Sennheiser går inn i markedet for cuff-lignende ørepropper, men prøver selskapet å løse et problem som ikke lenger eksisterer?

Sennheiser introduserer Accentum Clip-ørepropper

Det er merkets første «ekte» åpne ørepropper

Stor fokus på lydkvalitet ... noe konkurrentene allerede leverer

Alle – og vi mener alle – ser ut til å ha siktet rettet mot listen vår over de beste åpne øreproppene akkurat nå. Nå har også lydgiganten Sennheiser blitt med på trenden med ørepropper med åpen bakside.

Produktet det gjelder er de nye Sennheiser Accentum Clip, som er en del av selskapets rimeligere Accentum-serie. Tro det eller ei, dette er merkets første ørepropper med virkelig åpen bakside. Det er ikke medregnet Accentum Open, som var trådløse ørepropper i AirPods-stil uten silikontupper (så en modell med åpen passform i stedet for en virkelig åpen utforming).

Klipsmodeller er designet for å henge rundt den nedre delen av øret – ja, omtrent som en «øremansjettknapp» – og holde høyttalerdriveren nær øregangen uten å faktisk gå inn i den. Dette betyr at du fortsatt kan høre noe av omgivelsene dine. De er flotte for sykling på travle veier eller løping i tettbygde områder, samtidig som du holder oppmerksomheten din på hva som skjer rundt deg. Den første viktige modellen i denne kategorien? De fantastiske Bose Ultra Open Earbuds, som ble lansert i februar 2024.

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Selvfølgelig betyr evnen til å høre trafikk og folkemengder ofte at lydkvaliteten blir dårligere. Legg til mangelen på en tett forsegling mellom øregangen og høyttalerdriverne, og folk som oss har historisk sett kritisert både bassklarheten og kraften i denne typen design. Men tidene forandrer seg, teknologien utvikler seg, og vi stoler på at selskapet bak Sennheiser HDB 630 har det som trengs for å håndtere dette. I lanseringen av Clip sier selskapet at de ønsker å ta tak i de «soniske kompromissene» som det åpne formatet medfører.

Det er definitivt et problem vi har opplevd tidligere med sportshodetelefoner med åpen bakside og ørekroker og modeller med benledningsteknologi. Vi har imidlertid funnet ut at spesielt klipsmodeller konsekvent leverer sterk lyd takket være at høyttalerdriverne er mye nærmere øregangene. Modeller som Shokz OpenDots One og SoundPEATS Clip1 har imponert oss tidligere, så vi kan ikke unngå å føle at Sennheiser prøver å løse et problem som faktisk ble fikset for ganske lenge siden.

Fordelene

Sennheiser har utstyrt Accentum Clip med 12 mm elementer, noe som er i den større enden av skalaen for denne typen produkt. Disse kombineres med selskapets egen lydjustering og Dynamic EQ, som ifølge Sennheiser tilpasser equalizeren til volumnivået for å sikre en naturlig lyd og unngå forvrengning uansett hvor høyt du lytter.

Takket være støtte for Bluetooth 6.0 kan øreproppene håndtere LDAC sammen med AAC og SBC. Selskapets app tilbyr også en fembånds equalizer og en rekke forhåndsinnstillinger.

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Når det gjelder de praktiske detaljene, veier øreproppene 6,8 gram hver og tilbyr opptil ni timers avspilling på én lading. Det medfølgende ladeetuiet øker den totale batterilevetiden til 36 timer.

Hodetelefonene slippes 23. juli via Sennheisers nettside og forhandlere til en anbefalt pris på 1 990 kroner.

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