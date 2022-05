Test: Moto G22

Kort sammendrag

Når det er på tide å oppgradere mobiltelefonen, vil nok de fleste av oss se etter en mobil som gir oss mest mulig for minst mulig penger. Dette er et område der Motorola tradisjonelt har utmerket seg. Moto G22 er en av de billigste mobilene du får kjøpt i skrivende stund. Den kom på markedet i Norge for rundt 1600 kroner.

Der tidligere Moto-modeller ofte har gitt deg mer enn det du venter deg for pengene, vil denne gi deg … omtrent det du forestiller deg. Billigpreget gjør seg gjeldende overalt på denne mobilen – fra ytelsen til kamerasystemet. For mange brukere vil det faktisk være fornuftig å punge ut litt mer.

Den er likevel ikke altfor skuffende. Denne mobilen har svært god batterikapasitet. Du kan vente deg to dagers normal bruk på én opplading – og kanskje mer hvis du er forsiktig. Hvis du bare trenger en mobiltelefon å ringe og sende tekstmeldinger med, vil du gjerne ikke betale så mye for den. Da kan du ta en titt på Moto G22.

Ytelsesmessig kommer denne mobilen stort sett til kort, selv med den nyeste Android 12-programvaren. Du vil tidvis oppleve hakking og forsinkelser, særlig i mer krevende apper og spill. Vi vet ikke hvordan denne telefonen vil prestere to år fra i dag, men vi gjetter på at det ikke blir et vakkert syn.

Når det gjelder bilder og video – en avgjørende kombinasjon for mange av oss – gjør denne mobilen det egentlig helt greit ved god belysning, men blir det litt mørkere, sliter den veldig. Skjermen er lavoppløselig og blir aldri lys nok. Det er tydelig hvor Motorola (og eieren Lenovo) har spart inn penger.

Et problem for Moto G22 er at det er mange mobiler som koster litt mer, og som dessuten gir 5G-tilkobling, som yter langt bedre. Ta for eksempel en titt på Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G eller Nokia G50. Hvis du heller vil velge Moto G22, må du være klar over hva du faktisk får.

Moto G22: Pris og tilgjengelighet

Selges for 1600 – 1700 kr

Tilgjengelig i Norge fra mars 2022

I skrivende stund er Moto G22 til salgs hos norske forhandlere for rundt 1660 kroner. Den kom på markedet i mars 2022 for ca. 1600 kroner.

Moto G22: Design

Solid konstruksjon

To fargevarianter

Ingen klassifisering for vanntetthet

Moto G22 er en ganske omfangsrik mobiltelefon, men den har fine avrundinger og virker solid konstruert. Den har en tykkelse på 8,5 mm. Til sammenligning er iPhone 13 7,7 mm tykk og Galaxy S22 er på 7,6 mm.

Alt er plast! Og det vil man også vente seg til denne prisen. Likevel har den behagelige kurver og er flott satt sammen. På baksiden finner du en liten og diskret Motorola-logo samt en kamerablokk oppe i venstre hjørne. Denne stikker ganske kraftig ut fra skroget, men det er ikke det verste vi har sett på dette området.

Når det gjelder farger, kan man velge mellom Cosmic Black (den modellen vi testet) og en litt mer glorete Iceberg Blue. I begge tilfeller er det et svakt skimmer i overflaten dere lyset treffer, noe som gir en viss eleganse til en utførelse som ellers er temmelig enkel.

Moto G22 har ingen klassifisering for vanntetthet, men Motorola oppgir selv at den er «vannavstøtende». Altså vil den tåle en lett vannsprut i regnet, men den burde trolig avstå fra en dukkert i badekaret.

Påknappen og volumreguleringen er nede på høyre side, mens man nederst finner USB-C-porten. Motorola har dessuten funnet plass til en tradisjonell lydutgang øverst. I på-knappen er det innebygget en fingeravtrykksleser. Selv om vi foretrekker varianten som er integrert i skjermen, er ikke denne så verst heller.

I den billigste enden av markedet kan du ikke vente deg for mye innovasjon eller estetisk raffinement, men Moto G22 er ikke en telefon du vil gjemme bort i forlegenhet over utseende.

Moto G22: Skjerm

6,5" IPS LCD-skjerm

Lav oppløsning på 720p

Oppdateringsfrekvens på 90 Hz

Den 6,5-tommers IPS LCD-skjermen gjenspeiler den prisbevisste tilnærmingen med denne mobilen. Med en oppløsning på 720 x 1600 piksler er den ikke akkurat hvass, og den er heller ikke fargeglad eller lyssterk. Men du får i det minste en oppdateringsfrekvens på 90 Hz, og ikke den gamle standarden 60 Hz.

Kantene som omgir skjermen er ikke for brede etter moderne standarder, men kanten nederst er nok litt for tykk. Skjermen er bare avbrutt av en liten utstansing på øverst på midten, der man finner selfiekameraet.

Hvis du lurer på hvordan Motorola klarer å lage så billige telefoner, er skjermen én viktig grunn. Selv om du kjører lysstyrken opp til det maksimale, kan det være vanskelig å lese av skjermen i skarpt dagslys. Videoer og fotografier fremstår som ganske blasse. Dette er absolutt ikke det beste ved opplevelsen av Moto G22.

Moto G22: kamera

Kvadruppelkamera på baksiden

Ultravidvinkel, men ingen optisk zoom

Greie bilder ved god belysning

Om noen har hevdet at Moto G22 er en god kameramobil, er dette langtfra tilfelle. Du får naturligvis ikke den samme kamerakvaliteten som på iPhone 13 med en så billig mobiltelefon, og du får bare gode bilder under optimale forhold.

I kamerablokken på baksiden finner man en 50 MP vidvinkel, 8 MP ultravidvinkel, 2 MP makro og 2 MP dybdemodul. Foran finner man et selfiekamera på 16 MP. U t over ISO, hvitbalanse og HDR, er det lite å leke seg med på programvaresiden.

Det er ikke første gang vi har sagt dette om en billig mobiltelefon, og det er heller ikke den siste: med tilgang til massevis av dagslys og med et stødig grep, tar Moto G22 bilder som ikke vil gjøre skam på deg i sosiale medier. Her får du et godt detaljnivå og en naturtro fargegjengivelse. HDR-behandlingen gjør en grei jobb med å balansere mellom lys og skygge, selv om du ikke ser resultatene i sanntid gjennom søkeren, men bare etterpå, når bildene er lagret.

Som vanlig er det bilder i svak belysning og objekter i bevegelse som skaper problemer for kameraene. Her er det forresten nattmodus, men den er ikke til stor nytte. Du får massevis av støy og sannsynligvis ikke et brukbart bilde. Hvis du har flaks, tilstrekkelig lys og et godt og stødig grep, kan du likevel være heldig merd resultatene.

Bildeeksempler

Bilde 1 av 14 Moto G22 tar greie bilder i god belysning. (Image credit: Future) Bilde 2 av 14 Ultravidvinkelen gir god innramming uten å forvrenge fargene. (Image credit: Future) Bilde 3 av 14 Her er det gjengitt gode farger og detaljer. (Image credit: Future) Bilde 4 av 14 HDR-behandlingen gjør en grei jobb med å skille mørke og lyse områder uten at detaljene forsvinner. (Image credit: Future) Bilde 5 av 14 Her er det ingen optisk zoom. Dette er 2x digital zoom. (Image credit: Future) Bilde 6 av 14 Nærbilder av statiske objekter i godt lys kan bli ganske greie. (Image credit: Future) Bilde 7 av 14 Et annet bilde som viser fargegjengivelse og detaljnivå. (Image credit: Future) Bilde 8 av 14 Moto G22 gjør det helt greit utendørs i dagslys. (Image credit: Future) Bilde 9 av 14 Ytelsen er langt verre om natten. Dette er det samme motivet som i forrige bilde. (Image credit: Future) Bilde 10 av 14 Nattmodus hjelper litt, men ikke mye. (Image credit: Future) Bilde 11 av 14 Samme motiv med en Pixel 6 Pro. Dette får du altså med et flaggskip. (Image credit: Future) Bilde 12 av 14 Her er et bilde tatt med nattmodus på Moto G22 som ikke ble så aller verst. (Image credit: Future) Bilde 13 av 14 … men med Pixel 6 Pro blir det utrolig mye bedre. (Image credit: Future) Bilde 14 av 14 Du får med noen detaljer, men ved svak belysning går likevel det meste tapt. (Image credit: Future)

Moto G22: ytelse og spesifikasjoner

Begrensede spesifikasjoner

MicroSD-spor

Middelmådig ytelse

Moto G22 henter sine krefter fra en MediaTek Helio G37-prosessor, $ GB RAM og en intern lagringsplass på 64 GB eller 128 GB (vi testet versjonen med 64 GB). Ved behov, kan du øke lagringsplassen via microSD.

Disse spesifikasjonene er omtrent det absolutte minimum av hva som må til for å kjøre Android-systemet i våre dager, noe som står godt til den utrolig lave prisen. Alt kjører greit, men du må nok vente et lite øyeblikk når du åpner menyer, bytter mellom apper eller laster inn nettsider.

Hvis du er av typen som ofte veksler mellom apper, sender e-post eller leger deg med utvidet virkelighet, vil du virkelig bli frustrert av Moto G22. Det viser også Geekbench 5-poengsummene på 171 (enkeltkjerne), 960 (flerkjerne) og 89 (Vulkan). Dette er noen av de laveste poengsummene vi har sett i det siste.

Dermed er dette en mobiltelefon for deg som er ute etter det aller mest grunnleggende, og som ikke har noen problemer med at det går litt langsomt. Vi fikk til å spille noen litt krevende spill her, men det ble av og til hoppet over bilder og vi måtte holde ut ganske lange lastetider. Det samme gjelder mer krevende oppgaver som bilderedigering.

Du får heller ikke 5G med Moto G22, noe som kanskje ikke bekymrer deg. Selv om det er flott med høyere hastigheter ved opp- og nedlasting, er det kanskje ikke avgjørende for flertallet av brukerne.

Denne enheten støtter forresten ikke Wi-Fi 6 heller. Det kan være noe å tenke på.

Moto G22: Programvare

Nesten standard Android 12

Lite svellevare

Praktis vær-widget

Med Moto G22 kommer du deg svært nær standardversjonen av Android 12. For oss er dette bedre enn de kraftig bearbeidede versjonene andre produsenter av Android-mobiler sverger til. Men du har kanskje andre preferanser enn vi.

De eneste to appene som kan betraktes som svellevare, er Device Help (som gir deg adgang til Motorolas brukerstøtte) og Motorola Notifications (som vi antar sender deg spesialtilbud og oppdateringer fra Motorola). Her får du dessuten en fiffig Wallpapers-app som gir deg flere fine, animerte bakgrunner fra Motorola.

Her får du også den vanlige hjemmeskjermen til Moto, der du får opp klokkeslett og været. Det er en tilsvarende sak som widgeten Google har til sine Pixel-mobiler. Den er kjekk å ha.

Moto G22: batteritid

Batterikapasitet på 5000 mAh

Holder til to dagers bruk

Kablet lading på 15 W

I tillegg til prisen, er batteritiden den eneste egenskapen som virkelig utmerker seg ved Moto G22. Med en kapasitet på 5000 mAh holder det telefonen gående i lang tid. Det er en av de få fordelene ved å ha en blass skjerm med lav oppløsning og innvendige komponenter som ikke er så energikrevende.

Én times strømming av video ved full lysstyrke og lavt volum sendte batterinivået ned fra 100 % til 95 % i våre tester. Det skulle gi omtrent 20 timer totalt. Noe som er utrolig mye. Ved mer alminnelig bruk kommer du deg godt inn på det andre døgnet, og kanskje også det tredje hvis du er forsiktig av deg. Dette er supert.

Det samme kan ikke sies om ladehastigheten, med magre 15 W. Her får man heller ikke ladet enheten trådløst, noe som ikke er så uvanlig for telefoner på dette prisnivået. Fra bunnskrapt batteri vil det ta deg tre eller fire timer å fullade telefonen med den medfølgende USB-C-laderen og ladeadapteret koblet til et vanlig strømuttak.

Burde du kjøpe Moto G22?

Kjøp den hvis ...

… du har et trangt budsjett

Det største, og nær sagt eneste, salgsargumentet for Moto G22 er den ultralave prisen på i overkant av 1600 kroner. For et så lite beløp dekker den de grunnleggende behovene.

… du foretrekker standard Android

Motorola tukler som regel ikke for mye med Android, og det gjelder også Android 12 i dette tilfellet. Du må ikke vasse gjennom massevis av svellevare for å finne veien dit du skal.

… du setter pris på lang batteritid

Moto G22 er utstyrt med et batteri på 5000 mAh. Det gir deg rikelig med tid mellom oppladingene. Skjermens lave oppløsning og den lite kraftkrevende innmaten bidrar nok til dette.

Ikke kjøp den hvis ...

… du trenger et godt kamera

Moto G22 har et greit kamera, men ikke mer enn det. Hvis du tar bilder i svak belysning eller forsøker å fange opp objekter i rask bevegelse, får du lite ut av denne.

… du vil ha en kjapp mobiltelefon

Android kjører greit nok med komponentene i denne telefonen, men de holder et absolutt minstemål i 2022. Du vil streve med flere apper og nettleserfaner.

… du vil ha en super skjerm

Hvis du ser mye film eller spiller på mobilen, er nok ikke Moto G22 noe for deg. Dens 6,5-tommers IPS LCD-skjerm på 720 x 1600 piksler er en ganske skuffende affære.

Først testet: April 2022