CMF:s första öppna clip-on-hörlurar är här – med ett lockande pris och tack och lov utan Nothings omdiskuterade övervakningsfunktioner

CMF har lanserat CMF Clip Pro, märkets första öppna clip-on-hörlurar

Stöd för LDAC, ny 3-point Clip Design, 10,8 mm-element och en vikt på endast 5,9 gram per hörlur

Pris på 99 dollar (svenskt pris kommer senare) utan flaggskeppsfunktioner som Audio Snapshot eller samtalsinspelning, vilket vi ser som ett stort plus

Gillade du Nothing tidigare, men känner dig mer tveksam nu? Om du läste vår recension av Nothing Ear (3a) och tänkte: "Vänta, spelar de in telefonsamtal? Varför då?" är du långt ifrån ensam.

Som tur är har företagets budgetmärke CMF nu presenterat sina allra första öppna clip-on-hörlurar. De erbjuder stöd för LDAC och fokuserar på det viktigaste – utan funktioner som spelar in dina samtal. Dessutom ser de riktigt snygga ut och har ett riktigt övertygande pris. Vi tror att det här kan bli en återgång till det som gjorde Nothing så populärt från början.

CMF beskriver Clip Pro som hörlurar som ska leverera en ljudupplevelse som "känns lika naturlig som den låter". De är utvecklade för personer som rör sig genom hektiska storstäder, långa arbetsdagar och en aktiv vardag.

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Öppna hörlurar av den här typen blir allt vanligare, men det är fortfarande en utmaning att kombinera hög komfort, möjligheten att höra omgivningen och bra ljudkvalitet. I Clip Pro sitter de 10,8 mm stora elementen i ytterörat, ungefär som ett öronsmycke, och enligt CMF har företaget fokuserat särskilt på att lösa just dessa utmaningar.

CMF Clip Pro – det här behöver du veta

(Image credit: CMF)

Grunden är företagets nya 3-point Clip Design, som enligt CMF använder ett noggrant balanserat trepunktsfäste för att fördela trycket jämnt över örat, istället för att belasta en enskild punkt. Det ska ge en bekvämare passform, särskilt vid längre användning.

Konstruktionen består av en elastisk kärna i titan tillsammans med en tunn C-formad bygel. Varje hörlur väger bara 5,9 gram, vilket innebär att de knappt ska kännas när de sitter på plats.

När det gäller ljudet använder Clip Pro ett 10,8 mm dynamiskt dubbelmagnetelement i varje hörlur. Dessa kompletteras av CMF:s egen Ultra Bass Technology, som enligt företaget intelligent förstärker de lägre frekvenserna samtidigt som distorsionen i diskanten minskar – något som kan vara extra viktigt i öppna hörlurar, där basåtergivning ofta är en utmaning.

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Hörlurarna har även stöd för LDAC, vilket ger trådlös ljudöverföring i högre kvalitet än vanliga Bluetooth-codecs. Det är inte första gången Nothing erbjuder LDAC i ett billigare par hörlurar, men det är fortfarande ovanligt i den här prisklassen och särskilt välkommet för användare med telefoner från exempelvis Samsung eller Sony.

CMF har även satsat på samtalskvaliteten. Clip Pro använder det företaget kallar Clear Voice Technology, som drivs av en särskild VPU tillsammans med fyra HD-mikrofoner för att separera användarens röst från bakgrundsljud i realtid.

För den som värdesätter integritet uppger CMF också att den nya Sound Seal-tekniken ska minska ljudläckage genom att intelligent kontrollera mellanregister och diskant. Målet är att personer i närheten inte lika lätt ska kunna höra vare sig musik eller telefonsamtal.

Samtliga inställningar kan anpassas i Nothing X-appen, som erbjuder separata profiler för samtal eller både samtal och musikuppspelning.

Även CMF:s karakteristiska Smart Dial, som introducerades med CMF Buds Pro 2, finns med här. Det är ett roterbart reglage på laddningsfodralet som används för att justera volym, styra uppspelning, besvara samtal och parkoppla enheter utan att du behöver ta fram telefonen.

Vi var dock inte helt övertygade om lösningen när vi testade CMF Buds Pro 2. Då konstaterade vi att reglaget lätt kunde vridas eller tryckas in av misstag i fickan, att ljudsignalen var onödigt hög och att det fanns en märkbar fördröjning innan kommandona registrerades. Det återstår därför att se om CMF har förbättrat upplevelsen i Clip Pro.

Utöver Smart Dial får du även fysiska touchknappar direkt på hörlurarna, som enligt CMF fungerar även om du bär handskar. Här finns också ett spelläge med låg latens, stöd för anslutning till två enheter samtidigt samt Nothings Hitta mina hörlurar-funktion, som får en borttappad hörlur att avge ett skramlande ljud för att göra den lättare att hitta.

Clip Pro kommer i färgerna Dark Grey, Light Grey och Coral, och har en IP54-klassning för skydd mot damm och vattenstänk.

Batteritiden uppges till upp till 10 timmars kontinuerlig uppspelning på en laddning, eller upp till 32,5 timmar tillsammans med laddningsfodralet.

Priset landar på 99 dollar och CMF Clip Pro börjar säljas den 15 augusti 2026. Den svenska marknaden får vänta ytterligare en månad, fram till den 15 september, och då tillkännages även lokala priser.

Vi har ännu inte hunnit testa hörlurarna själva, men det kommer vi förhoppningsvis att göra inom kort.

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