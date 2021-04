Sony Xperia 1 III releasedatum, prijs, specificaties en alles wat je moet weten

De nieuwe Sony Xperia 1 III is zojuist onthuld door het bedrijf tijdens een livestream. Ook heeft Sony de Xperia 5 III en Xperia 10 III uit de doeken gedaan.

De naam van het toestel is misschien wat verwarrend, maar het is de opvolger van de Xperia 1 II die na de Xperia 1 volgde. De Xperia 1 III is geen enorme verandering ten opzichte van zijn voorganger, maar brengt wel enkele nieuwe functies met zich mee. Alles wat je moet weten over het volgende grote toestel van Sony (en de Xperia 5 III en Xperia 10 III) vind je hier.

Releasedatum en prijs

De Sony Xperia 1 III is onthuld op 14 april 2021 en wordt verwacht rond de "zomer van 2021". We verwachten het toestel voor het eind van september. De Xperia 1 II werd in februari 2020 onthuld en verscheen in mei. Als Sony dat patroon blijft volgen, mogen we de Xperia 1 III dus over enkele maanden verwachten.

Er is nog geen prijs voor de Sony Xperia 1 III bekend, maar we verwachten dat het prijskaartje hoog is, aangezien de Xperia 1 II 1.199 euro kostte bij de lancering. Zodra we meer weten voorzien we dit artikel van een update.

De Sony Xperia 5 III en Sony Xperia 10 III worden "begin zomer 2021" verwacht, waardoor we de release van de toestellen in juni of juli verwachten. Ook voor deze toestellen is nog geen prijs bekend, al zal de Xperia 5 III rond de prijs van de Xperia 5 II liggen (899 euro) en de Xperia 10 III rond die van de Xperia 10 II (369 euro).

Design en scherm

Qua design is de Sony Xperia 1 III weinig veranderd ten opzichte van het vorige vlaggenschip. Als je ooit een toestel van het bedrijf in handen hebt gehad, zal je een soortgelijke stijl kunnen verwachten.

Het toestel beschikt over een 6,5 inch 21:9 scherm, met een 4K-resolutie. Sony is het enige bedrijf dat toestellen maakt met zo'n hoge resolutie. Het gaat om een OLED-paneel en het is voor het eerst dat het bedrijf een beeldverversing van 120Hz heeft geïmplementeerd in een smartphone. Dit betekent dat het display 120 keer per seconde ververst, wat zorgt voor een soepele kijkervaring.

Sony beweert dat het een accuratere kleurreproductie biedt dan bij haar voorgaande smartphone-schermen. Het beschikt daarnaast over een nieuwe White Point-kalibratietechnologie.

De selfiecamera bevindt zich in de bezel aan de bovenkant van het apparaat, waardoor er geen notch aanwezig is. Dankzij de aspect ratio van 21:9 is dit toestel langer dan de meeste andere high-end smartphones.

De achterkant van de Xperia 1 III bestaat uit glas, wat wordt beschermd door Gorilla Glass. Daarnaast heeft het een IP68-rating, wat het water- en stofbestendig maakt.

Aan de rand van de Xperia 1 III bevindt zich een speciale cameraknop. Anders dan in vorige smartphones van Sony, is deze knop nu voorzien van een reliëf, zodat je de knop gemakkelijker kunt onderscheiden van de aan/uit-knop.

Er is nog altijd een 3,5 mm koptelefoonaansluiting aanwezig. Het toestel beschikt daarnaast uit twee speakers aan de voorkant. Hoewel de speakers op de Xperia 1 II indrukwekkend waren, beweert Sony dat de Xperia 1 III 40 procent luidere speakers heeft dan diens voorganger.

Er zijn daarnaast nieuwe softwarefuncties aanwezig om de audio te verbeteren, waaronder 360 Reality Audio. Hiervoor heb je echter een abonnement op muziekstreamingsdienst Tidal nodig. De functie moet meer authentieke audio bieden dan andere smartphones.

De Sony Xperia 5 III beschikt net als zijn voorganger over een 6,1 inch HDR OLED-scherm met 120Hz verversingssnelheid. De resolutie van het toestel is nog niet bekend, maar we verwachten dat het bij FHD (1080x2520) blijft.

Voor de Sony Xperia 10 III geldt hetzelfde 6 inch FHD OLED-scherm als op zijn voorganger. Ook hier is de 21:9 verhouding terug te vinden. Beide toestellen zijn water- en stofbestendig.

Camera en batterijduur

De camera van de Sony Xperia 1 III lijkt op papier erg op die van de voorganger, maar het bedrijf heeft wel degelijk enkele grote verbeteringen toegepast.

Sony heeft een 12MP hoofdcamera (24 mm, f/1,7) naar het toestel gebracht, met handige functies als optische beeldstabilisatie. Er is daarnaast een 12MP groothoeklens (16 mm, f/2.2) aanwezig. Tevens is er een 3D Time of Flight-sensor van de partij.

De grootste verandering komt in de vorm van een 12MP variabele telelens. Deze kan wisselen tussen twee brandpuntafstanden, namelijk 70 mm en 105 mm. Daarnaast biedt de Dual PDAF-technologie supersnelle autofocus, waardoor het beeld enorm snel scherp is.

Daarnaast brengt Sony Real Time Tracking-functies van haar Alpha-camera's naar de smartphonecamera's, waardoor de camera beter kan focussen op bewegende objecten en kan voorspellen wanneer een object uit het beeld valt en weer terugkeert.

Sony's voorgaande verbeteringen aan de autofocus keren terug op de Xperia 1 III. Er is daarnaast een nieuwe 'Basic Mode' binnen de Photography Pro-app, waardoor het makkelijker te gebruiken is voor nieuwelingen in de wereld van fotografie.

De Xperia 1 III heeft een grotere batterij dan de voorganger, met een capaciteit van 4.500mAh. Dit moet ervoor zorgen dat het de 120Hz beeldverversing kan bijhouden. We hopen dat het een langdurende batterijduur levert.

Het beschikt daarnaast over een snellaadtechnologie waarmee het toestel in 30 minuten voor de helft kan worden opgeladen. Er is een oplader meegeleverd in de doos, wat je niet zult terugzien in andere high-end smartphones zoals de Samsung Galaxy S21 of de iPhone 12.

De Sony Xperia 5 III beschikt over een set-up met drie camera's, maar we weten niet of het weer om 12MP lenzen gaat of dat ze een upgrade krijgen. Wat we wel weten is dat de telelens een upgrade krijgt, waardoor het in brandpuntafstanden van 16 mm, 24 mm, 70 mm en 105 mm kan schieten. Daarnaast maakt het gebruik van een dual pixel diode-sensor om de autofocus tussen deze afstanden te regelen.

Het middenklasse toestel van Sony beschikt over een 4.500mAh batterij, wat een beetje groter is dan in de Xperia 5 II. Vanwege een upgrade in processor hoef je echter geen significante boost in batterijduur te verwachten, al zijn we optimistisch dat het toestel net als zijn voorganger een hele dag meegaat.

Voor de goedkopere Xperia 10 III geldt dezelfde batterijcapaciteit als de 5 III, wat een enorme verbetering is ten opzichte van de 3.600mAh van de Xperia 10 II. Op cameragebied lijkt er weinig te veranderen. Het zou naar verluidt gaan om een 12MP hoofdcamera, een 8MP telelens en een 8MP groethoeklens. Dit is echter nog niet bevestigd.

Prestaties en software

De Sony Xperia 1 III beschikt over een Qualcomm Snapdragon 888-chipset. Deze processor hebben we vaker teruggezien in high-end smartphones in 2021. Dat is niet gek, want het is een van de krachtigste chipsets van het moment.

Daarnaast beschikt het toestel over 8GB of 12GB RAM-geheugen. Dit gaat gepaard met 256GB opslaggeheugen. Bovendien is er ondersteuning voor microSD aanwezig in het geval je extra ruimte nodig hebt.

De smartphone komt met sub-6 5G-ondersteuning. Daarnaast kun je verwachten dat het toestel - net als de Xperia 5 III en Xperia 10 III - met Android 11 uit de doos komt, waarna er een update naar Android 12 volgt zodra deze software later dit jaar beschikbaar wordt.

Ook de Xperia 5 III beschikt over de high-end Qualcomm Snapdragon 888-chipset, waardoor het in lijn ligt met vlaggenschepen als de Samsung Galaxy S21. Daarnaast is er ook 5G-ondersteuning aanwezig. Het basismodel beschikt waarschijnlijk over 8GB RAM-geheugen, maar het is niet duidelijk of er ook upgrades voor mogelijk zijn. We verwachten geheugenopslag opties van 128GB en 256GB.

De Xperia 10 III krijgt een Snapdragon 690-chipset onder de motorkap. Dat is eveneens een 5G-chipset. Het is nog niet bekend hoeveel RAM-geheugen het toestel krijgt, maar we verwachten 6GB RAM.