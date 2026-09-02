Jag tror att Sonos precis har löst hemmaljud – framför allt genom att göra precis det vi velat så länge

Sonos, ett namn som länge varit synonymt med smidigt hemmaljud, har haft några ganska skakiga år. Ljudkvaliteten har genomgående varit utmärkt, men Sonos satsningar på mjukvara har varit en frustrerande blandning av att göra både för mycket och för lite, vilket inte bara gjort kunderna besvikna utan rent av frustrerade. Företagets senaste uppdateringar och innovationer är däremot något helt annat: en enhetlig plattform kallad Sonos 27 och trådarna som binder ihop allt genom något som, helt utan ironi, heter Sonos Fabric.

Jag fick se det här i tisdags när jag satt i ett mörklagt rum och såg företagets relativt nytillträdde VD Tom Conrad skynda mellan olika vardagsrumsliknande demomiljöer med ett par Sonos Play-högtalare i händerna. Han placerade dem på en skänk mittemot nya Sonos Beam Ultra och förvandlade sedan de tre ljudkällorna till ett gemensamt surroundsystem – utan att röra Sonos-appen eller ens behöva göra några inställningar på högtalarna.

När Conrad var klar med att integrera de mindre högtalarna i det större ljudsystemet plockade han helt enkelt upp Sonos Play-högtalarna och bar tillbaka dem till sin ursprungliga plats. Högtalarna återanslöt då till det vanliga Sonos-nätverket via Wi-Fi och återgick till sina ordinarie roller.

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Det här är Sonos 27 och Fabric i praktiken. Sonos-produkterna känner av när de lyfts upp och flyttas och kan sedan kommunicera med Beam Ultra via ultraljud. Beam Ultra skapar därefter ett mindre mesh-nätverk för att bygga upp ett surroundsystem med extremt låg latens.

Det både såg ut och lät som magi och är precis den typ av drömscenario för hemmaljud som jag föreställer mig när jag köper olika högtalare. Sonos har länge gjort det möjligt för sina högtalare att kommunicera med varandra och skapa stereosystem och löftet om den här typen av automatisering har alltid funnits där. Men före Fabric var det aldrig riktigt möjligt.

Det är en kombination av hårdvara och mjukvara som både kan göra befintliga kunder entusiastiska och locka en helt ny skara användare.

Gör det som faktiskt är vettigt

Där Sonos mjukvaruutveckling tidigare kunde kännas ganska planlös och frånkopplad från vad kunderna faktiskt efterfrågade, verkar Sonos under Conrad vara helt fokuserat på att bara göra sådant som faktiskt är användbart för kunderna.

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Ta Sonos 27Voice som exempel. Funktionen lyckas göra Sonos röststyrning smartare samtidigt som den håller sig tydligt fokuserad på ljud.

Läs vår exklusiva intervju med Sonos VD Tom Conrad

Istället för att försöka förvandla Sonos-högtalaren till en röststyrd central för hela ditt smarta hem har Sonos valt att låta 27Voice fokusera på Sonos egna funktioner, men med en liten tvist som jag tror att många kommer att uppskatta. Under Conrads demonstration ställde han en ganska svävande fråga om en musiker och 27Voice lyckades snabbt hitta musiken han var ute efter. Gång på gång resulterade Conrads vaga frågor i precis den musik han ville höra.

En annan smart del av Sonos strategi är öppenheten. Om du vill ställa svårare frågor till din Sonos-högtalare, exempelvis hur man tillagar oxfilé på rätt sätt, kan den skicka enbart själva frågan vidare till en annan AI-tjänst som du själv väljer.

Det öppna upplägget fungerar även åt andra hållet. AI-modeller som Claude och ChatGPT samt Siri kan, via något som Sonos kallar Sonos MCP, styra Sonos-högtalare genom den nya Sonos-plattformen.

Sonos rättar dessutom till tidigare misstag genom att bland annat se till att nya produkter som ansluter sig till ekosystemet blir fullvärdiga och helt integrerade medlemmar av Sonos-familjen.

Ljuv musik för mina öron

Nya Ace Ultra, som Conrad vid ett tillfälle hade hängande runt halsen medan han presenterade de nya produkterna, plattformarna och strategierna, är en betydligt mer komplett medlem av Sonos-familjen än de ursprungliga Sonos Ace-hörlurarna.

De påkostade hörlurarna kunde bara anslutas till soundbaren Sonos Arc. Nya Ace Ultra, som har Sonos Headphone Engine 2, använder istället Sonos Fabric och kan med ett enda knapptryck ta över ljudet från Beam Ultra eller någon annan kompatibel produkt i Sonos nuvarande ljudfamilj. Jag fick se det här i praktiken och det krävs verkligen bara ett enda knapptryck.

En sak som däremot varit konsekvent under Sonos 25 år på marknaden är ljudkvaliteten – jag har själv ett åldrande par Play:1-högtalare som jag älskar och fortfarande använder. Även under min korta tid med soundbaren Beam Ultra och hörlurarna Ace Ultra blev jag imponerad av deras ljudprestanda.

Ace Ultra utlovar 35 timmars batteritid och tre timmars lyssning efter bara tre minuters laddning. Hörlurarna har ett nytt högtalarelement och uppdaterad adaptiv EQ som justeras varje gång du tar på dig dem. Via den nya Sonos-appen för iPad valde jag mellan olika typer av ljud och fick höra djup bas, skarpa höga toner och varma mellanregister.

Jag har aldrig använt de ursprungliga Sonos Ace-hörlurarna, men jag kan konstatera att Ace Ultra inte bara är bekväma att bära. De uppdaterade öronkuddarna tillsammans med den större rörelsefriheten och flexibiliteten i bygeln ger dessutom en näst intill perfekt passform och tätning.

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Knapparnas placering var ny för mig och tog lite tid att vänja sig vid, men jag började snabbt uppskatta volymreglaget som även fungerar som en knapp för att pausa uppspelningen. Det finns dessutom en knapp som snabbt synkroniserar hörlurarna med Beam Ultra. Den inbyggda aktiva brusreduceringen lyckades också effektivt stänga ute det konstanta brummandet från den väldigt högljudda demomiljön.

På samma sätt är Sonos Beam Ultra en relativt kompakt soundbar som kan leverera ett imponerande fylligt ljud. Den har nu nio högtalarelement, däribland två uppåtriktade element som är avsedda att studsa dialog mot väggar och tak. Sonos uppger att den kan leverera 7.1.2-surroundljud och enligt min upplevelse lät det både högt, klart och riktigt spännande.

Under demonstrationen spelades Godzilla vs Kong och jag ville omedelbart hämta popcorn och slå mig ner framför 4K-TV:n och den vita Beam Ultra-soundbaren. Sammantaget verkar soundbaren vara väl rustad för att ge TV-apparater med svagt inbyggt ljud ett rejält lyft.

Både Ace Ultra och Beam Ultra går att förbeställa nu och börjar levereras den 29 september.

Sonos verkar dessutom ta det försiktigt med utrullningen av de nya funktionerna. Vissa kommer redan nästa vecka, medan andra introduceras mer gradvis genom förhandsversioner och early access-versioner. Jag är säker på att Sonos gärna vill undvika ännu ett fiasko där allas Sonos-appar förändras samtidigt och användarna plötsligt förlorar funktioner eller får nya som bara skapar förvirring.

Jag skulle däremot hävda att de här förändringarna – Sonos 27, Fabric och 27Voice – är några av de mest genomtänkta uppdateringarna Sonos har lanserat på mycket länge. De skulle kunna förvandla din spretiga samling av Sonos-produkter till ett sammanhängande, användbart och välljudande system.