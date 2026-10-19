Det här väggmonterade ljudsystemet med vinylspelare, CD-spelare och kassettbandspelare är perfekt för retrofans

Trettitre Retro Ambient Audio System har blivit en succé på Kickstarter och leveranserna har nu börjat

Kombinerar flera klassiska musikformat i en annorlunda och lekfull design

Monteras på väggen, har flyttbara komponenter och bjuder på flera oväntade funktioner

Kickstarter brukar vara en bra plats för att hitta några av de mer udda ljudprodukterna på marknaden, och den här gången är inget undantag. En framgångsrik kampanj från företaget Trettitre har resulterat i ett sådant system, som nu har börjat levereras.

Produkten heter Retro Ambient Audio System, ett namn som kanske inte är särskilt minnesvärt, men som åtminstone beskriver produkten ganska väl. Kampanjen drog in över 2 miljoner dollar trots ett ursprungligt mål på bara 3 000 dollar, och det på endast 15 dagar under mars och april.

Systemet går fortfarande att beställa via Kickstarter för 399 dollar, motsvarande cirka 3 800 kronor. Trettitre erbjuder även beställningar via sin egen hemsida, med leverans till EU. Fraktkostnader och eventuella tillkommande avgifter bör dock kontrolleras innan köp.

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Enligt Trettitre är det ordinarie rekommenderade priset för systemet 899 dollar. Eftersom det fortfarande går att beställa hela paketet för 500 dollar mindre efter kampanjens slut är det dock oklart om produkten någonsin faktiskt kommer att säljas till det högre priset.

Så vad är egentligen RAAS? Som bilderna visar handlar det om ett allt-i-ett-system för fysiska musikformat. Det kombinerar en vinylspelare, CD-spelare och kassettbandspelare, så att du kan lyssna på i princip hela din fysiska musiksamling hemma.

Det går att köpa komponenterna separat, men en stor del av charmen ligger i den magnetiska vägghållaren som samlar allt på ett och samma ställe. I Trettitres marknadsföringsvideor får vi se hur användare lyfter ned skivspelaren från väggen, bär iväg den med hjälp av ett handtag, ansluter ett par in-ear-hörlurar och lyssnar på vinyl vid köksbordet. Det fungerar eftersom skivspelaren har ett inbyggt batteri som laddas när den sätts tillbaka i väggfästet.

Det finns dock en sak som saknas: en högtalare. Den måste köpas separat. Trettitre säljer en mängd olika tillbehör, däribland flera högtalare, men någon sådan ingår alltså inte i grundpaketet.

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Lampor, färger och knappar

(Image credit: Trettitre)

Det kanske mest utmärkande med Trettitre RAAS är att hela systemet monteras på väggen. Precis som Ultrasonic Audios snygga väggmonterade högtalare och Fuse Audios vertikala skivspelare satsar företaget på vertikala ljudprodukter. Det är en designtrend som uppskattas av inredningsintresserade och personer som bor trångt, men som inte alltid får samma varma mottagande bland audiofiler.

Alla enheter har dessutom inbyggda batterier, vilket innebär att du kan lyfta ned dem från väggen och använda dem på andra platser. Den exakta batterikapaciteten är oklar, även om Trettitre uppger upp till sex timmars batteritid för skivspelaren, eller tre timmar om den enbart används som ljuskälla. Du bör alltså kunna få några timmars lyssning innan enheterna behöver sättas tillbaka på väggen för laddning.

En annan rolig detalj är att skivspelaren, som heter TTT-LP3, har en inbyggd ljuspanel där du kan ändra färgen. Det är ungefär som en gigantisk RGB-belyst skivspelare. Tanken verkar vara att hela systemet ska fungera lika mycket som en inredningsdetalj som en ljudprodukt.

Det är förstås inte första gången vi ser skivspelare med belysning. FiiO har redan gjort det, Audio-Technica har lanserat en lysande skivspelare och Brian Enos neonupplysta modell blev så populär att den har fått en uppföljare.

LP3 är utrustad med en Audio-Technica AT-3600LA-pickup och kan spela vinylskivor i 33⅓ eller 45 varv per minut.

Nästa enhet är TTT-DP3, en CD-spelare med stöd för CD, CD-R och CD-RW. Den verkar dessutom ha en smart skjutmekanism som gör att du enkelt kan skjuta undan locket.

Slutligen finns TTT-CP3, en kassettbandspelare med stora, upplysta knappar och en stilren, modern design.

RAAS är onekligen ett roligt system att titta på och erbjuder stor flexibilitet för den som fortfarande lyssnar på musik i fysiska format. Däremot är det kanske inte det bästa alternativet för riktigt kräsna audiofiler.

Varje enhet har visserligen ett 3,5 mm-uttag, men det är tydligt att systemet främst är tänkt att användas tillsammans med Bluetooth-högtalare. Alternativet är att ha en lång 3,5 mm-kabel hängande från väggen.

Priset väcker också en del frågor. Systemet är förvånansvärt billigt med tanke på hur många olika komponenter det innehåller. Enbart de bästa skivspelarna kan kosta mer än hela det här paketet, och då ingår varken CD-spelare, kassettbandspelare eller något väggmonteringssystem.

Visserligen behöver du köpa en högtalare separat och Trettitre marknadsför gärna sina olika tillbehör, men priset är ändå anmärkningsvärt lågt. Därför kan det vara klokt att vänta tills fler exemplar har levererats och se vad användarna tycker innan du blir alltför entusiastisk.

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