Sennheiser ger sig in i marknaden för cuff-liknande earbuds, men försöker företaget lösa ett problem som inte längre existerar?

Sennheiser presenterar Accentum Clip-earbuds

Det är märkets första "riktiga" öppna earbuds

Stort fokus på ljudkvalitet ... något som konkurrenterna redan levererat

Alla – och då menar vi verkligen alla – verkar ha siktet inställt på vår topplista över de bästa öppna earbuds just nu. Nu har även ljudjätten Sennheiser anslutit sig till trenden med cuff-liknande modeller.

Produkten i fråga är nya Sennheiser Accentum Clip, som lanseras inom företagets mer prisvärda Accentum-serie. Tro det eller ej, men det här är märkets första verkligt öppna earbuds. Då räknar vi inte med Accentum Open, som var trådlösa earbuds i AirPods-stil utan silikonpluggar (alltså en modell med öppen passform snarare än en verkligt öppen design).

Clip-modeller är utformade för att hänga runt den nedre delen av örat – ja, ungefär som en öronmanschett – och håller högtalarelementet nära hörselgången utan att faktiskt gå in i den. Det gör att du fortfarande kan höra en del av omgivningen. De passar utmärkt för cykling på trafikerade vägar eller löprundor i tätbefolkade områden, samtidigt som du behåller uppmärksamheten på vad som händer runt omkring dig. Den första stora modellen i den här kategorin? Fantastiska Bose Ultra Open Earbuds, som lanserades i februari 2024.

Latest Videos From Watch full video here:

Naturligtvis innebär möjligheten att höra trafik och folksamlingar ofta att ljudkvaliteten får stryka på foten. Lägg därtill avsaknaden av en tät försegling mellan hörselgång och högtalarelement, så har personer som vi historiskt kritiserat både basklarheten och slagkraften i den här typen av konstruktioner. Men tiderna förändras, tekniken utvecklas, och vi litar på att företaget bakom Sennheiser HDB 630 har vad som krävs för att hantera detta. I sitt tillkännagivande av Clip säger företaget att man vill komma till rätta med de "soniska kompromisserna" som det öppna formatet innebär.

Det är definitivt ett problem vi upplevt tidigare med öppna sporthörlurar med öronkrokar och modeller med benledningsteknik. Däremot har vi upplevt att just clip-modeller konsekvent levererar ett starkt ljud tack vare att högtalarelementen sitter mycket närmare hörselgångarna. Modeller som Shokz OpenDots One och SoundPEATS Clip1 har imponerat på oss tidigare, så vi kan inte låta bli att känna att Sennheiser försöker lösa ett problem som faktiskt åtgärdades för ganska länge sedan.

Fördelarna

Sennheiser har utrustat Accentum Clip med 12 mm-drivrutiner, vilket är i den större änden av skalan för den här typen av produkt. Dessa kombineras med företagets egen ljudjustering och Dynamic EQ, som enligt Sennheiser anpassar equalizern efter volymnivån för att säkerställa ett naturligt ljud och undvika distorsion oavsett hur högt du lyssnar.

Tack vare stöd för Bluetooth 6.0 kan earbudsen hantera LDAC tillsammans med AAC och SBC. Företagets app erbjuder dessutom en fembands-equalizer samt ett antal förinställningar.

Få daglig insikt, inspiration och erbjudanden i din inkorg Registrera dig för senaste nyheter, recensioner, åsikter, toppteknologiska erbjudanden och mer. Kontakta mig med nyheter och erbjudanden från andra Future varumärken Ta emot e-post från oss på uppdrag av våra betrodda partners eller sponsorer

Ser vi till de praktiska detaljerna väger earbudsen 6,8 gram styck och erbjuder upp till nio timmars uppspelning på en enda laddning. Det medföljande laddningsetuiet ökar den totala batteritiden till 36 timmar.

Hörlurarna kommer att släppas den 23 juli via Sennheisers hemsida och återförsäljare till ett rekommenderat pris av 1 990 kronor.

Följ TechRadar på Google News och lägg till oss som en prioriterad källa för att få våra expertnyheter, tester och analyser direkt i ditt flöde.