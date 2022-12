Beste Nokia mobiltelefon 2022: finn din favoritt fra Nokia

REASONS TO AVOID

Beste Nokia mobiltelefon vil du finne blant modeller i mellomsegmentet. Selskapet lanserer ikke mange modeller, men de som kommer på markedet er verdt å vurdere.

Listen består av de beste Nokia mobiltelefonene vi har testet, alt fra den eldre og suverene Nokia 9 PureView til den nyere Nokia 8.3 5G.

Nokia-telefoner er ikke like lett tilgjengelige i Norge, men vår prisrobot jobber kontinuerlig for å scanne markedet etter modeller hos forhandlerne.

Beste Nokia mobiltelefon

Beste Nokia mobiltelefon

1. Nokia XR20 Solid og stilig Spesifikasjoner Lansert: Juli 2021 Vekt: 248 g Mål: 171.6 x 81.5 x 10.6mm OS: Android 11 Skjerm: 6.67" Oppløsning: 1080 x 2400 Prosessor: Snapdragon 480 RAM: 4 GB / 6 GB Lagringsplass: 64 GB / 128 GB Batteri: 4630 mAh Baksidekameraer: 48 MP + 13 MP Frontkamera: 8MP specifications Storage Size 64GB Condition Ny Dagens beste tilbud Les mer hos ComputerSalg (Åpnes i ny fane) Les mer hos Dustin home (Åpnes i ny fane) Les mer hos Elkjøp (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Android One + Stor skjerm Grunner til ikke å kjøpe - Kan ikke tilpasse Google Assistant - Kan ikke bruke to SIMkort og microSD samtidig

Nokia XR20 5G er robust og solid, men pakket inn i et stilig design. Det er en forbausende slank telefon til å være en robust modell, med Corning Gorilla Glass Victus for ekstra sikkerhet.

I tillegg til nærmest militær grad av beskyttelse, har mobilen grei ytelse med sin Qualcomm Snapdragon 480 chip og en 6.67" skjerm som tilbyr 2400 x 1080 oppløsning.

Kameraene på baksiden har 48 MP og 13 MP, mens frontkameraet knipser selfier i 8 MP. Det store høydepunktet er Android One som gir et ryddig grensesnitt, akkurat slik Google vil ha det.

Om du vil ha en virkelig solid telefon med 5G uten alt for mange ekstra funksjoner, gå for Nokia XR20.

Les vår test av Nokia XR20 5G (Åpnes i ny fane)

2. Nokia G21 Treg, men holder lenge og koster lite Spesifikasjoner Lansert: Februar 2022 Vekt: 190 g Mål: 164.6 x 75.9 x 8.5mm OS: Android 11 Skjerm: 6.5" Oppløsning: 720 x 1600 Prosessor: Unisoc T606 RAM: 3 GB / 4 GB / 6 GB Lagringsplass: 64 GB / 128 GB Batteri: 5050 mAh Baksidekameraer: 50 MP + 2 MP + 2 MP Frontkamera: 8 MP specifications Colour Blå Condition Ny Dagens beste tilbud Les mer hos Proshop.no (Åpnes i ny fane) Les mer hos Proshop.no (Åpnes i ny fane) Les mer hos CDON NO (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Lang batteritid + Billig Grunner til ikke å kjøpe - Svak høyttaler - Treg lading

Nokia G21 er rett valg om du vil ha glimrende batteritid til en lav pris. Telefonen er ganske treg, så det er ingen gamingmobil, men om du kun trenger den til normal bruk får du opp til tre dagers batteritid som belønning.

G21 er enkel og funksjonell. Kameraet tar greie bilder i dagslys, med hjelp av HDR.

Skjermen er ikke den beste, men du får 90 Hz bildefrekvens. Designet er robust og du finner en fingeravtrykkssensor på siden.

Nokia G21 er ikke noe råskinn, men du får en helt ok telefon til en veldig ok pris.

Les vår test av Nokia G21 (Åpnes i ny fane) på engelsk

3. Nokia 8.3 5G Respektabel 5G-enhet fra Nokia Spesifikasjoner Lansert: Oktober 2020 Vekt: 220 g Mål: 171.9 x 78.6 x 9mm OS: Android 10 Skjerm: 6.81" Oppløsning: 1080 x 2400 Prosessor: Snapdragon 765G RAM: 6 GB / 8 GB Lagringsplass: 64 GB / 128 GB Batteri: 4500 mAh Baksidekameraer: 64 MP + 12 MP + 2 MP + 2 MP Frontkamera: 24 MP Grunner til å kjøpe + God skjerm + 3.5mm port for hodetelefoner Grunner til ikke å kjøpe - Irriterende Google Assistant-knapp - Litt for lav lagringsplass for noen

Nokia 8.3 5G har et par kraftige spesifikasjoner, med en stor 6.81" skjerm i spissen. Her kan du se film eller spille på en relativt stor overflate. Batteriet leverer godt, spesielt med tanke på den store skjermen.

Google Assistant-knappen kan være litt irriterende, men ellers har Nokia 8.3 5G et godt design uten å være spesielt spennende. Kameraene ser bra ut på papiret, men prestererer ikke godt nok for seriøse fotografer.

Les vår test av Nokia 8.3 5G (Åpnes i ny fane)

4. Nokia 7.2 En solid, men litt kjedelig mobil Spesifikasjoner Lansert: September 2019 Vekt: 180 g Mål: 159.9 x 75.2 x 8.3 mm OS: Android 9 Skjerm: 6.3" Oppløsning: 1080 x 2280 Prosessor: Snapdragon 660 RAM: 4 GB / 6 GB Lagringsplass: 64 GB / 128 GB Batteri: 3500 mAh Baksidekameraer: 48 MP + 8 MP + 5 MP Frontkamera: 20 MP Grunner til å kjøpe + Gode kameraer + God ytelse Grunner til ikke å kjøpe - Vidvinkelkamera er ikke optimalt - Lader veldig tregt

Nokia 7.2 er en solid mobil i mellomsegmentet, men skiller seg ikke mye ut blant de andre Nokiamodellene på markedet. Den presterer godt, har et flott design og god kamerakvalitet - bortsett fra i vidvinkel, der ønsker vi oss mer.

Ladetiden er lang og telefonen tåler ikke vann, men Android One redder mye av inntrykket. Android 9 Pie er et attraktivt system med to års OS-oppdateringer og tre års sikkerhetsoppdateringer.

Les vår test av Nokia 7.2 (Åpnes i ny fane) på engelsk

5. Nokia G50 Lang holdbarhet Spesifikasjoner Lansert: September 2021 Vekt: 220 g Mål: 173.8 x 77.7 x 8.9mm OS: Android 11 Skjerm: 6.82" Oppløsning: 720 x 1560 Prosessor: Snapdragon 480 RAM: 4 GB / 6 GB Lagringsplass: 64 GB / 128 GB Batteri: 5000 mAh Baksidekameraer: 48 MP + 5 MP + 2 MP Frontkamera: 8 MP Grunner til å kjøpe + Bra batteritid + Enkel programvare Grunner til ikke å kjøpe - Lav oppløsning på skjermen - Ukomfortabel design

Nokia G50 er en billig mobil med 5G med opp til to dagers batteritid. Androidsystemet er ryddig og smidig, selv om telefonen i seg selv ikke er den raskeste.

Skjermen er en 6.82" LCD, men tilbyr bare 720p i 60 Hz, så det er ikke veldig spennende på den fronten. Kameraene er tilsvarende greie, med et hovedkamera på 48 MP.

Alt fungerer greit, samtidig som ingenting virkelig skiller seg ut - annet enn den lave prisen.

Les vår test av Nokia G50 (Åpnes i ny fane) på engelsk

6. Nokia 5.3 Billig og god Spesifikasjoner Lansert: April 2020 Mål: 164.3 x 76.6 x 8.5mm OS: Android 10 Android One Skjerm: 6.55" Oppløsning: 720 x 1600 Prosessor: Snapdragon 665 RAM: 2 GB / 3 GB / 6 GB Lagringsplass: 64 GB Batteri: 4000 mAh Baksidekameraer: 13 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP Frontkamera: 8 MP Grunner til å kjøpe + Billig + Bra kameraer Grunner til ikke å kjøpe - Middels ytelse - Middels skjerm

Nokia 5.3 yter greit med Snapdragon 665 og Android One, den rene Androidversjonen helt uten unødvendige programmer - med 2 års garanterte oppdateringer.

Skjermen er imidlertid ikke den beste. Med kun 720p bør du holde deg unna krevende spill. Kameraene er gode og enkle.

Fingeravtrykksleseren er på baksiden, du får med port for hodetelefoner og grei batteritid. Dette er ikke en dårlig telefon, men du bør ikke pushe den for hardt.

Les vår test av Nokia 5.3 (Åpnes i ny fane) på engelsk

7. Nokia 9 PureView En aldrende flaggskipsmodell Spesifikasjoner Lansert: Februar 2019 Vekt: 172 g Mål: 155 x 75 x 8mm OS: Android 9 Skjerm: 5.9" Oppløsning: 1440 x 2880 Prosessor: Snapdragon 845 RAM: 6 GB Lagringsplass: 128 GB Batteri: 3320 mAh Baksidekameraer: 12 MP + 12 MP + 12 MP + 12 MP + 12 MP Frontkamera: 20 MP Grunner til å kjøpe + Oppsiktsvekkende antall kameraer + Gode bilder Grunner til ikke å kjøpe - Ikke så mange andre gode funksjoner - Ikke komfortabel i hånden

Nokia 9 PureView er flaggskipsmodellen som fortsatt holder stand, spesielt på fotografering. Hele fem kameraer er plassert på baksiden, det meste vi har sett for noen mobil.

Telefonen er ikke ekstremt dyr sammenlignet med andre flaggskipsmodeller, så om du vil ha en god kameramobil uten å tømme bankkontoen kan dette være riktig telefon for deg.

Vi er ikke helt fornøyd med hvordan Nokia 9 Pureview føles i hånden og det er ikke mange ekstra funksjoner å skryte av. Men du får fortsatt mye telefon for pengene.

Les vår test av Nokia 9 PureView (Åpnes i ny fane)

8. Nokia G11 Robust, men kjedelig Spesifikasjoner Lansert: Februar 2022 Vekt: 189 g Mål: 164.6 x 75.9 x 8.5mm OS: Android 11 Skjerm: 6.5" Oppløsning: 720 x 1600 Prosessor: Unisoc T606 RAM: 3 GB / 4 GB Lagringsplass: 32 GB / 64 GB Batteri: 5050 mAh Baksidekameraer: 13 MP + 2 MP + 2 MP Frontkamera: 8 MP Grunner til å kjøpe + Robust design + 90Hz skjerm Grunner til ikke å kjøpe - Treg - Dårlig kamera

Nokia G11 er ganske treg i bruk, men har en overraskende fin 6.5" skjerm med flotte 90 Hz bildefrekvens.

Mobilen har Android 11 og fungerer greit. Nokia holder det enkelt med G11, med tre kameralinser på baksiden med 13 MP, 2 MP makro og 2 MP dybdesensor.

Prøv Nokia G11 om du vil ha en billig og robust telefon uten for mange ekstra funksjoner.

Les vår test av Nokia G11 (Åpnes i ny fane)

