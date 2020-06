De Sony Xperia 10 II zorgt voor een zeer goede media-ervaring voor slechts 369 euro, allemaal dankzij het super-wide OLED-display. Op andere vlakken is de telefoon niets speciaal (en kan je er zelfs betere vinden voor dat budget), maar het is toch een algemeen sterke keuze met weinig beperkingen.

Review in twee minuten

De Sony Xperia 10 II (Sony Xperia 10 Mark 2) biedt je een wide-screen OLED-display voor slechts 369 euro en dat maakt de telefoon zeer uniek.

Hoewel de aspect ratio van 21:9 niet ideaal is voor content in de portretmodus of zelfs in landschapmodus, draagt deze wel bij aan je game- en filmervaring als de extra breedte ondersteund wordt.

Het is ook een telefoon die makkelijk vast te houden is, ondanks zijn ongewone display. De combinatie van een 6-inch display en licht design zorgt ervoor dat hij zonder problemen in je broekzak past.

Sony lijkt meer waarde te hechten aan praktische zaken dan aan het volgen van de laatste nieuwe ontwerptrends, wat resulteert in zaken zoals de (betrouwbare) vingerafdruksensor aan de zijkant, een display zonder notch en een interface zonder nutteloze extra's. Het is een makkelijke telefoon om dagelijks te gebruiken.

De batterij gaat de hele dag mee en zelfs een groot deel van de volgende dag, als je tenminste niet overdrijft op het vlak van mediagebruik. Sony heeft sinds de originele Sony Xperia 10 duidelijk vooruitgang gemaakt op dat vlak.

We vinden niet veel van de expertise die Sony heeft op het vlak van camera's terug in de Xperia 10 II, maar hij maakt zeker geen slechte foto's. De triple-camera setup bevat een wide, ultra-wide en telefoto-lens en is in staat om gebalanceerde foto's te maken met nauwkeurige kleuren.

Maar de camera app voelt wel wat traag aan en heeft duidelijk moeite met zeer lichte en zeer donkere omstandigheden. Het resultaat is prima, maar met de Google Pixel 3a krijg je betere resultaten voor hetzelfde geld.

Je kan ook betere prestaties vinden voor hetzelfde geld, als dat is wat je wil. We waren perfect tevreden met de prestaties van de Sony Xperia 10 II's Snapdragon 665 CPU, maar het is en blijft het soort chip dat je in beduidend goedkopere telefoons vindt.

Zowel de Huawei Nova 5T als de Realme X2 hebben snellere processoren, dus als je een toegewijde gamer bent, kun je misschien beter ergens anders gaan kijken.

Als je echter op zoek bent naar een goed gebalanceerde, robuuste en betaalbare smartphone die mediaconsumptie op de voorgrond plaatst zonder dat dit ten koste gaat van de dagelijkse bruikbaarheid, dan is de Sony Xperia 10 II zeker het overwegen waard.

Sony Xperia 10 II prijs en lanceringsdatum

369 euro

Nu te koop in de Benelux

De Sony Xperia 10 II is een betaalbare smartphone met een beetje meer kracht dan de telefoons uit de Moto G-familie , maar kan lang niet op tegen de klasse van de iPhone SE.

Met zijn prijskaartje van 369 euro is hij echter wel aantrekkelijk voor iemand die wat meer wil dan het minimum. Het kleurrijke OLED-display, het strakke ontwerp en de gebalanceerde triple-camera dragen daar allemaal aan bij.

De Sony Xperia 10 II werd op 15 juni gelanceerd in de Benelux en zorgt daarmee voor een aantrekkelijke telefoon voor de budgetbewuste gebruiker. De Google Pixel 3a en de Motorola One Zoom zorgen echter wel voor stevige concurrentie.

Design

Gebouwd uit glas en plastic

Vingerafdruksensor aan de zijkant

Afmetingen van 157 x 69 x 8.2mm, 151 gram

De Sony Xperia 10 II positioneert zich tussen andere populaire smartphones en ook het design zit daar tussen. De telefoon maakt gebruik van een combinatie van een glazen oppervlak en stevig frame van plastiek.

Hoewel je misschien liever een metalen behuizing hebt, vonden wij het effect best aantrekkelijk. Het voelt zeker niet even premium aan als de OnePlus 8 of de Motorola Edge, maar ons zwart testexemplaar zag er nog steeds goed uit. De Xperia 10 II is trouwens ook beschikbaar in White, Mint Green en Berry Blue.

Het plastiek frame verlaagt ook de prijs en het matte materiaal zorgt bovendien voor voldoende grip én een lichte telefoon van slechts 151 gram.

Het design van de Xperia 10 II is zeer eenvoudig. Er zijn geen gebogen randen, geen waterval-display en geen notch. Het is alsof je een telefoon zou schetsen in vijf seconden. Nochtans is het design zeer stevig en ons exemplaar weerstond een ongelukkige val van de keukentafel op de laminaatvloer zonder krassen of deuken.

Een andere speciale feature van de Xperia 10 II (en één die hij deelt met de premium Sony Xperia 1 II) is de vingerafdruksensor aan de zijkant. Terwijl de concurrentie alle moeite van de wereld doet om deze in het display te verwerken, kiest Sony voor een snellere en betrouwbare oplossing onder de aan/uit-knop aan de rechterkant.

Oh, en de Xperia 10 II heeft bovendien een 3.5mm hoofdtelefoonaansluiting! Steeds meer mensen kiezen voor draadloze hoofdtelefoons, maar het is een welkome toevoeging. Om van SIM-kaart te verwisselen heb je trouwens geen apart gereedschap nodig. Hoe handig is dat?

Je krijgt ook nog IP65/IP68 bescherming tegen stof en water, waardoor de Sony Xperia 10 II tot 30 minuten kan overleven op anderhalve meter diepte.

Display

6-inch FHD+ OLED

Aspect ratio van 21:9

Niet enorm helder

De Sony Xperia 10 II heeft een 6-inch OLED-display, wat iets kleiner is dan we gewend zijn. Nochtans zorgt het in combinatie met de FHD+-resolutie voor een scherp beeld. Niet zoals de 4K-resolutie van zijn grote broer, de Sony Xperia 1 II , maar meer dan voldoende.

De OLED-technologie zorgt voor indrukwekkende kleuren. De standaardinstelling is koel, terwijl de Original-instelling de zaken warmer maakt en de kleuren iets minder verzadigd voor een meer natuurlijke look. Hoe dan ook, in de meeste gevallen is de telefoon helder genoeg, maar we misten buiten wel de niveaus die duurdere smartphones vandaag de dag halen.

Dankzij de 21:9 aspect ratio is de telefoon trouwens enorm geschikt voor het consumeren van media in de landschapmodus, en dan vooral films.

Er komt steeds meer ondersteuning voor 21:9 bij streamingdiensten zoals Netflix en Amazon, dus deze aspect ratio is minder niche dan hij vroeger was. Toch blijft 16:9 nog steeds de norm en door de zwarte banden kan het vreemd zijn om zo'n media op de Xperia 10 II te kijken.

Games die in landschapmodus in 21:9 kunnen afgespeeld worden, doen er wel hun voordeel mee, zoals bijvoorbeeld CoD Mobile.

Wat je ook doet op de telefoon, het is aangenaam om een telefoon met focus op media te hebben die komaf maakt met de notch. De selfie-camera zit netjes boven het display. Het is niet de meest moderne look, maar het is het waard als je niet gestoord wil worden in je kijkervaring.

Toch blijft het vreemd om de telefoon in portretmodus te gebruiken, hoe handig de multi-window app op het thuisscherm ook mag zijn. Daarmee kan je twee apps boven elkaar draaien, wat zeer vlot werkt, maar de vraag is of kopers van een telefoon van 369 euro zoals de Xperia 10 II dit soort power-user mogelijkheden ten volste gaan benutten.

Camera

Drie camera's achteraan: 12MP hoofdcamera, 8MP ultra-wide en 8MP telefoto

4K 30fps video

8MP selfie-camera

De triple-camera setup is even gebalanceerd en symmetrisch als het design van de Sony Xperia 10 II. Je krijgt drie gelijkaardige sensoren, zonder dat er overdreven opgeschept wordt over het aantal megapixels, zoals dat bij de concurrentie gebeurt.

Aanwezig zijn een 12-megapixel f/2.0 hoofdsensor, een 8-megapixel f/2.4 telefoto, en een 8-megapixel f/2.2 ultrawide. De selfie-camera is 8-megapixel f/2.0.

Sony krijgt extra punten voor het niet toevoegen van een macro camera in de plaats van een degelijke telephoto zoals enkele andere merken dat hebben gedaan (hallo OnePlus 8).

Wat de kwaliteit van de foto's betreft doet de Xperia 10 II exact wat hij moet doen, zonder indruk te maken zoals de Pixel 3a dat doet.

In goed verlichte omgevingen is de beeldkwaliteit aanvaardbaar en zijn de kleuren aangenaam accuraat. Je ziet de expertise van Sony op het vlak van camera's wanneer je bijvoorbeeld een foto neemt van een brievenbus voor een donkergroen bosje en alles er uit ziet zoals het hoort.

Op het vlak van HDR hadden we minder succes met de Xperia 10 II. Beelden werden vaak overbelicht en ook met heldere hemels had de telefoon problemen. Het is een probleem dat we wel vaker zien bij goedkopere telefoons.

Hoewel de specificaties gelijkaardig zijn, is er een klein verschil tussen de drie camera's op de achterkant. De telefoto is niet zo goed als de hoofdcamera, wat vooral opvalt door de extra ruis die we zagen in de lucht. Wat de kleur betreft is er een klein toonverschil tussen de telefoto en de andere twee, maar het is een beter idee om je foto bij te snijden in plaats van de 2x zoom te gebruiken.

De traagheid van de camera-app was een groter punt van irritatie. Zo kregen we te maken met vertragingen bij het nemen van een foto en was de autofocus niet meteen snel.

De nachtmodus is een ander zwak punt en is gewoon niet goed. De beelden die je te zien krijgt zitten vol ruis en verliezen veel details. In bijna alle gevallen kan je dus beter de AI zijn ding laten doen in de standaard fotomodus. Enkel in situaties waar je quasi geen verlichting hebt kan de Night Mode een meerwaarde zijn.

De selfie-camera maakt goede selfies, maar heeft opnieuw problemen met het dynamisch bereik. Video's kan je opnemen in 4K tegen 30 frames per seconde.

Cameravoorbeelden

Afbeelding 1 van 10 Indoor foto's van eten zien er goed uit, al werkte de autofocus niet altijd van de eerste keer. Afbeelding 2 van 10 De kleuren zijn hier zeer nauwkeurig, maar bepaalde delen van de wolken zijn overbelicht. Afbeelding 3 van 10 Zoom in en je ziet meer ruis. Afbeelding 4 van 10 Breedhoekfoto's hebben vaak een andere toon dan de rest. Afbeelding 5 van 10 Heldere kleuren en voldoende details. Afbeelding 6 van 10 Dankzij de AI kan je ook in weinig licht foto's maken met de Xperia 10 II. Afbeelding 7 van 10 De nachtmodus is enkel goed voor de meest extreme scenario's. Afbeelding 8 van 10 Sony gebruikt hun expertise om gebalanceerde foto's met levensechte kleuren te produceren. Afbeelding 9 van 10 De camera overbelicht vaak, zoals je in de lucht kan zien. Afbeelding 10 van 10 De AI van de camera doet zijn best, ook met ingewikkelde composities.

Specificaties en prestaties

Standaard Snapdragon 665 CPU

4GB RAM

Android 10

De Snapdragon 665 die de Sony Xperia 10 II aanstuurt is geen indrukwekkend onderdeel in zijn prijscategorie. We zagen de SoC al in goedkopere telefoons zoals de Moto G8 Power, de Nokia 5.3 en de Realme 5.

Opgelet, het is ook geen slechte processor voor die prijs. De Google Pixel 3a gebruikt een Snapdragon 670 en de Motorola One Zoom een 675. Allemaal zijn ze zeer gelijkaardig.

Dit wil vooral zeggen dat je met uitzondering van de Huawei Nova 5T, een beetje meer betaalt voor een upgrade in prestaties.

Voor het grootste deel is de chip voldoende. 3D-games zoals CoD Mobile en Grimvalor draaien vlotjes op de hoge (maar niet allerhoogste) graphics.

Bij dagdagelijks gebruik merkten we ook geen problemen op met de prestaties van de Xperia 10 II. De menu's van Android 10 waren vlotjes te besturen en ook multitasking was geen probleem. Zoals gezegd is het maken van een foto niet de beste ervaring, want de app draait gewoon niet zoals het zou moeten.

Hoewel de 4GB RAM niet heel veel is (de beste Android-smartphones zijn voorzien van 6GB of meer), is het voldoende om alles te laten draaien.

Een Geekbench 5 multicore score van 1347 is ongeveer gelijk aan die van de Motorola One Zoom met zijn Snapdragon 675, hoewel de single core score van 307 wel een pak minder is dan de 478 van die concurrent.

Batterijduur

3600 mAh batterij voor 2 dagen licht gebruik

Media consumeert veel

18W Fast Charging

De Sony Xperia 10 II volgt de Xperia 1 II op het gebied van goede batterijduur ondanks dat de handset een bescheiden batterij van 3600mAh heeft.

Een dag van gemiddeld gebruik was geen probleem en meestal hielden we een comfortabele hoeveelheid batterij over. Als je geen zware gebruiker bent en het scherm per dag slechts tussen de 3 en 4 uur gebruikt, dan haal je zelfs twee dagen uit deze telefoon.

Dit blijft natuurlijk een Sony-smartphone die zich focust op mediaconsumptie en afhankelijk van je gebruik zal je dus meer of minder uit de batterij halen.

Onze batterijtest waarin me een 90 minuten lange 720p video afspeelden met de schermhelderheid op het maximum, gebruikte 13 procent van de batterij. Dat is hetzelfde als bij de Realme X2 Pro en meer dan de 10 procent van de TCL 10 Pro. Aanvaardbaar, maar ook geen droomcijfers voor fans van mediaconsumptie.

Draadloos opladen is niet aanwezig en dat verwachten we ook niet. Je krijgt wel 18W fast charging via de bijgeleverde oplader.

Moet ik de Sony Xperia 10 II kopen?

Koop hem als...

Je symmetrie en eenvoud belangrijk vindt Moderne smartphones zijn vaak heel flashy in hun ontwerp en vaak wat overdreven. Verwisselende kleuren, onhandig gebogen displays, notches,... De Sony Xperia 10 II heeft dit allemaal niet en dat is verfrissend.

Je veel media kijkt op je telefoon Hoewel hij niet de indrukwekkende 4K-prestaties heeft van de Xperia 1 II, is de Xperia 10 II dankzij zijn scherm nog steeds een media machine. Het beeld ziet er goed uit, is scherp en de 21:9 OLED-display zorgt voor heldere kleuren. Zoals we hierboven al zeiden, zit er ook geen notch in de weg.

Je niet overtuigd bent van een vingerafdruksensor in het scherm Als je al eens negatieve ervaringen hebt gehad met een vingerafdrukscanner in het scherm, dan is de Sony Xperia 10 II iets voor jou. Sony heeft een biometrische sensor in de aan/uit-knop aan de zijkant voorzien en deze is veel betrouwbaarder dan die van de concurrentie.

Koop hem niet als...

Je de beste camera wil voor je geld De camera van de Sony Xperia 10 II is helemaal niet slecht, maar voor 369 euro kan je beter doen met de oude, maar nog steeds geweldige, Google Pixel 3a. Zeker op het vlak van fotografie in weinig licht, waar deze Xperia teleurstelt en de Pixel het juist heel goed doet.

Je heel veel van games houdt De Sony Xperia 10 II kan zowat alle games aan en ze zien er goed uit op het super-wide OLED-display, maar voor deze prijs krijg je meer als je kiest voor de Huawei Nova 5T of Realme X2.

Je geen hoofdtelefoon gebruikt voor je media De Xperia 10 II heeft een hoofdtelefoonaansluiting en de nodige Bluetooth-connectiviteit en dat maakt hem geweldig om content te bekijken, maar als je geen fan bent van hoofdtelefoons dan is de enkele speaker onderaan wat weinig.

Eerste review: juni 2020