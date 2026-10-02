Samsung kunngjør endelig sine aller første «clip-on»-ørepropper med åpen utforming – men du kan ikke kjøpe dem ennå

Samsung avduker sine aller første klips-ørepropper: Galaxy Buds On

Åpne ørepropper med «C-bridge»-design som festes rundt øret, med støtte for hodebevegelser og andre funksjoner

Foreløpig kun annonsert for det koreanske markedet; global lansering er ennå ikke bekreftet

Vi har hørt rykter om nye «åpne» ørepropper fra Samsung i flere måneder nå, men nå må jeg finne et nytt produkt å spekulere rundt, ettersom merket endelig har avduket disse nye proppene. Her er de: Samsung Galaxy Buds On.

Dette er merkets etterlengtede forsøk på å ta opp kampen i markedet for åpne ørepropper, og timingen er god, ettersom ferske tall viser at dette er en sektor i kraftig vekst. Dette er ørepropper som ikke blokkerer øregangen, slik at du kan høre omgivelsene dine. Opprinnelig var de rettet mot løpere og syklister, men nå ser jeg dem stadig i bruk av bud, sjåfører og pendlere.

Når det er sagt, er Samsung Galaxy Buds On foreløpig kun tilgjengelige for kjøpere i Korea, ettersom de kun er bekreftet for dette markedet. Ifølge produsenten vil de bli lansert i andre markeder senere, men det foreligger ingen konkrete lanseringsdatoer ennå.

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Proppene legges ut for salg 27. oktober til en pris på 299 000 won, noe som tilsvarer omtrent 2 150 kroner. Prisen ligger omtrent midt mellom den koreanske prisen for Galaxy Buds 4 and Galaxy Buds 4 Pro. Vi kan derfor anta at prisen vil havne et sted rundt 2 300 kroner, dersom vi legger oss midt mellom de aktuelle prisene i det norske markedet.

Men hvordan blir Samsung Galaxy Buds On?

Men hva egentlig er greia med disse øreproppene? Selve etuiet ligner veldig på det vi ser hos Galaxy Buds 4-modellene, med et gjennomsiktig lokk – et designelement de tydeligvis deler.

Ellers ser de ut som ganske vanlige «åpne» ørepropper, der selve proppen og en motvekt er forbundet med en bue. I motsetning til mange andre merker som lanserer propper med klipsfeste, har ikke Samsung brukt mye tid på å skryte av selve buen; de har heller nøyd seg med å forklare hvordan de analyserte ulike øreformer for å sikre god balanse mellom høyttaler og batteri.

Hva med lyden? Her har vi foreløpig lite informasjon, men de skal visstnok bruke noe som kalles «TwinBoost-høyttalere» – et navn som høres mer ut som teknologi man skryter av i Formel 1. Dette antyder at hver propp har doble elementer, men vi må vente og se om det stemmer.

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Det Samsung derimot har beskrevet i detalj, er hvilke funksjoner Galaxy Buds On vil få. De har teknologi som hindrer lydlekkasje – i likhet med Xiaomi OpenWear Stereo Pro – slik at folk i nærheten ikke hører at du lytter til en «Runescape Soundfont»-versjon av Pink Pony Club mens du er ute og løper. Det er berøringskontroller på motvekten, men også støtte for hodebevegelser og talekommandoer, akkurat som på Galaxy Buds 4-modellene.

Hvis du har en Samsung Galaxy-telefon, kan du bruke proppene sammen med Galaxy AI og dra nytte av rask sammenkobling. Batteritiden skal være på 9,5 timer, noe som er betydelig bedre enn hos de andre nyere Galaxy Buds-modellene.

Samsung har bekreftet at de vil avsløre mer om Galaxy Buds On når den offisielle lanseringen i Sør-Korea finner sted 27. oktober, så da vil vi vite mer. Vi kommer også til å gi beskjed så snart vi vet noe om en internasjonal lanseringsdato.

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