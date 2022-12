Beste Sony mobil 2022: finn den rette Xperia for deg

Included in this guide:

Beste Sony mobil finner du blant modeller som ofte koster litt mer, men som er verdt investeringen. Sony Xperia 1 IV og Sony Xperia 5 IV er eksempler på telefoner som koster litt, men som gir deg mye for pengene.

Sony har også telefoner i lavere prisklasser, så se gjennom vår toppliste for å finne modellen som passer deg best.

Beste Sony mobil

Beste Sony mobil

(Image credit: Future)

1. Sony Xperia 1 IV Den ultimate Sony-mobilen Spesifikasjoner Lansert: Juni 2022 Vekt: 185 g Mål: 165 x 71 x 8.2mm OS: Android 12 Skjerm: 6.5" Oppløsning: 1644 x 3840 Prosessor: Snapdragon 8 Gen 1 RAM: 12 GB Lagringsplass: 256 GB / 512 GB Batteri: 5000 mAh Baksidekameraer: 12 MP + 12 MP + 12 MP + 0.3 MP Frontkamera: 12 MP specifications Condition Ny Dagens beste tilbud Les mer hos ice (Åpnes i ny fane) Les mer hos ice (Åpnes i ny fane) Les mer hos Dustin home (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Smidig optisk zoom + Kan filme i 4K 120fps Grunner til ikke å kjøpe - Ustabil fingeravtrykksleser - Dyr

Sony Xperia 1 IV er svinedyr, men tilbyr noen unike funksjoner som gjør den perfekt for fotografering og innholdsproduksjon. Et av høydepunktene er kontinuerlig optisk zoom mellom 3.5x og 5.2x uten at du trenger å bruke digital zoom.

Video kan tas i 4K og 120 fps, telefonen fungerer som gamingmobil, den har bra batteri og en flott 6.5" skjerm.

Fingeravtrykksleseren er ikke den beste, men som mediatelefon er Sony Xperia 1 IV suveren. Du får også en 3.5mm port for hodetelefoner.

En premiummobil til premiumpris.

Les vår test av Sony Xperia 1 IV (Åpnes i ny fane) på engelsk

(Image credit: Basil Kronfli)

2. Sony Xperia 5 IV Sonys beste kompakte mobil Spesifikasjoner Lansert: September 2022 Vekt: 172 g Mål: 156 x 67 x 8.2mm OS: Android 12 Skjerm: 6.1" Oppløsning: 1080 x 2520 Prosessor: Snapdragon 8 Gen 1 RAM: 8 GB Lagringsplass: 128 GB Batteri: 5000 mAh Baksidekameraer: 12 MP + 12 MP + 12 MP Frontkamera: 12 MP Dagens beste tilbud Les mer hos Dustin home (Åpnes i ny fane) Les mer hos ice (Åpnes i ny fane) Les mer hos Komplett (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Glimrende skjermkvalitet + Lang batteritid Grunner til ikke å kjøpe - Dyr til 128 GB å være - Savner noen zoom-funksjoner

Sony Xperia 5 IV er ganske lik Sony Xperia 1 IV, men til en lavere pris. På mange områder er 5 IV bedre, spesielt med tanke på det kraftige 5000 mAh-batteriet.

Skjermen er også veldig god. Sony har endelig fått på plass trådløs lading og telefonen er generellt kraftfull og smidig.

Kameraet kunne vært bedre og et par andre småting trekker ned, men totalt sett er dette en suveren, kompakt mobil du vil sette stor pris på.

Les vår test av Sony Xperia 5 IV (Åpnes i ny fane) på engelsk

(Image credit: TechRadar)

3. Sony Xperia 1 III Sonys beste eldre mobil Spesifikasjoner Lansert: August 2021 Vekt: 186 g Mål: 165 x 71 x 8.2mm OS: Android 11 Skjerm: 6.5" Oppløsning: 1644 x 3840 Prosessor: Snapdragon 888 RAM: 12 GB Lagringsplass: 256 GB / 512 GB Batteri: 4500 mAh Baksidekameraer: 12 MP + 12 MP + 12 MP + 0.3 MP Frontkamera: 8 MP specifications Storage Size 128GB Condition Ny Dagens beste tilbud Les mer hos ice (Åpnes i ny fane) Les mer hos Elkjøp (Åpnes i ny fane) Les mer hos CDON NO (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Glimrende batteritid + Suveren skjerm Grunner til ikke å kjøpe - Vrien å håndtere for noen - Ingen fingeravtrykkssensor på skjermen

Sony Xperia 1 III er fortsatt en av de beste telefonene Sony har produsert. Det er den første mobilen med 4K 120 Hz oppløsning, noe som kanskje ikke er helt nødvendig, men det er uansett imponerende. Skjermen er en imponerende 6.5" OLED, faktisk en av de beste skjermene du kan finne på en mobil.

Batteritiden slår de fleste konkurrerende merker, selv om kapasiteten på 4500 mAh er lavere enn hos mange andre.

Telefonens 3.5mm port for hodetelefoner er en liten detalj som kan være svært avgjørende for mange, i tillegg til kraftig ytelse, gode kameraer med optisk zoom.

Det er ingen fingeravtrykksleser og det slanke designet passer kanskje ikke for alle. Uansett er dette en av de beste telefonene fra 2021 - og koster deretter...

Les vår test av Sony Xperia 1 III (Åpnes i ny fane) på engelsk

(Image credit: Future)

4. Sony Xperia 10 IV Mye for pengene Spesifikasjoner Vekt: 161 g Mål: 153 x 67 x 8.3mm OS: Android 12 Skjerm: 6.0" Oppløsning: 1080 x 2520 Prosessor: Snapdragon 695 5G RAM: 6 GB Lagringsplass: 128 GB Batteri: 5000 mAh Baksidekameraer: 12 MP + 8 MP + 8 MP Frontkamera: 8 MP specifications Storage Size 128GB Screen Type OLED Condition Ny Dagens beste tilbud Les mer hos CDON NO (Åpnes i ny fane) Les mer hos ComputerSalg (Åpnes i ny fane) Les mer hos Proshop.no (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Avanserte kamerafunksjoner + Glimrende batteritid Grunner til ikke å kjøpe - Middels ytelse - 60Hz skjerm

Sony Xperia 10 IV er en av billigmodellene i 2022, men har masse å by på. Telefonen føles robust, skjermen er en god 6" OLED som ser veldig bra ut selv med kun 60 Hz bildefrekvens.

De tre kameraene på baksiden tar gode bilder med 2 x optisk zoom, 12 MP hovedlinse, 8 MP telefoto og 8 MP ultrawide.

Ytelsen er akkurat passe, men først og fremst er det en stilig mobiltelefon du stolt kan vise frem.

Les vår test av Sony Xperia 10 IV (Åpnes i ny fane) på engelsk

(Image credit: TechRadar)

5. Sony Xperia 5 III God ytelse i kompakt form Spesifikasjoner Lansert: April 2021 Vekt: 168g Mål: 157 x 68 x 8.2mm OS: Android 11 Skjerm: 6.1" Oppløsning: 1080 x 2520 Prosessor: Snapdragon 888 RAM: 8 GB Lagringsplass: 128 GB / 256 GB Batteri: 4500 mAh Baksidekameraer: 12 MP + 12 MP + 12 MP Frontkamera: 8 MP specifications Storage Size 256GB Condition Ny Dagens beste tilbud Les mer hos ice (Åpnes i ny fane) Les mer hos Elkjøp (Åpnes i ny fane) Les mer hos Proshop.no (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Glimrende ytelse + Godt trippel-kamera system + Bra batteritid Grunner til ikke å kjøpe - Ingen trådløs lading - Dyr

Sony Xperia 5 III satser på en bredere filmopplevelse. Det er en glimrende mobil med god ytelse og et suverent tre-kamera-system på baksiden.

Vi savner noen detaljer som trådløs lagring og litt mindre klarhet i skjermen, med fokuset er altså først og fremst på media strømming - hvor til og med lyden har fått ekstra oppmerksomhet.

Les vår test av Sony Xperia 5 III (Åpnes i ny fane) på engelsk

(Image credit: TechRadar)

6. Sony Xperia 5 II Xperia 1 II i miniatyr Spesifikasjoner Lansert: Oktober 2020 Vekt: 163 g Mål: 158 x 68 x 8mm OS: Android 10 Skjerm: 6.1" Oppløsning: 1080 x 2520 Prosessor: Snapdragon 865 RAM: 8 GB Lagringsplass: 128 GB / 256 GB Batteri: 4000 mAh Baksidekamera: 12 MP + 12 MP + 12 MP Frontkamera: 8 MP Dagens beste tilbud Les mer hos Elkjøp (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Gode kameraer + God 120Hz skjerm Grunner til ikke å kjøpe - Dyr - Gammeldags låseknapp

Sony Xperia 5 II er en mindre og billigere versjon av Xperia 1 II. Det er noen forskjeller i tillegg til størrelsen, men det viktigste er på plass og balansen mellom pris og ytelse er bedre hos denne modellen.

Skjermen er en glimrende 6.1" 1080 x 2520 OLED med 120 Hz bildefrekvens. Dette er bedre enn hos Xperia 1 II.

Tre kameralinser, med 12 MP i hovedkameraet, ultrawide og telefoto-linser sikrer gode fotografier. Snapdragon 865 chippen fungerer utmerket og størrelsen gjør dette til en komfortabel modell.

Les vår test av Sony Xperia 5 II (Åpnes i ny fane) på engelsk

(Image credit: TechRadar)

7. Sony Xperia 1 II Fortsatt en av Sonys beste mobiler Spesifikasjoner Lansert: Mai 2020 Vekt: 181.4 g Mål: 165.1 x 71.1 x 7.6 mm OS: Android 10 Skjerm: 6.5" Oppløsning: 1644 x 3840 Prosessor: Snapdragon 865 RAM: 8 GB Lagringsplass: 256 GB Batteri: 4000 mAh Baksidekameraer: 12 MP + 12 MP + 12 MP Frontkamera: 8 MP Grunner til å kjøpe + Nydelig skjerm + 3.5mm port for hodetelefoner Grunner til ikke å kjøpe - Ukomfortabel i hånda - Dyr

Sony Xperia 1 II viser at Sony lytter til kundenes tilbakemeldinger, denne mobilen har kvittet seg med irritasjonsmomenter fra tidligere modeller - i tillegg til å få noen nye funksjoner.

The Xperia 1 II - som skal uttales "One Mark Two" - har en imponerende 4K-skjerm i 21:9-format, tre kameraer på baksiden som tar glimrende bilder og lang batteritid (som dermed løser et av de største problemene med eldre Xperia-mobiler).

Prisen er høy og telefonen er kanskje for stor for mange, men om du ser bort fra dette er Xperia 1 II en av de beste Sony-telefonene du kan få tak i.

Les vår test av Sony Xperia 1 II (Åpnes i ny fane) på engelsk

(Image credit: TechRadar)

8. Sony Xperia 10 III Telefonen med et bredere perspektiv Spesifikasjoner Lansert: April 2021 Vekt: 169 g Mål: 154 x 68 x 8.3 mm OS: Android 11 Skjerm: 6.0" Oppløsning: 1080 x 2520 Prosessor: Snapdragon 690 5G RAM: 6 GB Lagringsplass: 64 GB / 128 GB Batteri: 4500 mAh Baksidekameraer: 12 MP + 8 MP + 8 MP Frontkamera: 8MP specifications Storage Size 128GB Condition Ny Dagens beste tilbud Les mer hos Elkjøp (Åpnes i ny fane) Les mer hos Proshop.no (Åpnes i ny fane) Les mer hos CDON NO (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Bra widescreen-skjerm + Litt liten Grunner til ikke å kjøpe - Dårlige kameraer - Treg lading

Sony Xperia 10 III er en usedvanlig solid mobil, takket være bruken av Gorilla Glass 6 og IP 68/65 vannresistanse. Skjermen er en god 6" OLED og 21:9-formatet er kanskje litt uvant, men fungerer godt til film eller lengre lesestunder.

Kameraene er dessverre ikke så gode som vi trodde, det samme gjelder telefonens ytelse. Men batteritiden setter vi pris på.

Xperia 10 III er en vanntett telefon med god holdbarhet, men ikke så veldig mye annet.

Les vår test av Sony Xperia 10 III (Åpnes i ny fane) på engelsk

(Image credit: Future)

9. Sony Xperia 5 Mini Xperia 1 Spesifikasjoner Lansert: Oktober 2019 Vekt: 164 g Mål: 158 x 68 x 8.2mm OS: Android 9 Skjerm: 6.1" Oppløsning: 1080 x 2520 Prosessor: Snapdragon 855 RAM: 6 GB Lagringsplass: 128 GB Batteri: 3140 mAh Baksidekameraer: 12 MP + 12 MP + 12 MP Frontkamera: 8 MP Grunner til å kjøpe + God størrelse for enhåndsbruk + Imponerende prosessorytelse Grunner til ikke å kjøpe - Ustabil fingeravtrykksleser - Litt kjedelig skjerm

Xperia 1 var Sonys flaggskip i 2019, men må se seg slått av Sony Xperia 5.

Litt mindre skjermstørrelse, og litt mindre skarpe bilder, men dette er en god telefon med 449 piksler per tomme på 1080 x 2520.

Xperia 5 matcher Xperia 1 på det meste: 21:9 formatet passer fortsatt glimrende for film, Snapdragon 855 chipset og 6 GB RAM gir god ytelse, lagringskapasiteten er den samme og trippel-kamera-løsningen er fortsatt på plass.

Batteritiden er litt bedre og prisen litt lavere. Sony Xperia 5 er et veldig godt valg for deg som vil ha en toppmobil fra Sony uten å betale dyrt for en nyere modell.

Les vår test av Sony Xperia 5 (Åpnes i ny fane) på engelsk