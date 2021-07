Sony Xperia 10 III review

Review in een notendop

De Sony Xperia 10 III is een goede demonstratie van de manier hoe Sony een iets andere kijk heeft op het produceren van smartphones dan de concurrentie.

De Xperia 10 III valt op vanwege zijn relatief kleine formaat. Je krijgt een mooi OLED-display maar een hoge verversingssnelheid ontbreekt. De camera-opzet is wel uitgerust met enkel bruikbare sensoren. Specifiek gaat het om een 2x zoomlens, een groothoekcamera en een primaire 12MP camera.

Sony gebruikt niet de allerbeste 5G-chipset van de markt, maar de chip in kwestie is capabel genoeg.

Hoewel het op papier als een degelijke smartphone klinkt, stelt de Xperia 10 III op één vlak wel heel erg teleur, namelijk op cameravlak. Het toestel behoort misschien wel tot de slechtste camera smartphones in de prijsklasse van rond de 400 euro.

Niet alleen de sensoren zijn ongeïnspireerd, maar ook de beeldverwerking stelt teleur. Andere Sony-smartphones weten prachtige plaatjes af te leveren, en ook in de wereld van camera's staat Sony met zijn apparatuur altijd sterk, maar die expertise zie je niet terug in de Xperia 10 III.

De speakers klinken verder vrij 'dun' en gaan niet zo luid als vele concurrenten. Sony vraagt simpelweg te veel voor wat het nu aanbiedt eigenlijk.

De Sony Xperia 10 III stelt wat teleur en kost meer dan zijn voorganger, de Sony Xperia 10 II. Ben je echter niet zo van het foto's maken, maar wil je wel een stijlvolle, compacte smartphone met een solide batterijduur? Dan kan je de Sony Xperia 10 III alsnog overwegen.

Sony Xperia 10 III prijs en beschikbaarheid

Nu verkrijgbaar in de Benelux

Adviesprijs van 429 euro

De Sony Xperia 10 III is in april 2021 aangekondigd, samen met de Sony Xperia 1 III. De smartphone is in de verkoop gegaan in juni voor een adviesprijs van 429 euro. Het toestel is verkrijgbaar in de kleuren wit en zwart.

In deze prijsklasse zijn er genoeg andere 5G-smartphones te vinden. Zo heb je de OnePlus Nord, of wat te denken van de Samsung Galaxy A52 5G.

(Image credit: TechRadar)

Design

Verfrissend 'normaal' uiterlijk, makkelijk te bedienen

Sterke waterbestendigheid

Gorilla Glass 6 voor en achter: sterker dan menig concurrent

De Sony Xperia 10 III ziet er wellicht wat gewoontjes uit, maar dat past wel in het straatje van Sony. Verwacht geen moeilijke kleurcombinaties of reflectieve behuizingen; bij Sony houden ze het simpel, en eerlijk gezegd vinden we dat ook wel weer iets moois hebben.

De Xperia 10 III straalt een volwassen smartphone uit, en dankzij zijn afmetingen is hij ook nog eens vrij broekzakvriendelijk. De exacte afmetingen bedragen 154 x 68 x 8,3 millimeter. Met name de breedte valt mee, en dat komt door de 21:9 verhouding van het scherm. Zelfs de Samsung Galaxy S21 is breder.

De bouwkwaliteit is iets beter dan wat we gewend zijn in deze prijsklasse. De Sony Xperia 10 III heeft een glazen achterzijde en een glazen voorzijde, maar de zijkanten zijn van plastic. Beide glasplaten zijn voorzien van Gorilla Glass 6, wat vrij sterk is.

Er is nog meer. De telefoon is IP68/65 waterdicht, wat uitstekend is voor een midranger. Dit betekent dat de Xperia 10 III is ontworpen om zowel onderdompeling in water op een diepte van 1,5 meter als waterstralen aan te kunnen. Doe een dun siliconen hoesje om deze telefoon en je bent goed beschermd bij het zwembad.

Je krijgt geen hoesje of screenprotector mee van Sony zelf overigens.

Afbeelding 1 van 3 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 2 van 3 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 3 van 3 (Image credit: TechRadar)

Sony is een van de weinige fabrikanten die al zijn recent uitgebrachte smartphones voorziet van een koptelefooningang, en dat is bij de Xperia 10 III niet anders. De output van de audio is wat aan de lage kant qua volume, maar dit zal alleen voor problemen zorgen als je bedrade oortjes/headset zelf ook zacht klinkt van nature.

Hetzelfde 'probleem' komen we ook tegen bij de interne speaker. Er is een enkele speaker aanwezig voor alle reguliere audio (dus niet voor telefoongesprekken), en die zit net onder het schermglas. Geluid klinkt nogal schel en kan dus niet heel luid.

(Image credit: TechRadar)

De vingerafdrukscanner aan de zijkant van de Sony Xperia 10 III werkt solide. Het duurt iets meer dan een halve seconde voordat je 'binnen' komt, maar dat maakt de smartphone goed in betrouwbaarheid.

Hoewel we in het algemeen niet vaak per ongeluk op de scanner drukten, merkten we dat hij steeds afging als we gingen hardlopen met de Sony Xperia 10 III in een broekzak. Dit stoort je muziek/podcast/audioboek, en wordt snel vervelend. We konden geen manier vinden om deze knop uit te schakelen.

Display

Standaard 60Hz paneel

Scherp Full HD OLED

21:9 beeldverhouding

De Sony Xperia 10 III maakt gebruik van een ultra-langwerpig 21:9 design, zonder notch of cameragat. De frontcamera zit boven het 6 inch display verwerkt. Dit zorgt ervoor dat je een zeer lang en smal toestel tot je beschikking krijgt.

De Xperia 10 III beschikt over een OLED-paneel, wat gebruikmaakt van een onverslaanbaar contrast en goede kleurweergave. De bizar hoge helderheidsniveaus van de dure concurrenten wordt niet gehaald, maar een zonnige dag moet alsnog niet te veel moeite opleveren.

Houd er wel rekening mee dat het 21:9 display vooral geschikt is voor sociale media. Als je 16:9 content erop kijkt, loop je al snel tegen de beperkingen op van dit formaat.

(Image credit: TechRadar)

Hoewel er ondersteuning is voor HDR-video, denken we dat er betere alternatieven op de markt zijn als je veel YouTube- of Netflix-video's bekijkt. Een groter scherm is in dit geval vrijwel altijd beter.

Het display kent een verversingssnelheid van 60Hz. Dat terwijl je in deze prijsklasse inmiddels uit mag gaan van 90Hz of 120Hz. Het scrollen en swipen op je smartphone voelt met een hogere verversingssnelheid een stuk prettiger aan.

Camera's

Zwak dynamisch bereik

2x zoom is leuk, maar wordt verslagen door sommige digitale zoomalternatieven

Camera-app zeer traag

We vallen maar met de deur in huis: op cameravlak stelt de Sony Xperia 10 III teleur. Dat komt voornamelijk doordat de setup zo veelbelovend klonk op papier. De primaire 12MP camera wordt bijgestaan door een 8MP telefoto met 2x zoom en een 8MP groothoekcamera.

Dat betekent dat je geen overbodige sensoren erop terugvindt, zoals een macrocamera of dieptesensor. Dat is iets wat je niet vaak ziet bij enigszins betaalbare Androids.

In de praktijk valt onder meer de telefotocamera door de mand, omdat de 3x digitale modus van de Realme 8 Pro zelfs nog betere plaatjes weet te schieten dan de 2x zoom van Sony's optie. Plaatjes zien er zacht uit en missen details. Een gebrek aan dynamisch bereik doet het toestel op dit vlak de das om.

De primaire camera van de Sony Xperia 10 III kent een dynamisch bereik wat eveneens niet heel denderend is. De relatief kleine Sony IMX486 12MP sensor met 1,12-micron pixels is significant kleiner dan de Google Pixel 4a met 1,4-micron pixels, wat nog altijd een van de beste camera smartphones is in de markt van midrangers.

Kleinere sensorpixels betekenen een lagere lichtgevoeligheid. En deze camera maakt geen gebruik van pixel binning om dit te compenseren.

(Image credit: TechRadar)

De matige prestaties qua dynamisch bereik hebben echter meer te maken met software dan hardware. De meeste toestellen gebruiken sterke HDR-functies bij vrijwel elke foto, om zo het resultaat te verbeteren. Deze smartphone lijkt maar heel af en toe lichtjes gebruik te maken van zijn Auto HDR-modus, zelfs op momenten wanneer er meer gevraagd wordt.

Je kunt HDR ook 'aanzetten', en dat is niet eens zo'n gek idee. Ook dan is het dynamisch bereik van de camera echter aan de matige kant. Plaatjes zien er gewoon vaak wat grauw en zacht uit.

Er zijn echter nog enkele andere problemen. De Sony Xperia 10 III zoomcamera heeft last met het focussen. In de viewfinder zie je regelmatig dat het op te focussen object scherper en waziger wordt. Dat komt omdat de camera zoekt naar het juiste focuspunt. Dat kan nadelige effecten hebben voor het eindresultaat.

Misschien nog wel het meest vervelende pijnpunt is de de traagheid van de camera(-app). Het duurt 2 tot 3 seconden voordat een foto ook daadwerkelijk wordt gemaakt (na het indrukken van de sluiterknop), waardoor het je onmogelijk gemaakt wordt om snel meerdere foto's achter elkaar te schieten. Het toestel zoekt wel naar het beste moment om de foto te schieten en dat is bewonderenswaardig, maar 2 tot 3 seconden kan écht niet meer.

(Image credit: TechRadar)

De groothoekcamera van de Sony Xperia 10 III is eveneens geen hoogvlieger, en plaatjes zien er verre van scherp uit.

De videokwaliteit bedraagt maximaal 4K met 30 frames per seconde. Er is sprake van beeldstabilisatie, en in situaties met voldoende licht zien de resultaten er vrij aardig uit. De frontcamera is eveneens acceptabel, en lijkt dezelfde sensor te gebruiken als de groothoeksensor aan de achterzijde.

De foto's zijn scherp bij goede verlichting, maar worden zacht binnenshuis of in het donker, deels omdat de sensor zo klein is.

De Sony Xperia 10 III kent tevens een speciale nachtmodus, compatibel met alle drie de camera's aan de achterzijde. De helderheid en zuiverheid van plaatjes kan hier een boost door krijgen, maar het eindresultaat laat vaak nog steeds te wensen over. Details missen en plaatjes zien er vaak vaag uit.

Camera voorbeeldfoto's

Afbeelding 1 van 12 Geen enkele Android van plusminus 400 euro zou de lucht zo moeten laten vervagen bij gebruik van Auto HDR. (Image credit: TechRadar) Afbeelding 2 van 12 Lens flare, blown highlights and a dull foreground: this scene could have been handled a lot better. (Image credit: TechRadar) Afbeelding 3 van 12 Middelmatig belichte plaatjes komen ook niet goed uit de verf. (Image credit: TechRadar) Afbeelding 4 van 12 Een redelijk goed belicht HDR-plaatje, zij het een beetje saai. (Image credit: TechRadar) Afbeelding 5 van 12 De 2x zoom is niet fantastisch, maar heeft af en toe zo zijn meerwaarde. (Image credit: TechRadar) Afbeelding 6 van 12 Deze foto kan veel aantrekkelijker worden gemaakt door de schaduwen op te lichten, maar de telefoon zou dit eigenlijk meer zelf automatisch moeten doen. (Image credit: TechRadar) Afbeelding 7 van 12 Van dichtbij ziet deze foto er wel heel zacht uit. (Image credit: TechRadar) Afbeelding 8 van 12 De overvloed aan bomen hier neemt je ogen weg van de opgeblazen lucht, maar het is er nog steeds. (Image credit: TechRadar) Afbeelding 9 van 12 Ik weet niet wat hier gebeurd is, maar de kleur van de lucht is niet realistisch. (Image credit: TechRadar) Afbeelding 10 van 12 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 11 van 12 Er is geen macrocamera aanwezig, en de primaire sensor leent zich hier ook niet echt voor. (Image credit: TechRadar) Afbeelding 12 van 12 Ondanks het gebruik van de speciale nachtmodus, is deze foto niet goed gelukt. (Image credit: TechRadar)

Hardware en prestaties

Relatief zwakke, enigszins gedateerde chipset

Redelijke algemene prestaties, maar niet al te sterk voor gaming

Smaakvolle kijk op Android

De Sony Xperia 10 III maakt gebruik van de Snapdragon 690-chipset, een van de 5G-middenklassers uit de koker van Qualcomm. Hij is minder krachtig dan de Snapdragon 750G die onder andere in de OnePlus Nord CE 5G zit, alsook de Snapdragon 765G van de Motorola Moto G 5G Plus.

Zelfs de Snapdragon 480, die onder andere in de Nokia X20 zit, kent betere gaming prestaties dan de Snapdragon 690. Laatstgenoemde kent een Adreno 619L GPU, een iets minder krachtige unit dan de Adreno 619 van de 'budget' Snapdragon 480.

Een zware game als Fortnite rent net goed genoeg, maar er zijn momenten waarbij de framerate valt van 30fps naar ongeveer 10, en dat merk je geheid. De maximale grafische optie is 'medium', wat je wel een beter beeld moet geven van de matige prestaties.

Dat gezegd hebbende: de 21:9 beeldverhouding is wel uitermate geschikt voor het gebruik van gamepads in een spel. Zo zitten je vingers niet tot nauwelijks in het speelveld.

(Image credit: TechRadar)

De algemene prestaties van de Sony Xperia 10 III zijn doorgaans goed genoeg. Een chip als de Snapdragon 690 zorgt niet voor veel lag, zeker niet in combinatie met een puike 6GB RAM en 128GB opslaggeheugen.

Bij dit soort smartphones merk je vaak dat het laden van apps iets langer duurt dan bij duurdere alternatieven, en dat is bij de Xperia 10 III niet anders. Het is zeker niet 'te' traag, maar er zijn snellere opties (ook in dit segment). Een voorbeeld hiervan is de Motorola Moto G100, die is uitgerust met de krachtige Snapdragon 870.

We kwamen ook een paar bugs tegen. De meest opvallende: de Sony Xperia 10 III zond een aantal keer berichten van het type 'reageert niet' uit wanneer het scherm was ingesteld om automatisch te roteren, afhankelijk van de oriëntatie van de telefoon.

De software van de telefoon is gebaseerd op Android 11, met daaroverheen een schil van Sony. Deze is niet te ambitieus en verandert ook niet al te veel. Het app-menu is het duidelijkste verschil met vanilla Android.

Batterijduur

Vreselijke oplaadsnelheid

Goede batterijduur, zeker voor een kleinere telefoon

De Sony Xperia 10 III beschikt over een accucapaciteit van 4.500mAh. Voor een compacte smartphone is dat een prima capaciteit, al zijn er grotere midrangers met 5.000mAh. De S21 daarentegen heeft 'slechts' 4.000mAh aan boord.

De Sony Xperia 10 III is in de praktijk dan ook beduidend beter qua batterijduur dan de S21. Het is zelfs een van de sterkere in onze lijst met kleine smartphones, welke verder gevuld is met onder meer de Google Pixel 4a en iPhone SE 2020.

Bij regulier tot zwaar gebruik is het helaas schier onmogelijk om de volle twee dagen aan te tikken. Na ongeveer een dag gebruik zaten wij onder de 40 procent doorgaans. Sommige grote Android-smartphones in deze klasse leggen betere prestaties op de mat, maar die hebben ook simpelweg meer ruimte voor een grotere accu.

De Sony Xperia 10 III wordt geleverd met een 7,5W lader, wat best wel schandalig is gezien de prijs van het toestel. OnePlus biedt op dit prijspunt bijvoorbeeld al 30W laden.

Het duurt meer dan een uur voordat het toestel voor 50 procent gevuld is. Simpelweg niet goed genoeg. Draadloos laden ondersteunt het toestel overigens niet.

Moet ik de Sony Xperia 10 III kopen?

(Image credit: TechRadar)

Koop het als...

Je een degelijke en toekomstbestendige smartphone zoekt

De meeste compacte smartphones houden het niet zolang vol op eén cyclus, maar de Xperia 10 III gelukkig wel. Wel raden we aan om het toestel overnacht op te laden, gezien de laadsnelheid.



Je een waterbestendige smartphone zoekt

IP68/65 water- en stofbestendigheid geeft de Xperia 10 III een welkome bescherming tegen onverwachte plonzen in het water. Een functie die altijd van meerwaarde kan zijn.



Je niets moet hebben van eigenzinnige of opvallende designs

Sony maakt toestellen die niet opvallen (doorgaans), maar er wel strak uitzien. Geen gekke kleurtjes bij de Xperia 10 III of kekke behuizingen, maar strak in het pak.

Koop het niet als...

Je behoefte hebt aan een sterke camera smartphone

De camera-opzet van de Xperia 10 III klinkt goed op papier, maar valt in de praktijk behoorlijk tegen. Of je nu de telefoto- of groothoekcamera gebruikt: er zijn betere alternatieven op de markt.



Je veel gamet op je smartphone

Gezien de prijs is de Sony Xperia 10 III niet uitgerust met een sterke chipset. Dat merk je ook tijdens het gamen, vooral bij zware spellen als Fortnite en PUBG. De algehele prestaties zijn redelijk, maar ook hier geldt: er zijn betere alternatieven.



Je waarde hecht aan een scherpe prijs-kwaliteitsverhouding

De Sony Xperia 10 III kost meer dan zijn voorganger, maar verbetert zich niet op alle vlakken even goed. Als je weinig waarde hecht aan de vormfactor en het design van een smartphone, zijn er betere opties.