Bose köper upp Skullcandy – nu kan även märkets billigare hörlurar få premiumfunktioner

Bose har köpt upp Skullcandy

De två företagen har redan samarbetat kring flera hörlurar

Uppköpet talar för att fler av Skullcandys hörlurar kommer att få teknik från Bose

Bose, en av de ledande tillverkarna inom premiumljud, har under de senaste åren hjälpt andra märken med ljudjustering och olika ljudfunktioner. Skullcandy är ett av de mest uppmärksammade exemplen på detta samarbete. Det räcker att titta på Method 360 eller Crusher 1080, som båda blivit bättre tack vare Boses teknik. Ett nyare exempel är Noise Master Buds Open, som vi fick möjlighet att prova på IFA-mässan i Berlin förra månaden.

Nu har Bose bestämt sig för att det inte räcker med att bara bidra med sin teknik – företaget vill ha hela kakan. Pionjären inom brusreducering har nämligen köpt upp Skullcandy, i en affär som ser ut att kunna säkra märkets fortsatta framgångar.

Det verkar som att väldigt lite kommer att förändras för Skullcandy trots uppköpet, även om man förstås aldrig kan veta säkert. Däremot lär det innebära att fler av märkets hörlurar får ta del av Boses teknik. Vi kommer sannolikt att få se både Sound by Bose och företagets brusreducering i fler produkter framöver, inte bara i toppmodellerna.

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Det här kan bli särskilt positivt för Skullcandys billigare hörlurar, högtalare och hörsnäckor. Företaget, som har sitt huvudkontor i Park City i Utah, tillverkar bland annat portabla partyhögtalare, träningshörlurar och trådlösa hörsnäckor till betydligt lägre priser än Bose. Många av dessa produkter hade förmodligen aldrig fått tillgång till Boses teknik om det inte vore för uppköpet.

Nu finns det däremot inte mycket som hindrar Bose från att använda sin teknik betydligt mer frikostigt.

Bose tar sig an utmaningen

(Image credit: Future)

För några veckor sedan, innan nyheten om uppköpet blev känd, pratade TechRadars ljudredaktör Becky Scarrott med Raza Haider, chef för Boses premiumljudverksamhet. En av hennes frågor handlade faktiskt om huruvida Bose riskerade att hjälpa sina konkurrenter lite väl mycket genom att dela med sig av sin teknik.

”Vi finns som företag för att skapa fantastiskt ljud genom ljudforskning”, sade Haider den 30 september. ”Våra egna produkter är bara ett litet sätt för den forskningen att komma människor runt om i världen till nytta. Ju fler sammanhang vi kan hitta där tekniken kan användas, desto mer bidrar vi till att förverkliga företagets vision.”

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”Bose kan inte vara det märke eller det företag som tillgodoser alla dessa olika användningsområden. Ett enda märke kan inte täcka precis alla intressen och behov, för då blir det till slut bara en vanlig teknikjätte utan någon tydlig särprägel. Då kan man lika gärna börja tillverka tvättmaskiner, eller hur? Jag försöker inte pika någon, men ni förstår vad jag menar.”

Kanske fick vi alltså en liten föraning om Boses planer redan då. Uttalandet visar åtminstone att företaget har funderat över konkurrensen och hur det bäst kan behålla sin unika position på ljudmarknaden.

För oss som älskar vad Bose kan åstadkomma med aktiv brusreducering och gärna vill se tekniken i fler plånboksvänliga produkter ser framtiden minst sagt lovande ut.

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