefoner som G- og E-serien.

Motorola lager gode telefoner og du kan i blant finne dem igjen på våre lister over beste Android-mobiler (Åpnes i ny fane) og beste billige mobiler (Åpnes i ny fane).

Beste Motorola mobil

Vinnerne av vår Motorola mobil-test

1. Motorola Edge 30 Ultra Den beste Motorola mobilen akkurat nå Spesifikasjoner Lansert: September 2022 Vekt: 198.5 g Mål: 161.8 x 73.5 x 8.4 mm OS: Android 12 Skjermstørrelse: 6.67" Oppløsning: 1080 x 2400 Prosessor: Snapdragon 8+ Gen 1 RAM: 8 GB/12 GB Lagringsplass: 128 GB / 256 GB / 512 GB Batteri: 4610 mAh Baksidekameraer: 200 MP + 12 MP + 50 MP Frontkamera: 60 MP Grunner til å kjøpe + Førsteklasses design + Lynrask lading Grunner til ikke å kjøpe - 200 MP er unødvendig - Zoom-kameraet kunne ha vært kraftigere

Motorola Edge 30 Ultra gir deg overraskende mye for pengene til å være selskapets flaggskipsmodell. Snapdragon 8 Plus Gen 1-prosessoren gir suveren ytelse - også for gaming. Oppdateringsfrekvensen er på 144 Hz og skjermen er en flott 6.67" FHD+. Mobilen er i glass med metallramme rundt, så den ser både dyr og førsteklasses ut.

200 MP kamera er kanskje ikke nødvendig, men det høres i det minste stilig ut - og bildene blir selvsagt veldig gode.

Mobilen lades utrolig raskt ved 125 W.

Les vår test av Motorola Edge 30 Ultra på engelsk

2. Moto G22 Beste billige Motorola mobil Spesifikasjoner Vekt: 185 g Mål: 164 x 75 x 8.5 mm OS: Android 12 Skjermstørrelse: 6.5" Oppløsning: 720 x 1600 Prosessor: Mediatek MT6765V/CB Helio G37 RAM: 4 GB Lagringsplass: 64 GB / 128 GB Batteri: 5000 mAh Baksidekameraer: 50 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP Frontkamera: 16 MP Grunner til å kjøpe + Solid konstruert + God batterikapasitet Grunner til ikke å kjøpe - Svak oppløsning - Enkle kameraer

Moto G100 og G200 er teknisk sett en del av Motorolas budsjett-serie, men det er G22 som er det beste valget som faktisk er billig. Dette er telefonen for deg som ikke trenger de råeste spesifikasjonene, men kun er på utkikk etter en rimelig mobil.

Spesielt to ting utmerker seg: Holdbarhet og lang batteritid. Og det er ganske avgjørende ting for en mobil. Når telefonen heller ikke koster veldig mye er dette en ganske god investering.

Motorola har tatt noen snarveier for å kutte prisen, skjermen er ikke av de beste, det er ingen støtte for 5G og kameraene er ikke av toppklasse. Men for hverdagsbruk fungerer G22 aldeles utmerket.

Les vår test av Moto G22 på engelsk

3. Motorola Razr 2022 En Motorola-mobil som skiller seg ut Spesifikasjoner Lansert: August 2022 Vekt: 200g Mål: 167.0 x 79.8 x 7.6 mm (åpen) 86.5 x 79.8 x 17 mm (lukket) OS: Android 12 Skjerm: 6.7" Oppløsning: 1080 x 2400 Prosessor: Snapdragon 8+ Gen 1 RAM: 8 GB / 12 GB Lagringsplass: 128 GB / 256 GB / 512 GB Batteri: 3500 mAh Baksidekameraer: 50 MP + 13 MP Frontkamera: 32 MP Grunner til å kjøpe + God batteritid + Brettekanten er nesten usynlig Grunner til ikke å kjøpe - Ytelsesproblemer - Dyr

Motorola Razr 2022 har en 6.7" HD+ pOLED skjerm som ser fantastisk ut, og bretten er nesten usynlig. Mobilen er ment for multitasking og media, og ser stilig ut - og er altså sammenleggbar.

144 Hz bildefrekvens burde ment at Razr 2022 var ideel for gaming, men Snapdragon 8 Plus Gen 1-chippen presterer ikke på topp i våre tester. Et eller annet er ikke optimalisert i denne telefonen.

På tross av dette er Motorola Razr 2022 fortsatt lokkende, takket være det rene designet, god batteritid (til sammenleggbar mobil å være) og de overraskende gode kameraene.

Les vår test av Motorola Razr 2022 på engelsk

4. Motorola Moto G82 Mediafokusert mobil du har råd til Spesifikasjoner Lansert: Mai 2022 Vekt: 173 g Mål: 160.9 x 74.5 x 8 mm OS: Android 12 Skjerm: 6.6" Oppløsning: 1080 x 2400 Prosessor: Snapdragon 695 RAM: 6 GB / 8 GB Lagringsplass: 128 GB Batteri: 5000 mAh Baksidekameraer: 50 MP + 8 MP + 2 MP Frontkamera: 16 MP Grunner til å kjøpe + Levende OLED-skjerm + Stereo høyttalere Grunner til ikke å kjøpe - Ikke de beste kameraene - Svak video

Motorola Moto G82 tilbyr litt mer enn andre mobiler i denne prisklassen, takket være en 6.6" 120 Hz full HD OLED-skjerm og et velfungerende Androidsystem.

Telefonen har stereo høyttalere som er perfekt for deg som vil se film og serier på mobilen. I tillegg har Moto G82 en 3.5" inngang for hodetelefoner.

Qualcomm Snapdragon 695 chipsettet kunne vært litt raskere, men Motorola Moto G82 er en solid modell. Kameraene har gode spesifikasjoner, men sliter litt i mørket.

Ladetiden er god og et 5000 mAh-batteri liker vi veldig godt.

Les vår test av Motorola Moto G82 på engelsk

5. Moto G200 En av de kraftigste i mellomsegmentet Spesifikasjoner Lansert: November 2021 Vekt: 202 g Mål: 168.1 x 75.5 x 8.9mm OS: Android 11 Skjerm: 6.8" Oppløsning: 1080 x 2460 Prosessor: Snapdragon 888 Plus RAM: 8 GB Lagringsplass: 128 GB / 256 GB Batteri: 5000 mAh Baksidekameraer: 108 MP + 8 MP + 2 MP Frontkamera: 16 MP Grunner til å kjøpe + Masse prosessorkraft + Solid design Grunner til ikke å kjøpe - Skjermen er kun LCD - Vanskelig å bruke med kun én hånd

Moto G200 ligger midt mellom budsjett- og mellomsegmentet, men er rimeligere enn de fleste andre mobiler med samme spesifikasjoner. Du får en stor skjerm, gigantisk batteri, kraftig chip og høyoppløsnings-kamera - i tillegg til 5G.

Da vi testet telefonen ble vi overrasket over hvor mange funksjoner og muligheter modellen ga oss, spesielt med tanke på prisen.

Noen kompromisser trekker ned, skjermen er LCD i stedet for OLED, 33 W lading er tregere enn hos mange andre mobiler og størrelsen kan være litt for voldsom for noen.

Det ødelegger ikke totalinntrykket, som er at dette er en kvalitetsmobil til en god pris.

Les vår test av Moto G200 på engelsk

Dagens beste priser på Motorola Moto G200

6. Motorola Moto G62 5G Motorola mobil som gir deg mye for pengene Spesifikasjoner Lansert: Juni 2022 Vekt: 184 g Mål: 161.8 x 74 x 8.6 mm OS: Android 12 Skjerm: 6.5" Oppløsning: 1080 x 2400 Prosessor: Snapdragon 480+ RAM: 4GB Lagringsplass: 128 GB Batteri: 5000 mAh Baksidekameraer: 50 MP + 8 MP + 2 MP Frontkamera: 16 MP Grunner til å kjøpe + Rimelig 5G + God 120Hz skjerm Grunner til ikke å kjøpe - Treg lading - Ikke så bra bilder

Om du vil ha 5G uten å betale for mye er Motorola G62 et godt valg. Mobilen er av plast og er ikke den stiligste modellen på markedet. Skjermen er 6.5" 120 Hz full HD+ IPS LCD og du kan koble til hodetelefoner.

Chippen Snapdragon 480 Plus er ikke blant de nyeste, men Android 12 fungerer fint. Kameraet er på 50 MP, men bildekvaliteten er ikke toppklasse.

Det er ikke en perfekt telefon, men du får 5G til en overkommelig pris.

Les vår test av Motorola G62 på engelsk

7. Motorola Edge 20 Pro Motorolas premiummodell Spesifikasjoner Lansert: August 2021 Vekt: 185 g Mål: 163 x 76 x 8mm OS: Android 11 Skjerm: 6.7" Oppløsning: 1080 x 2400 Prosessor: Snapdragon 870 RAM: 6 GB / 8 GB / 12 GB Lagringsplass: 128 GB / 256 GB Batteri: 4500 mAh Baksidekameraer: 108 MP + 8 MP + 16 MP Frontkamera: 32 MP Grunner til å kjøpe + God batteritid + Høy bildefrekvens Grunner til ikke å kjøpe - Veldig stor - Du får mer for pengene med andre modeller

Motorolas toppmodell i 2021 var Edge 20 Pro, en fullspekket mobil til en fullspekket pris. Det er en god telefon, men ikke perfekt. G200 gir deg mange av de samme funksjonene til en lavere pris.

En god skjerm og lang batteritid skiller seg positivt ut, men vi har litt problemer med størrelsen og en vanskelig tilgjengelig fingeravtrykksleser på siden. Ladetiden er ikke god nok og kameraprogramvaren skuffet oss.

Det er som sagt en god telefon, men vi hadde ventet oss enda mer fra en mobil i denne prisklassen.

Les vår test av Motorola Edge 20 Pro på engelsk

8. Motorola Defy En god robust Motorola mobil Spesifikasjoner Lansert: Juli 2021 Vekt: 232 g Mål: 169.8 x 78.2 x 10.9mm OS: Android 10 Skjerm: 6.5" Oppløsning: 720 x 1600 Prosessor: Snapdragon 662 RAM: 4 GB Lagringsplass: 64 GB Batteri: 5000 mAh Baksidekameraer: 48 MP + 2 MP + 2 MP Frontkamera: 8 MP Grunner til å kjøpe + Tåler en trøkk + 2 års garanti Grunner til ikke å kjøpe - Ikke rask ytelse - USB-porten står åpen

Motorola Defy er ikke en typisk Motorola mobil. Det er en telefon laget for å tåle en trøkk, gjerne utendørs, og har beskyttelse mot vann, stort batteri og mulighet til å feste på halsbånd.

Mobilen ble markedsført for folk på farten, gjerne sykkelbud eller byggarbeidere. Og det virker som den gjør jobben, og med 2 års garanti kan du føle deg trygg på holdbarheten.

Som telefon er den ikke perfekt, den har ikke mye prosessorkraft så du får ikke spilt alt for mange av de nyere spillene med krevende grafikk. Kameraene er heller ikke de beste.

Men om du vil ha en telefon som tåler litt hard behandling, da kan du fint velge denne.

Les vår test av Motorola Defy på engelsk

9. Moto G100 En eldre, men fortsatt god Motorola mobil Spesifikasjoner Lansert: Mars 2021 Vekt: 207 g Mål: 168.4 x 74 x 9.7mm OS: Android 11 Skjerm: 6.7" Oppløsning: 1080 x 2520 Prosessor: Snapdragon 870 RAM: 8 GB / 12 GB Lagringsplass: 128 GB / 256 GB Batteri: 5000 mAh Baksidekameraer: 64 MP + 16 MP + 2 MP + ToF Frontkamera: 16 MP + 8 MP Grunner til å kjøpe + Masse prosessorkraft + Gode kameraer Grunner til ikke å kjøpe - Du må kjøpe med en dokkingstasjon - Stor

Det er kanskje litt rart å kalle en telefon fra begynnelsen av 2021 for gammel, men med G200 på markedet er jo faktisk Moto G100 en eldre modell.

Dette er en god telefon i budsjettklassen. Den har rask prosessor, gode kameraer, stort batteri og en brukervennlig fingeravtrykksleser.

Det store irritasjonsmomentet er at du må kjøpe med en dokkingstasjon for å bruke "Ready For" - et system som lar deg koble mobilen til ekstern skjerm. Det er interessant for noen, men det er unødvendig med en ekstra enhet du sjelden har bruk for.

Det er en god mobiltelefon og om "Ready For" er relevant, er det definitivt verdt pengene.

Les vår test av Moto G100 på engelsk

10. Motorola Edge Plus Den siste virkelige premiummobilen fra Motorola Spesifikasjoner Lansert: April 2020 Vekt: 203 g Mål: 161.1 x 71.4 x 9.6mm OS: Android 10 Skjerm: 6.7" Oppløsning: 1080 x 2340 Prosessor: Snapdragon 865 RAM: 12 GB Lagringsplass: 256 GB Batteri: 5000 mAh Baksidekameraer: 108 MP + 16 MP + 8 MP + ToF Frontkamera: 25 MP Grunner til å kjøpe + Suveren skjerm + Kraftig ytelse Grunner til ikke å kjøpe - Zoom-kameraet er ikke det beste - Dyr

Motorola Edge Plus er den eldste telefonen på listen, men vi har beholdt den ettersom dette var den siste virkelige premiummodellen selskapet ga ut - med en pris som også er premium.

Da vi testet mobilen satte vi stor pris på den glimrende skjermen og imponerende spesifikasjoner, den kunne måle seg med tilsvarende modeller fra både Samsung og iPhone.

I disse dager er flere andre Motorola-modeller nesten like bra, men Edge Plus har den beste skjermen vi har sett.

Designet er stilig og telefonen både ser ut som og føles som en toppklassemodell.

Les vår test av Motorola Edge Plus på engelsk

Hvordan velge den beste Motorola mobilen Det første du må tenke på er hvor mye du vil bruke på mobiltelefonen. Motorola har modeller i flere prisklasser, så bestem deg for et prisnivå og se hva som finnes tilgjengelig. Selv om vi har rangert Motorolas telefoner etter vår smak kan du trygt velge modeller lenger ned på listen - det er fortsatt gode mobiler. Om du har god råd kan Edge- eller Razr-serien være naturlige valg. Om du ikke vil bruke for mye penger, er G-serien et godt alternativ. Deretter bør du tenke over hvilke funksjoner du vil ha. Trenger du et kamera i toppklassen? En telefon som tåler en trøkk? Høyoppløst skjerm? Lang batteritid? Rask lading? Vi har gått gjennom disse punktene i våre tester, men G-serien gir deg grei ytelse på det meste, mens de dyrere modellene naturligvis imponerer enda mer. En viktig faktor er hvor avhengig du er av å ha nyeste operativsystem. Motorola holder ikke alltid modellene sine oppdatert med det nyeste fra Android, så enkelte eldre modeller har ikke seneste versjon. Om ingen av Motorolamodellene tilfredsstiller kravene dine, kan du i stedet ta en titt på våre topplister over beste Android-mobiler (Åpnes i ny fane) eller beste iPhone (Åpnes i ny fane).